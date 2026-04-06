इन देशों की महिलाएं कपड़ों पर लुटाती हैं सबसे ज्यादा पैसा, इस लिस्ट में भारत किस पायदान पर?

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बात जब शॉपिंग की हो, तो महिलाओं की दिलचस्पी और उत्साह का कोई मुकाबला नहीं है. मूड स्विंग हो या कोई खास मौका, अलमारी कपड़ों से भरी होने के बाद भी एक नई ड्रेस खरीदने का मोह छोड़ना नामुमकिन सा होता है. दुनिया भर में फैशन और ब्रांड्स की दीवानगी इस कदर है कि कुछ देशों की महिलाएं कपड़े खरीदने में ग्लोबल रिकॉर्ड बना रही हैं. स्टाइल और लेटेस्ट ट्रेंड्स की इस दौड़ में कोई देश संख्या में आगे है, तो कोई लग्जरी पर पानी की तरह पैसा बहाने में. चलिए जानें.

किस देश की महिलाएं कपड़ों पर लुटाती हैं सबसे ज्यादा पैसे?

दुनिया में कपड़ों पर सबसे ज्यादा पैसा लुटाने के मामले में लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे की महिलाएं सबसे टॉप पर आती हैं. इन देशों की जीवनशैली काफी महंगी है और यहां की महिलाएं क्वालिटी और बड़े ब्रांड्स पर फोकस करती हैं. आंकड़ों के मुताबिक, यहां प्रति व्यक्ति फैशन पर सालाना लगभग 1000 से 1700 यूरो तक खर्च किया जाता है. महंगे कपड़ों के साथ-साथ एक्सेसरीज और लग्जरी आइटम्स खरीदना इन देशों की महिलाओं की पहली पसंद है, जो इन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा खर्च करने वाले खरीदारों की लिस्ट में शामिल करता है.

हांगकांग की महिलाएं कपड़ों की गिनती में अव्वल

अगर बात कपड़ों की संख्या की जाए, तो हांगकांग की महिलाएं पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देती हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग में एक महिला औसतन साल भर में 117 से 119 नए कपड़े खरीदती है. यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है. इसके बाद नीदरलैंड का नंबर आता है, जहां महिलाएं साल भर में करीब 97 से 98 कपड़े खरीदती हैं. कपड़ों की इतनी बड़ी संख्या यह दर्शाती है कि इन देशों में फास्ट फैशन और नए ट्रेंड्स को अपनाने की रफ्तार कितनी तेज है.

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ऑनलाइन शॉपिंग में किस देश की महिलाएं आगे?

डिजिटल क्रांति के इस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में चीन की महिलाएं सबसे आगे हैं. वे हफ्ते में औसतन 8 घंटे से ज्यादा समय ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर बिताती हैं. चीन के साथ-साथ दक्षिण कोरिया और ताइवान की महिलाएं भी इस लिस्ट में काफी ऊपर हैं. वहीं अमेरिका की बात करें, तो वहां महिलाएं साल में औसतन 7 बार ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करती हैं. कुल अपैरल मार्केट यानी कपड़ों के कुल बाजार के आकार को देखा जाए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में नंबर वन पायदान पर काबिज है.

भारत में शॉपिंग को लेकर किस पायदान पर हैं महिलाएं?

भारत के नजरिए से देखें तो आंकड़े काफी दिलचस्प हैं. कुल बाजार के आकार के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ों का मार्केट है. हालांकि, जब बात प्रति व्यक्ति कपड़ों की खरीदारी की आती है, तो भारतीय महिलाएं अभी वैश्विक औसत से काफी पीछे हैं. जहां अमेरिका में एक महिला साल में औसतन 53 और चीन में 30 कपड़े खरीदती है, वहीं भारत में यह औसत फिलहाल साल में केवल 5 कपड़ों का है.

बदलते ट्रेंड्स और भारतीय बाजार की चमक

भले ही प्रति व्यक्ति खरीदारी में भारत अभी पीछे हो, लेकिन एक कुल बाजार के रूप में भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है. भारतीय बाजार में ब्रांड्स की पहुंच और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के कारण खरीदारी का पैटर्न बदल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारतीय महिलाओं की खरीदारी की क्षमता और कपड़ों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. वर्तमान में भारत दुनिया के बड़े फैशन हब के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.

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