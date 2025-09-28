हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDrone Technology In World: अमेरिका-इजरायल या फिर रूस... ड्रोन के मामले में कौन-सा देश सबसे एडवांस? जानें किसके जखीरे में कितने खतरनाक ड्रोन

Drone Technology In World: अमेरिका-इजरायल या फिर रूस... ड्रोन के मामले में कौन-सा देश सबसे एडवांस? जानें किसके जखीरे में कितने खतरनाक ड्रोन

Drone Technology In World: दुनिया भर में अब आधुनिक युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाने लगा है. आइए जानते हैं किस देश के पास कितने ड्रोन हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Sep 2025 06:54 AM (IST)
Drone Technology In World: आधुनिक युद्ध में ड्रोन निगरानी, जासूसी और सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. विश्व शक्तियों में अमेरिका, इजरायल और रूस सैन्य ड्रोन शक्ति में काफी ज्यादा आगे है. हर देश के पास अपनी कुछ खास क्षमताएं हैं और कुछ शानदार ड्रोन हैं. आइए जानते हैं कि ड्रोन शक्ति में सबसे ऊपर कौन आता है.

ड्रोन शक्ति में सबसे ऊपर

अमेरिका ड्रोन तकनीक और संख्या दोनों मामलों में दुनिया में सबसे आगे है. अमेरिका के पास 13000 से ज्यादा ड्रोन है जो बेजोड़ तकनीक और परिचालन क्षमता से लबरेज हैं. अमेरिका के पास सबसे खतरनाक रोड में mq9 रीपर शामिल है. इसी के साथ RQ 4 ग्लोबल हॉक और mq-1c ग्रे ईगल निगरानी और हमला दोनों में अमेरिका को एक ताकतवर देश बनाते हैं.

इजरायल की ड्रोन शक्ति

इजराइल के पास अमेरिका जितना बड़ा ड्रोन बेड़ा तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी है काफी ज्यादा ताकतवर है. इजराइल के प्रमुख ड्रोन में हरमिस 900 शामिल है. यह अलग-अलग सेंसर के साथ 36 घंटे से ज्यादा समय तक काम कर सकता है. इसी के साथ इजरायल के पास हेरोन 1 भी है जो दुनिया में इस्तेमाल होने वाली लंबी दूरी का निगरानी ड्रोन है.

रूस की ताकत

रूस समय के साथ-साथ अपनी ड्रोन तकनीक को और भी बेहतर बनाता जा रहा है. खासकर यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के दौरान. फिलहाल रूप के पास 1000 से ज्यादा ड्रोन है जिसमें प्रमुख सिस्टम जैसे एस 70 ओखोतनिकस्लेथ यूसीएवी, लैनसेट और गेरान 2 शामिल हैं. हालांकि रूस की तकनीक काफी ज्यादा प्रभावशाली है लेकिन इसके बावजूद भी उसकी ड्रोन बेड़ा अमेरिका इजराइल से छोटा है.

चीन की क्षमता

चीन अब ड्रोन का एक बड़ा निर्माता और निर्यातक बन चुका है. चीन की क्षमताओं को अब व्यावसायिक और सैन्य दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है. चीन के पास CAIG Wing Loong II, AVIC Dark Sword और Hongdu CJ 11 है.

तुर्की के कम कीमत वाले ड्रोन

तुर्की सस्ते लेकिन प्रभावी लड़ाकू ड्रोन बनता है. दुनिया भर में इसके पास दूसरा सबसे बड़ा सैन्य ड्रोन बेड़ा है. इसके पास बैराकटर टीबी 2, बैराकटर अकिनसी और टाई आंका है.

भारत की ड्रोन क्षमता

भारत समय के साथ-साथ अपनी ड्रोन क्षमता को बढ़ा रहा है. इसमें स्वदेशी उत्पादन के साथ-साथ इजराइल से भी इंपोर्ट शामिल है. भारत के पास डीआरडीओ घातक, एक दमदार स्वदेशी यूएवीतपस बीएच और हेरॉन टीपी है. हालांकि ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका अभी भी सबसे आगे है. लेकिन इजराइल, चीन और तुर्की जैसे देश भी अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं. इसी के साथ भारत भी अपने ड्रोन बेड़े को तेजी से बढ़ा रहा है.

Published at : 28 Sep 2025 06:54 AM (IST)
Drone Technology MQ 9 Reaper Military Drones
पर्सनल कार्नर

Embed widget