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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAbhijeet Dipke Caste: किस जाति से आते हैं अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर आए चर्चा में?

Abhijeet Dipke Caste: किस जाति से आते हैं अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर आए चर्चा में?

Abhijeet Dipke Caste: इस वक्त देश में कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर चर्चाएं छेड़ी हुई हैं. आइए जानते हैं कि इसके संस्थापक अभिजीत किस जाति से हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 23 May 2026 04:01 PM (IST)
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  • व्यंग्य सोशल मीडिया पेज 'कॉकरोच जनता पार्टी' चर्चाओं में है।
  • संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुद को दलित समुदाय का बताया।
  • यह पेज बेरोजगारों पर की गई टिप्पणी पर शुरू हुआ।
  • कुछ ही दिनों में इसने लाखों फॉलोअर्स बना लिए।

Abhijeet Dipke Caste: कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना जाने वाला एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया  पेज जस्टिस सूर्यकांत से जुड़ी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवाद खड़ा होने के बाद से चर्चाओं में छाया हुआ है. हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में यह साफ किया कि उनकी टिप्पणियों को मीडिया के एक वर्ग द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया था. इस वायरल ऑनलाइन आंदोलन के केंद्र में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं. आइए जानते हैं अभिजीत दीपके किस जाति से आते हैं.

अभिजीत दीपके किस समुदाय से आते हैं?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिजीत दीपके द्वारा खुद साझा की गई पोस्ट के मुताबिक वह दलित समुदाय से हैं. उन्होंने आंदोलन के बारे में चर्चाओं के ऑनलाइन जोर पकड़ने के दौरान सार्वजनिक रूप से अपनी जातिगत पहचान का उल्लेख किया. इसके बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया. 

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कैसे हुई कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत? 

कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के इरादे से एक पारंपरिक राजनीतिक दल के रूप में लॉन्च नहीं किया गया था. इसके बजाय यह एक पैरोडी शैली के डिजिटल विरोध आंदोलन के रूप में उभरा. जब कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने वाली टिप्पणियों पर विवाद खड़ा हो गया. यह अभियान तेजी से एक मीम आधारित ऑनलाइन आंदोलन में बदल गया और इसने निराशा युवा इंटरनेट यूजर्स के साथ मजबूती से जुड़ाव महसूस कराया.

कुछ दिनों में वायरल हुआ 

लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या कथित तौर पर 20 मिलियन से ज्यादा हो गई. इसने कुछ समय में ही कई राजनीतिक दलों के ऑनलाइन फॉलोअर्स की संख्या को भी पछाड़ दिया. पार्टी के व्यंग्यात्मक नारों, बढ़ा चढ़ा कर बताए गए सदस्यता का नियम और सत्ता विरोधी संदेशों ने Gen Z दशकों से सबसे ज्यादा जुड़ाव हासिल किया. आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के लॉन्च से पहले बताया जाता है कि अभिजीत आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया विंग से जुड़े थे. हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य रूप से एक व्यंग्यात्मक पहल है लेकिन इसके बावजूद भी इसने देश के कई बड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं शुरू कर दी हैं. इसके समर्थक इसे डिजिटल विरोध का एक रचनात्मक तरीका बता रहे हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 23 May 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Cockroach Janata Party Abhijeet Dipke Caste CJP Viral
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