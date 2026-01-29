हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब नहीं था UGC तब कौन देता था यूनिवर्सिटी को मान्यता, अंग्रेजों के जमाने में कितनी अलग थी व्यवस्था?

जब नहीं था UGC तब कौन देता था यूनिवर्सिटी को मान्यता, अंग्रेजों के जमाने में कितनी अलग थी व्यवस्था?

हाल ही में सरकार यूजीसी के नए नियम लेकर आई थी, जिनका जमकर विरोध देखने को मिला, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. आज कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सभी नए नियमों पर रोक लगा दी है.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

जनवरी 2026 में यूजीसी ने अपने नए Equity in Higher Education Institutions Regulations जारी किए थे. इन नियमों का उद्देश्य कैंपसों में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करना और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना था. हालांकि, नियम जारी होते ही कई सवाल उठने लगे और आज यानि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या की पीठ ने कहा कि नियमों में कई बातें अस्पष्ट हैं, जिससे उनका गलत इस्तेमाल होने का खतरा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से निर्देश दिया कि नए नियमों का मसौदा फिर से तैयार किया जाए और उन्हें अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाया जाए. 

कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान में व्यवस्थाएं 2012 के ढांचे के अनुसार ही चलेंगी. भारत की यूनिवर्सिटी व्यवस्था में वर्षों से कई बदलाव होते रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यूजीसी बनने से पहले विश्वविद्यालयों को कौन मान्यता देता था? क्या अंग्रेजों के जमाने में नियम अलग थे और संस्थानों की निगरानी कैसे होती थी? आइए जानें.

यूजीसी क्या होता है?

यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है. इसका मुख्य काम देश में उच्च शिक्षा की दिशा तय करना और विश्वविद्यालयों के कामकाज को व्यवस्थित रखना है. यूजीसी यह सुनिश्चित करता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाई, परीक्षा और शोध का स्तर एक तय मानक के अनुसार हो.

इसके अलावा संसद द्वारा पारित यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत यह संस्था योग्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आर्थिक सहायता यानी ग्रांट भी देती है. यूजीसी केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा से जुड़े विकास कार्यों पर सलाह देने की भूमिका भी निभाता है, ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत और संतुलित बनी रहे.

यूजीसी की शुरुआत कब और कैसे हुई, इससे पहले कैसे मिलती थी मान्यता?

भारत में उच्च शिक्षा की परंपरा कोई नई नहीं है. प्राचीन समय में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर में प्रसिद्ध थे. इन संस्थानों में कोरिया, चीन, बर्मा (म्यांमार), सीलोन (श्रीलंका), तिब्बत और नेपाल जैसे देशों से छात्र पढ़ने आते थे. ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव हुए. 1823 में माउंटस्टुअर्ट एल्फिंस्टन, 1835 में लॉर्ड मैकाले और 1854 में सर चार्ल्स वुड ने शिक्षा सुधारों की दिशा तय की, खासकर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में उनकी बड़ी भूमिका रही.

कम लोगों को पता है कि आजादी से पहले ही यूजीसी की नींव रखी जा चुकी थी. 1944 में भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई. इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट कहा गया. इस रिपोर्ट में पहली बार विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाने का सुझाव दिया गया.

 यूजीसी बनने से पहले, विश्वविद्यालयों की मान्यता और निगरानी सीधे केंद्रीय सरकार (शिक्षा मंत्रालय) और कुछ मामलों में पूर्ववर्ती समितियों के माध्यम से की जाती थी.

आजादी से पहले ही रखी गई थी नींव

सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी का गठन किया गया. शुरुआत में इसका काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों की निगरानी तक सीमित था. लेकिन 1947 में इस समिति की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई और उसे देश के सभी विश्वविद्यालयों से जुड़े मामलों को देखने का अधिकार दे दिया गया. 

स्वतंत्र भारत में यूजीसी को मिला नया रूप

आजादी के बाद 1948 में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया. इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में यूजीसी को ब्रिटेन के मॉडल पर दोबारा संगठित किया गया. इसके बाद 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आधिकारिक रूप से यूजीसी का उद्घाटन किया. हालांकि, नवंबर 1956 में संसद द्वारा पारित यूजीसी अधिनियम 1956 के जरिए इसे वैधानिक दर्जा मिला और तब से यह भारत सरकार की एक स्थायी और महत्वपूर्ण संस्था बन गई. 

अंग्रेजों के समय क्या थी व्यवस्था

ब्रिटिश शासन के दौरान विश्वविद्यालयों की स्थापना और मान्यता कानूनी अधिनियमों और केंद्रीय/प्रांतीय नीतियों के माध्यम से होती थी. इसमें कई सीमाएं थीं, जैसे कि मानकीकृत निगरानी का अभाव और भौगोलिक तौर पर कुछ विश्वविद्यालयों पर ज्यादा ध्यान देना.

1925 में स्थापित इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड ने सहयोग और संचार बढ़ाया, लेकिन इसे किसी विश्वविद्यालय को मान्यता देने का अधिकार नहीं था. 1945 में बने University Grants Committee ने पहले तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मॉनिटर किया और 1947 के बाद देश के सभी विश्वविद्यालयों पर नजर रखी.

यह भी पढ़ें: देश का कौन-सा राज्य लेता है सबसे ज्यादा कर्ज? इस लिस्ट में कहीं आपका स्टेट तो नहीं

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
UGC SUPREME COURT UGC Regulations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
ट्रेंडिंग
स्नो फॉल देखने गया था शख्स और टेंट में फंस गया अकेला, पुलिस ने पीठ पर बैठाकर बचाई जान, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
स्नो फॉल देखने गया था शख्स और टेंट में फंस गया अकेला, पुलिस ने पीठ पर बैठाकर बचाई जान, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
यूटिलिटी
किन किसानों को नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त के पैसे, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?
किन किसानों को नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त के पैसे, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?
शिक्षा
UPSC CSE Notification: यूपीएससी जल्द जारी कर सकता है सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन, यहां देखें आवेदन का पूरा तरीका
यूपीएससी जल्द जारी कर सकता है सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन, यहां देखें आवेदन का पूरा तरीका
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget