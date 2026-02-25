दिल्ली के इन पांच मेट्रो स्टेशन पर होती है सबसे ज्यादा भीड़, इनमें से कहां नहीं गए आप?

दिल्ली मेट्रो आज राजधानी की लाइफ लाइन बन चुकी है. हर दिन लाखों लोग ऑफिस, कॉलेज, बाजार और दूसरे कामों के लिए मेट्रो का सहारा लेते हैं. शहर के ज्यादातर इलाकों में मेट्रो नेटवर्क फैला हुआ है, जिससे सफर आसान और तेज हो गया है. हालांकि कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं, जहां हर समय भारी भीड़ देखने को मिलती है. इंटरचेंज सुविधा आसपास के बाजार और ऐतिहासिक जगह की वजह से यह स्टेशन हमेशा बिजी रहते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के किन पांच स्टेशनों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है और क्या इनमें से आप कहीं गए हैं.



राजीव चौक मेट्रो स्टेशन



राजीव चौक को दिल्ली का सबसे बिजी मेट्रो स्टेशन माना जाता है. यह शहर के केंद्र कनॉट प्लेस में स्थित है और दिल्ली मेट्रो का बड़ा इंटरचेंज है. यहां से येलो लाइन और ब्लू लाइन के बीच आसानी से इंटरचेंज किया जा सकता है. इसके आसपास बड़ी संख्या में ऑफिस, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट और कैफे मौजूद है, जिससे दिनभर यात्रियों की आवाजाही स्टेशन पर बनी रहती है. वहीं सुबह और शाम के समय यहां भारी भीड़ देखने को मिलती है.



कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन



कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन भी भीड़ के मामले में दूसरे नंबर पर आता है. यह रेड लाइन और वायलेट लाइन के लिए प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन माना जाता है. इस स्टेशन के आसपास लाल किला और जमा मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्थल है. जिसके कारण यहां पर्यटकों की भी काफी आवाजाही रहती है. वहीं इंटरचेंज सुविधा और आसपास के इलाकों की वजह से यहां दिनभर भीड़ बनी रहती है.



चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन



पुरानी दिल्ली के बीचो-बीच स्थित चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर है और इसे भी सबसे बिजी स्टेशनों में गिना जाता है. यहां से रोज हजारों लोग पुराने बाजरों, कपड़ों की दुकानों और स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर गलियों तक पहुंचते हैं. वहीं यह बाजार क्षेत्र होने के कारण त्योहार और खास मौकों पर यहां भीड़ और बढ़ जाती है.



न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन



नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भीड़ के लिहाज से चौथे नंबर पर माना जाता है. यह येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बीच प्रमुख इंटरचेंज है. रेलवे स्टेशन के पास होने और जरूरी गवर्नमेंट इमारत के नजदीक स्थित होने की वजह से यहां यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा रहती है. देशभर से आने जाने वाले लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है.



हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन



गुड़गांव स्थित हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन भी बिजी स्टेशनों में से एक माना जाता है. यह येलो लाइन का लास्ट स्टेशन है और रोजाना बड़ी संख्या में यात्री यहां से सफर करते हैं. इसके आसपास मॉल, मल्टीप्लेक्स और कॉरपोरेट ऑफिस है, जिससे ऑफिस जाने वालों और घूमने वालों की भीड़ बनी रहती है.

