'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी

ईरान के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी करने और उसे होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए धमकी देने के बाद तेहरान ने पलटवार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश को जीते-जी नरक में धकेल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं.

ट्रंप की अपमानजनक धमकी के तुरंत बाद ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद-बगेर गालिबफ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आपके लापरवाह कदम हर अमेरिकी परिवार को जीते-जी नरक में धकेल रहे हैं और हमारा पूरा क्षेत्र जलने वाला है, क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हैं. यह मत समझिए युद्ध अपराधों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा.

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान 6 अप्रैल की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, चाहे वह किसी समझौते पर पहुंचने के लिए हो या होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए तो हम ईरान के बिजली केंद्रों और पुलों पर हमला करेंगे.

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ किया अपशब्दों का जिक्र

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस दोनों एक साथ मनाए जाएंगे. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा. होर्मुज खोल दो, तुम पागलों वरना नरक में जाओगे बस देखते रहो! अल्लाह की तारीफ हो." बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान या किसी अन्य का जिक्र किए बिना लिखा, "मंगलवार, रात 8:00 बजे."

'अमेरिका उम्मीद से कहीं पहले पाषाण युग में पहुंच गया'

ट्रंप की इस अपमानजनक धमकी पर थाईलैंड स्थित ईरानी दूतावास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, "जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति किशोरों की तरह गालियां देते हैं, उससे लगता है कि अमेरिका उम्मीद से कहीं पहले पाषाण युग में पहुंच गया है." ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ तेहरान का नेतृत्व करते हुए उन्हें युद्ध अपराधों के लिए उकसाने वाला और मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर आपराधिक मानसिकता का सबूत बताया.

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