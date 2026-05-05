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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCountries With Most Snakes: दुनिया के इन 10 देशों में सबसे ज्यादा सांप, घूमने से पहले जान लें जरूरी सावधानियां

Countries With Most Snakes: दुनिया के इन 10 देशों में सबसे ज्यादा सांप, घूमने से पहले जान लें जरूरी सावधानियां

Countries With Most Snakes: अमेजन और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में यह सांप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. वहीं सांपों की मौजूदगी वाले यह इलाके एडवेंचर पसंद करने वाले ट्रैवलर्स को आकर्षित करते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 May 2026 09:39 AM (IST)
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Countries With Most Snakes:  दुनिया भर में घूमने का शौक लोगों को नई-नई जगह तक ले जाता है, इनमें कुछ जगह ऐसी भी होती है जो रोमांच के साथ-साथ खतरे से भी भरी होती है. हालिया वैश्विक जैव विविधता आंकड़ों और रिसर्च के अनुसार दुनिया में 400 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती है और अभी भी नई प्रजातियों की खोज जारी है. खासकर अमेजन और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में यह सांप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. वहीं सांपों की मौजूदगी वाले यह इलाके एडवेंचर पसंद करने वाले ट्रैवलर्स को आकर्षित करते हैं, लेकिन यहां जानने से पहले सावधानी बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादातर सांप काटने की घटनाएं तब होती है, जब इंसान उन्हें छेड़ने या पकड़ने की कोशिश करता है. ऐसे में ट्रैवलर्स को पहले से जरूरी जानकारी और सतर्कता बरतनी चाहिए. चलिए तो अब आपको बताते हैं दुनिया के 10 सबसे ज्यादा सांप वाले देश, जहां घूमने जाने से पहले जरूरी सावधानियां ध्यान रखनी चाहिए.

मेक्सिको में सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां
 
मेक्सिको में करीब 438 सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जो रेगिस्तान, जंगल और तटीय इलाकों में फैली हुई है. यहां बाजा, कैलिफोर्निया के रेगिस्तान,  यूकाटन के जंगल और सिएरा माद्रे पर्वतों में इन्हें देखा जा सकता है. यात्रियों को सूखे इलाकों में रैटलस्नेक से सावधान रहना चाहिए और स्थानीय गाइड के साथ ही यात्रा करनी चाहिए.

ब्राजील के अमेजन के विशाल जंगल

ब्राजील में 420 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां है. अमेजन रेनफॉरेस्ट और पैंटानल वेटलैंड जैसे क्षेत्र सांपों से भरपूर है. यहां जंगलों में जाते समय बूट पहनना और गंदे पानी में जाने से बचना जरूरी है, क्योंकि यहां एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मिल सकते हैं.

इंडोनेशिया में समुद्री और जहरीले सांप

इंडोनेशिया में 374 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें समुद्री सांप भी शामिल है. बाली, कोमोडो द्वीप और मैंग्रोव इलाकों में यह ज्यादा दिखते हैं. यहां तटीय क्षेत्र में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.

भारत में भी बिग फोर का खतरा

भारत में 300 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती है. यहां बिग फोर यानी कॉमन क्रैट, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और कोबरा ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं. पश्चिमी घाट, सुंदरबन और मध्य भारत के जंगलों में उनकी मौजूदगी ज्यादा है. यहां मानसून के दौरान नंगे पैर चलने से बचना चाहिए.

कोलंबिया के जंगल और पहाड़ों का मिश्रण

कोलंबिया में 300 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती है. अमेजन बेसिन और एंडिज पहाड़ियों के आसपास यह ज्यादा मिलते हैं. यहां जंगलों में बिना गाइड के जाना खतरनाक हो सकता है. ‌

चीन के दक्षिणी इलाकों में भी सांपों की मौजूदगी

चीन में 246 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जो मुख्य रूप से युन्नान और गुआंग्शी क्षेत्र में पाई जाती है. इन इलाकों में यात्रा करते समय सतर्क रहना जरूरी है.

इक्वाडोर छोटे देश में सांपों की प्रजातियां

इक्वाडोर में 240 से ज्यादा प्रजातियां सांपों की पाई जाती हैं. अमेजन और एंडीज क्षेत्र यहां के प्रमुख स्थान है. यहां रात में घूमते समय टॉर्च रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई सांप रात में एक्टिव होते हैं.

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वियतनाम के घने जंगलों में खतरा

वियतनाम में 220 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती है. मेकांग डेल्टा और घने जंगलों में यह ज्यादा मिलते हैं. झाड़ियों या पौधों में हाथ डालने से यहां बचना चाहिए.

मलेशिया के बारिश वाले जंगलों में सांप

मलेशिया में 200 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जो वर्षा वनों और मैंग्रोव में पाई जाती है. यहां नेशनल पार्क में जाते समय पूरे कपड़े पहनना और तय रास्तों पर चलना ही सुरक्षित माना जाता है.

ऑस्ट्रेलिया सबसे जहरीले सांपों का घर

ऑस्ट्रेलिया में 200 से ज्यादा प्रजातियां सांपों की पाई जाती है, जिनमें दुनिया के सबसे जहरीले सांप शामिल है. यहां आउटबैक और जंगलों में घूमते समय स्थानीय गाइड के साथ रहना और सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 05 May 2026 09:39 AM (IST)
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