UP BJP President: उत्तर प्रदेश बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है. रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए लगभग तय माना जा रहा है. हालांकि, पंकज चौधरी के नाम को लेकर औपचारिक घोषणा अभी बाकी है. यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर के चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज हैं, पूरे शहर को सजाया गया है और सभी विधायक व सांसद राजधानी में मौजूद है.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूपी बीजेपी के भावी अध्यक्ष पंकज चौधरी की नेटवर्थ कितनी है और पंकज चौधरी की कंपनी कौन सा तेल बनाती है.



कौन हैं यूपी बीजेपी के भावी अध्यक्ष पंकज चौधरी?



पंकज चौधरी पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम माने जाते हैं. वह गोरखपुर से सेट महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सात बार सांसद चुने जा चुके हैं. उनका राजनीतिक सफर पार्षद से शुरू हुआ था. इसके बाद वह गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रहे वहीं साल 1991 में पहली बार संसद पहुंचे. पंकज चौधरी संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़ रखते हैं. 2021 से वह केंद्र की मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी नजदीकी भी मानी जाती है. इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी अचानक पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे.



कौन सा तेल बनाती है पंकज चौधरी की कंपनी?



राजनीति के साथ-साथ पंकज चौधरी एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं. वह आयुर्वेदिक तेल 'राहत रूह' बनाने वाली मशहूर कंपनी हरबंशराम भगवानदास के मालिक हैं. यह तेल खासतौर पर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के इलाकों में बहुत लोकप्रिय माना जाता है. वहीं बिजनेस की वजह से भी उनकी पहचान एक प्रभावशाली नेता के रूप में बनी है और यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्हें किंग मेकर की छवि वाला नेता कहा जाता है.



कितनी है यूपी बीजेपी के भावी अध्यक्ष की नेटवर्थ?



चुनावी हलफनामे के अनुसार पंकज चौधरी 41 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं. उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं तक बताई गई है. साल 2004 में उनकी संपत्ति एक करोड़ रुपये से थोड़ी ज्यादा थी जो पिछले करीब 20 सालों में बढ़कर 41 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है. संपत्ति में यह बढ़ोतरी उनके कारोबारी विस्तार और लंबे राजनीतिक करियर से जुड़ी मानी जाती है. इसके अलावा पंकज चौधरी ओबीसी वर्ग के कुर्मी समुदाय से आते हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादवों के बाद कुर्मी समाज को सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग माना जाता है, जिसकी आबादी कई क्षेत्रों में चुनावी नतीजे को प्रभावित करती है.

ये भी पढ़ें-ये थी इस साल की सबसे हाई प्रोफाइल शादी, हर इवेंट में पानी की तरह बहाया पैसा