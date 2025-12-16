जब भी शराब का नाम आता है तो अक्सर लोगों के दिमाग में व्हिस्की, रम या वाइन ही सबसे पहले आती है. लेकिन सच यह है कि शराब की दुनिया इन कुछ नाम तक सीमित नहीं है. दरअसल अलग-अलग देश और कल्चर में शराब के कई प्रकार हैं. जिनका स्वाद, बनाने का तरीका और अल्कोहल की मात्रा अलग-अलग होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रम, व्हिस्की और वाइन इनके अलावा शराब की दुनिया में बेस्ट कैटेगरी की शराब कौन सी होती है.



बियर: बियर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली शराब में से एक है. इसे जौ जैसे अनाज, हॉप्स, पानी और यीस्ट से बनाया जाता है. बियर का हल्का स्वाद और कम अल्कोहल होने की वजह से इसे सोशल ड्रिंक भी माना जाता है.



वाइन: वाइन मुख्य रूप से अंगूर से बनाई जाती है. हालांकि कुछ जगहों पर दूसरे फलों से भी वाइन तैयार होती है. रेड, व्हाइट, रोजे और स्पार्कलिंग वाइन इसके प्रमुख टाइप होते हैं. वहीं वाइन का स्वाद उसके क्षेत्र, अंगूर की किस्म और बनाने की टेक्निक पर निर्भर करता है.



साइडर: साइडर आमतौर पर सेब के रस को फर्मेंट करके बनाई जाती है. कुछ जगहों पर नाशपाती से भी इसे बनाया जाता है. जिसे पेरी कहा जाता है. वहीं साइडर मीठी भी हो सकती है और ड्राई भी. यह स्टील या स्पार्कलिंग दोनों तरह की होती है.



स्पिरिट्स या लिकर: स्पिरिट्स वह शराब होती है, जिसमें डिस्टिलेशन के जरिए अल्कोहल की मात्रा ज्यादा कर दी जाती है. इसमें कई मशहूर ड्रिंक जैसे व्हिस्की, वोडका, रम, जिन और टकीला शामिल होती है.



लिक्योर: लिक्योर भी असल में स्पिरिट्स में फल, जड़ी-बूटियां या मसाले मिलाकर बनाई जाती है और इसमें मिठास ज्यादा होती है. इन्हें ज्यादातर कॉकटेल में इस्तेमाल किया जाता है.



फोर्टीफाइड वाइन: फोर्टीफाइड वाइन की कैटेगरी में शेरी, पोर्ट और वर्माउथ जैसी वाइन आती है, जिसमें एक्स्ट्रा अल्कोहल मिलाया जाता है. इस वजह से इनमें नॉर्मल वाइन के मुकाबले ज्यादा अल्कोहल होता है.



मीड: मीड शहद और पानी को फर्मेंट करके बनाई जाती है. इसमें कभी-कभी फल, मसाले या अनाज भी मिलाए जाते हैं. यह दुनिया की सबसे पुरानी शराब में से एक मानी जाती है और इसका स्वाद मीठे से लेकर ड्राई तक हो सकता है.



ब्रांडी: ब्रांडी एक प्रकार की डिस्टिल्ड शराब है जो फलों से बनी वाइन से तैयार की जाती है और यह डच शब्द ब्रांडेविज्न से उत्पन्न हुई है, जिसका मतलब जली हुई वाइन है. इसे किसी भी फल से बनाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: पीएम आवास योजना से मनरेगा तक, मोदी सरकार में कितनी योजनाओं और कानूनों के बदल चुके नाम?