रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत

रात के 3 बजे…नई सिटी…अकेली लड़की…और चारों तरफ अनजान चेहरे. आमतौर पर यह सिचुएशन किसी के भी लिए डरावनी हो सकती है. लेकिन कभी-कभी इसी अंधेरे में इंसानियत की ऐसी रोशनी मिलती है, जो दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कहानी में बेंगलुरु में एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने उसका डर खत्म कर दिया और भरोसा बढ़ा दिया कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं.

नई सिटी, देर रात और बढ़ती परेशानी

महिला ने बताया कि वह पहली बार बेंगलुरु पहुंची थी और एयरपोर्ट से कडुगोडी जा रही थी. देर रात होने की वजह से उसे कैब नहीं मिल रही थी, जिससे वह काफी परेशान हो गई. इस दौरान बस का कंडक्टर उसके साथ खड़ा रहा. उसने महिला को तब तक अकेला नहीं छोड़ा, जब तक उसे आगे जाने का कोई सुरक्षित साधन नहीं मिल गया. यह छोटी सी मदद उसके लिए बड़ी राहत बन गई.

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Rapido राइडर बना फरिश्ता

इसी बीच एक Rapido राइडर वहां आया और उसने महिला को उसके गंतव्य तक छोड़ने की पेशकश की. जब महिला ने किराया पूछा, तो उसने कहा कि पहले बैठो और लोकेशन डालो, बाद में देख लेंगे. राइड पूरी होने के बाद जब महिला ने पैसे देने की बात की, तो राइडर ने कहा कि इतनी रात में उसे सुरक्षित घर पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी थी. उसने कहा कि जितना ठीक लगे, उतना दे दो. यह सुनकर महिला भावुक हो गई.

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‘Not all men’ महिला ने शेयर किया अनुभव, यूजर्स ने की तारीफ

महिला ने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता. दो अनजान लोगों ने उसे ऐसी सुरक्षा का एहसास कराया, जो वह कभी नहीं भूल पाएगी. वीडियो को ablahh.nari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने लाइक भी किया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा...इन दोनों मर्दों ने दिखाया है कि असली मर्दानगी क्या होती है. एक और यूजर ने लिखा...आज पुरुष समाज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया.

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