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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरप्रचंड गर्मी में गाय-भैंस को नहीं पिला रहे हैं पर्याप्त पानी, दूध उत्पादन पर होगा असर

प्रचंड गर्मी में गाय-भैंस को नहीं पिला रहे हैं पर्याप्त पानी, दूध उत्पादन पर होगा असर

Dairy Farming Tips: भीषण गर्मी में पशुओं के शरीर में पानी की कमी होने से दूध का उत्पादन तेजी से गिर सकता है. मवेशियों को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए उन्हें दिन में कई बार ताजा पानी पिलाना जरूरी है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 03 May 2026 03:10 PM (IST)
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Dairy Farming Tips: जैसे-जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है. पशुपालकों के लिए अपने मवेशियों की देखभाल करना एक बड़ी चुनौती बन गया है. भीषण गर्मी का सीधा असर गाय और भैंसों की सेहत और उनकी दूध देने की क्षमता पर पड़ता है. अक्सर देखा जाता है कि इस मौसम में पशु पानी पीना कम कर देते हैं या उन्हें जरूरत के मुताबिक ठंडा पानी नहीं मिल पाता.

जिसका नतीजा दूध उत्पादन में गिरावट के तौर पर सामने आता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि लू और बढ़ते तापमान के कारण पशुओं के शरीर में पानी की कमी हो जाती है. जो न केवल उनकी उत्पादकता घटाती है बल्कि उन्हें गंभीर बीमारियों की ओर भी धकेल सकती है. इसलिए इस मौसम में पशुओं के खान-पान और पानी के मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है.

दूध बढ़ाने के लिए पानी का सही मैनेजमेंट

दूध का एक बड़ा हिस्सा पानी होता है. इसलिए अगर पशु पर्याप्त पानी नहीं पिएगा. तो दूध की मात्रा गिरना तय है. गर्मियों में एक दुधारू गाय या भैंस को सामान्य से कहीं ज्यादा पानी की जरूरत होती है. कोशिश करें कि पशु को दिन में कम से कम 4 से 5 बार साफ और ताजा पानी पिलाएं. पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए.

इसलिए टंकियों को छाया में रखें या उनमें ताजे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करें. अगर पशु पानी पीने में आनाकानी करे. तो पानी में हल्का नमक या गुड़ मिलाकर उसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. शरीर में नमी बनी रहेगी. तभी पशु का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा और दूध का उत्पादन स्थिर बना रहेगा.

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लू और हीट स्ट्रेस से पशुओं का बचाव

गर्मी के मौसम में पशुओं को लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. जिसे हीट स्ट्रेस कहा जाता है. इसके लक्षण पहचानने बहुत जरूरी हैं. जैसे पशु का मुंह खोलकर हांफना, लार गिरना या सुस्त हो जाना. इससे बचने के लिए पशुओं को दोपहर के समय सीधे धूप में न बांधें.

उनके बांधने की जगह हवादार होनी चाहिए और छत पर घास-फूस या बोरी डालकर तापमान कम रखा जा सकता है. अगर हो तो दोपहर में पशुओं के शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करें या उन्हें नहलाएं. इससे उनके शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है और वे तनावमुक्त रहते हैं. जिससे उनकी सेहत और दूध देने की क्षमता पर बुरा असर नहीं पड़ता.

पशुओं की डाइट में करें बदलाव

भीषण गर्मी में पशुओं के चारे और डाइट में बदलाव करना भी मुनाफे का सौदा साबित होता है. इस समय उन्हें सूखा भूसा देने के बजाय हरा चारा ज्यादा खिलाना चाहिए. क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है. पशुओं को सुबह और शाम के ठंडे समय में ही चारा देना बेहतर रहता है.

इसके अलावा, डाइट में मिनरल मिक्सचर और नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें. क्योंकि पसीने के जरिए उनके शरीर से जरूरी पोषक तत्व निकल जाते हैं. संतुलित आहार और सही पोषण न केवल पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. बल्कि दूध में फैट की मात्रा को भी बनाए रखने में मदद करता है. सही देखभाल ही इस मौसम में पशुपालन को सफल बनाएगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 03 May 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Cow Dairy Farming
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