हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी

'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी

अमेरिका ईरान जंग खत्म होने की बजाए और खतरनाक होती जा रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने अब तेहरान के बिजली केंद्रों के अलावा पुलों को भी उड़ाने की धमकी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी करने और उसे होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए धमकी देने के बाद तेहरान ने पलटवार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश को जीते-जी नरक में धकेल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं.

ट्रंप की अपमानजनक धमकी के तुरंत बाद ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद-बगेर गालिबफ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आपके लापरवाह कदम हर अमेरिकी परिवार को जीते-जी नरक में धकेल रहे हैं और हमारा पूरा क्षेत्र जलने वाला है, क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हैं. यह मत समझिए युद्ध अपराधों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा. 

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान 6 अप्रैल की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, चाहे वह किसी समझौते पर पहुंचने के लिए हो या होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए तो हम ईरान के बिजली केंद्रों और पुलों पर हमला करेंगे. 

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ किया अपशब्दों का जिक्र
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस दोनों एक साथ मनाए जाएंगे. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा. होर्मुज खोल दो, तुम पागलों वरना नरक में जाओगे बस देखते रहो! अल्लाह की तारीफ हो." बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान या किसी अन्य का जिक्र किए बिना लिखा, "मंगलवार, रात 8:00 बजे."

'अमेरिका उम्मीद से कहीं पहले पाषाण युग में पहुंच गया'
ट्रंप की इस अपमानजनक धमकी पर थाईलैंड स्थित ईरानी दूतावास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, "जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति किशोरों की तरह गालियां देते हैं, उससे लगता है कि अमेरिका उम्मीद से कहीं पहले पाषाण युग में पहुंच गया है." ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ तेहरान का नेतृत्व करते हुए उन्हें युद्ध अपराधों के लिए उकसाने वाला और मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर आपराधिक मानसिकता का सबूत बताया.

ये भी पढ़ें 

West Bengal Elections 2026: ‘बंगाल के लोगों को भूखा मारना चाहती है मोदी सरकार’, अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर निशाना, कहा- झूठ बोला तो भेज दो मुझे जेल

Published at : 06 Apr 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
US Middle East Iran War DONALD Trump Mohammad-Bagher Ghalibaf
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
विश्व
'रात 8 बजे...', ट्रंप ने तय किया वक्त, बताया किस तारीख पर ईरान पर करेंगे सबसे बड़ा हमला?
'रात 8 बजे...', ट्रंप ने तय किया वक्त, बताया किस तारीख पर ईरान पर करेंगे सबसे बड़ा हमला?
विश्व
US Israel Iran War LIVE: भीषण हुई जंग, लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, 15 की मौत, 52 से ज्यादा घायल
LIVE: भीषण हुई जंग, लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, 15 की मौत, 52 से ज्यादा घायल
विश्व
'ईरान के प्रदर्शनकारियों को भेजी थीं बंदूकें', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कबूलनामा, कहा- 45 हजार लोगों को...
'ईरान के प्रदर्शनकारियों को भेजी थीं बंदूकें', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कबूलनामा, कहा- 45 हजार लोगों को...
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
बिहार
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
क्रिकेट
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने कर दी चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने की चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
ट्रेंडिंग
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत, वीडियो वायरल
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत
नौकरी
Patna High Court Recruitment 2026 : पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget