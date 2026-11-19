Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom TIME ने पहली 'TIME100 Next India' सूची जारी की।

यह भारत के 100 उभरते प्रभावशाली लोगों को दर्शाती है।

आलिया भट्ट, आर्यन खान, हरमनप्रीत कौर प्रमुख नामों में।

यह वैश्विक TIME100 Next का पहला अंतरराष्ट्रीय संस्करण है।

TIME100 Next India 2026: TIME की सालाना ग्लोबल TIME100 सूची में दुनिया भर के ऐसे 100 लोगों को शामिल किया जाता है जिनके काम ने राजनीति, व्यापार, मनोरंजन, विज्ञान, खेल और सामाजिक बदलाव के क्षेत्र को प्रभावित किया है. इनका चयन पत्रिका की संपादकीय टीम करती है. TIME के मुताबिक इसमें शामिल होने के लिए कोई आवेदन या फिर शुल्क नहीं देना पड़ता और साथ ही इसमें शामिल लोगों को 1 से 100 तक की किसी रैंकिंग में भी नहीं रखा जाता है.

19 नवंबर यानी आज TIME ने TIME100 Next India जारी किया है. यह इसकी TIME100 Next फ्रेंचाइजी का पहला अंतरराष्ट्रीय संस्करण है. इसमें भारत और विदेशों में बसे भारतीयों में से 100 उभरते हुए लोगों को शामिल किया गया है.

TIME100 और TIME100 Next में क्या फर्क है?

ग्लोबल TIME100 अलग-अलग क्षेत्रों के 100 प्रभावशाली लोगों की एक सालाना सूची है. इसी के साथ TIME100 Next उन उभरते हुए लोगों पर केंद्रित है जिनमें काम और विचारों में भविष्य को आकार देने की क्षमता है.





TIME100 के लिए नामों का चयन कैसे किया जाता है?

TIME का ऐसा कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरे साल चलती है. दुनिया भर में मौजूद इसके संपादक, संवाददाता और भरोसेमंद सूत्र संभावित उम्मीदवारों के नाम सुझाते हैं. संपादक इन सुझावों की समीक्षा करते हैं और उम्मीदवारों के काम और उनके प्रभाव पर चर्चा करते हैं. आखिरी फैसला संपादकीय टीम लेती है.

2026 की वैश्विक TIME100 सूची के चयन और आयोजन का नेतृत्व डैन मैक्साई ने किया. इसमें केट मैथ्यूज, कारा साइमोनेटी, केली कॉनिफ और TIME की दूसरी टीमों का भी योगदान रहा है.

TIME ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि कोई व्यक्ति इसमें जगह पाने के लिए आवेदन कर सकता है या फिर पैसे दे सकता है. कोई व्यक्ति या फिर जनसंपर्क प्रतिनिधि किसी का नाम सजेस्ट कर सकता है लेकिन ऐसा सुझाव देने का मतलब यह नहीं होता कि इसके लिए कोई भुगतान किया गया है.





TIME किसे प्रभावशाली मानता है?

इसके लिए कोई भी गणितीय फार्मूला या फिर तय स्कोर नहीं है. सैम जैकब्स का ऐसा कहना है कि प्रभाव को किसी एक पैमाने से नहीं मापा जा सकता. संपादक यह देखते हैं कि किसी व्यक्ति के काम, विचार या फिर फैसलों ने दुनिया और समाज को किस तरह से प्रभावित किया है.

प्रभाव का सकारात्मक होना जरूरी नहीं है. यह विवादों से घिरा हुआ या फिर नकारात्मक भी हो सकता है. इसका मतलब यह होता है कि किसी को सूची में शामिल करने का मतलब यह नहीं है कि TIME उस व्यक्ति से जुड़े हर काम या फिर विचार का समर्थन करता हो. इसमें उम्र या फिर मशहूरियत को लेकर भी तय शर्त नहीं है.

2026 की वैश्विक सूची में 96 साल के अमेरिकी मानवाधिकार और श्रम अधिकार कार्यकर्ता डोलोरेस ह्यूर्टा और नेपाल के 35 साल के प्रधानमंत्री बालेन शाह शामिल थे.

क्या कोई आधिकारिक TIME100 रैंकिंग होती है?

TIME किसी को पहला, दूसरा या तीसरा स्थान रैंक के तौर पर नहीं देता है. सूची में चुने गए सभी लोग इसके सदस्य माने जाते हैं. इसके बजाय TIME100 सूची में लोगों को 6 कैटेगरी में बांटा जाता है. लीडर्स, आर्टिस्ट्स, पायनियर्स, टाइटन्स, इनोवेटर्स और आइकन्स. इन कैटेगरी को TIME100 नेक्स्ट इंडिया की श्रेणियों के साथ नहीं मिलाया जाता.

मैगजीन के कवर पर जगह मिलना कोई हाई रैंक नहीं है. TIME कुछ खास लोगों को हाईलाइट करने के लिए उन्हें कवर पर चुनता है. 2026 की ग्लोबल कर सूची में कॉमेडियन निक्की ग्लेजर, अभिनेत्री जो सलदाना, अभिनेता वैगनर मोरा और गायक ल्यूक कॉम्ब्स शामिल थे.

2026 की ग्लोबल TIME100 सूची में कौन से भारतीय शामिल थे?

2026 की ग्लोबल सूची में भारतीय मूल के शेफ विकास खन्ना और डॉक्टर किरण मुसुनुरु शामिल थे, जो एक चिकित्सक और वैज्ञानिक हैं और जिन एडिटिंग और मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं.

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TIME100 Next India 2026 में शामिल नाम

TIME ने 19 नवंबर को अपनी पहली TIME100 Next India सूची जारी की. TIME की टीम में डैन मैक्साई, केट मैथ्यूज, महिता गजानन, निखिल कुमार और बशारत पीर शामिल थे.

निहा मसीह ने भारत में प्रोजेक्ट एडिटर के रूप में काम किया, गायत्री रंगाचारी शाह ने सूची को तैयार करने में मदद की और मेधा वी. ने फैक्ट चेकिंग का काम संभाला. अनुपम चोपड़ा, शारदा उग्रा, वंदना तिवारी और स्निग्धा पूनम ने लेखों के जरिए योगदान दिया. ए आर रहमान, एस एस राजामौली, विशाल भारद्वाज और रोहिणी नीलेकणी ने भी चुने गए व्यक्तियों और उनकी उपलब्धियों के बारे में लेख लिखे.

कवर पर अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया, अभिनेता आर्यन खान, थेजा रियो और स्काई रूट के सीईओ पवन कुमार चंदना को जगह मिली. 100 उभरते भारतीयों की सूची में दूसरे नामों में क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और वैभव सूर्यवंशी, गायक दिलजीत दोसांझ और उद्यमी पियूष बंसल और अदार पूनावाला शामिल हैं.

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