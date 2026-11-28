River Erosion: नदियों को समुद्र तक जाने का रास्ता दिखाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती. दिशा मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण और जमीन की ढलान से ही तय होती है. पानी स्वाभाविक रूप से ऊंची जगह से नीचे की तरफ बहता है, यही वजह है कि पहाड़ों या फिर ऊंचे इलाकों से निकलने वाली नदी आमतौर पर मैदानी इलाकों की तरफ बहती है. हालांकि समुद्र का तल जरूरी नहीं है कि पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु ही हो और हर नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती. कुछ नदी झील या फिर बंद जल निकासी बेसिन में जाकर खत्म हो जाती हैं.

नदी अपना शुरुआती रास्ता कैसे तय करती है?

जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है या फिर बर्फ पिघलती है तो गुरुत्वाकर्षण पानी को नीचे की तरफ खींचता है. पानी किस रास्ते से जाएगा यह जमीन की ढलान, चट्टानों के प्रकार और पहले से मौजूद दरार या फिर रास्तों पर निर्भर करता है. जैसे-जैसे पानी बहता रहता है यह धीरे-धीरे जमीन की सतह को काटता जाता है और अपने शुरुआती रास्ते को और पक्का कर लेता है. वक्त के साथ यह छोटी धाराएं एक नदी के रास्ते का रूप ले लेती हैं.

कटाव से नदी घाटियां कैसे बनती हैं?

बहती हुई नदी अपने साथ रेत, कंकड़ और पत्थर बहाकर ले जा सकती है. ये चीजें नदी के तल और किनारों से रगड़ खाती हैं. इससे चट्टानें धीरे-धीरे घिसने लगती हैं. चट्टानों की दरारों में पानी का दबाव और उसकी मार भी कटाव में योगदान देती है.

हजारों सालों में इन प्रक्रियाओं से घाटियां गहरी और चौड़ी हो सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में बहता हुआ पानी जमीन को काटता है. इससे अक्सर "V" आकार की घाटियां बन जाती हैं. इस प्रक्रिया का आकार और रफ्तार, वहां की जमीन और उन चीजों पर निर्भर करता है जिनसे होकर नदी बहती है.

मैदानी इलाकों में नदी टेढ़ी-मेढ़ी क्यों बहती है?

जब भी कोई नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो जमीन की ढलान आमतौर पर कम हो जाती है. नदी का बहाव, पानी की मात्रा और उसमें घुले मिले तलछट मिलकर घुमावदार मोड़ बनाते हैं. इन्हें मींडर कहा जाता है. ये मोड़ स्थायी नहीं होते, नदी कटाव और जमाव के जरिए धीरे-धीरे इन्हें बदलती रहती है.

मोड़ के बाहरी किनारे पर पानी का बहाव तेज होता है. इससे वहां की जमीन कटती जाती है. वहीं भीतरी किनारे पर पानी की गति धीमी होती है. इससे रेत और दूसरे तलछट वहां जमा हो जाते हैं. जैसे-जैसे यह प्रक्रिया चलती रहती है नदी के मोड़ खिसक सकते हैं और वक्त के साथ नदी का रास्ता भी बदल सकता है.

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क्या सभी नदियां समुद्र तक पहुंचती हैं?

कई नदी तो अंत में किसी समुद्र या फिर महासागर में जाकर मिल जाती हैं लेकिन कुछ नदी झील, दलदली इलाकों या रेगिस्तान में जाकर खत्म हो जाती हैं. इस वजह से किसी नदी की मंजिल पहले से तय नहीं होती और ना ही इसके लिए कोई अलग रास्ता होता है. अपने पूरे अस्तित्व के दौरान इसका बहाव लगातार बदलता रहता है.

गुरुत्वाकर्षण बल इसके बहाव की शुरुआत करता है, जबकि जमीन की दलाल और बनावट इसकी दिशा तय करते हैं. कटाव धीरे-धीरे नदी के रास्ते को गहरा करता है और तलछट का जमाव इसके आकार को बदलता रहता है.

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