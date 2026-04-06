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रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत, वीडियो वायरल

बेंगलुरु में एक महिला को देर रात कैब न मिलने पर बस कंडक्टर और एक Rapido राइडर ने सुरक्षित घर पहुंचाया. इस इंसानियत भरे अनुभव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 Apr 2026 07:00 AM (IST)
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रात के 3 बजे…नई सिटी…अकेली लड़की…और चारों तरफ अनजान चेहरे. आमतौर पर यह सिचुएशन किसी के भी लिए डरावनी हो सकती है. लेकिन कभी-कभी इसी अंधेरे में इंसानियत की ऐसी रोशनी मिलती है, जो दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कहानी में बेंगलुरु में एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने उसका डर खत्म कर दिया और भरोसा बढ़ा दिया कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं.

नई सिटी, देर रात और बढ़ती परेशानी

महिला ने बताया कि वह पहली बार बेंगलुरु पहुंची थी और एयरपोर्ट से कडुगोडी जा रही थी. देर रात होने की वजह से उसे कैब नहीं मिल रही थी, जिससे वह काफी परेशान हो गई. इस दौरान बस का कंडक्टर उसके साथ खड़ा रहा. उसने महिला को तब तक अकेला नहीं छोड़ा, जब तक उसे आगे जाने का कोई सुरक्षित साधन नहीं मिल गया. यह छोटी सी मदद उसके लिए बड़ी राहत बन गई.

 
 
 
 
 
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Rapido राइडर बना फरिश्ता

इसी बीच एक Rapido राइडर वहां आया और उसने महिला को उसके गंतव्य तक छोड़ने की पेशकश की. जब महिला ने किराया पूछा, तो उसने कहा कि पहले बैठो और लोकेशन डालो, बाद में देख लेंगे. राइड पूरी होने के बाद जब महिला ने पैसे देने की बात की, तो राइडर ने कहा कि इतनी रात में उसे सुरक्षित घर पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी थी. उसने कहा कि जितना ठीक लगे, उतना दे दो. यह सुनकर महिला भावुक हो गई.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

‘Not all men’ महिला ने शेयर किया अनुभव, यूजर्स ने की तारीफ

महिला ने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता. दो अनजान लोगों ने उसे ऐसी सुरक्षा का एहसास कराया, जो वह कभी नहीं भूल पाएगी. वीडियो को ablahh.nari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने लाइक भी किया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा...इन दोनों मर्दों ने दिखाया है कि असली मर्दानगी क्या होती है. एक और यूजर ने लिखा...आज पुरुष समाज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

Published at : 06 Apr 2026 07:00 AM (IST)
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