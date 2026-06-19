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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBPL Card: 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, जानिए अब देश में कितने लोगों के पास है BPL कार्ड?

BPL Card: 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, जानिए अब देश में कितने लोगों के पास है BPL कार्ड?

BPL Card: पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. आइए जानते हैं देश में कितने लोगों के पास बीपीएल कार्ड है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 19 Jun 2026 02:27 PM (IST)
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  • प्रधानमंत्री ने बताया 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
  • 79 करोड़ लाभार्थी राशन प्रणाली से लाभान्वित, अयोग्य कार्ड रद्द।
  • पुराना बीपीएल बदल, प्राथमिकता वाले 65 करोड़ लाभान्वित।

BPL Card: पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दशक में भारत के आर्थिक और सामाजिक बदलाव पर जोर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो आज भी कितने लोग भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत बीपीएल कार्ड का फायदा उठा रहे हैं. 

25 करोड लोग गरीबी रेखा से बाहर 

सरकार और नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2014 और 2026 के बीच 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं. बहुआयामी गरीबी को सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, स्वच्छता, बिजली, पोषण और दूसरी जरूरी सेवाओं तक पहुंच के आधार पर मापा जाता है. इन क्षेत्रों में सुधार से लाखों परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली है. 

राशन कार्ड का फायदा कितने लोग उठा रहे? 

गरीबों के स्तर में कमी होने के बावजूद भी आबादी का एक काफी बड़ा हिस्सा अभी भी राशन कार्ड का फायदा उठा रहा है. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में राशन कार्ड के जरिए लगभग 79 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में आते हैं.  इन लाभार्थियों को सरकार की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी वाला या फिर मुफ्त अनाज दिया जाता है. 

अयोग्य लाभार्थियों को हटाना 

सरकार ने बीते कुछ सालों में एक बड़ा सत्यापन और डिजिटलीकरण अभियान चलाया है. ऐसे इसलिए ताकि फायदा सिर्फ योग्य परिवारों तक ही पहुंचे. इस अभियान के तहत लगभग 2.21 करोड़ अयोग्य राशन कार्ड रद्द किए गए हैं. इसी के साथ मृत व्यक्ति, इनकम टैक्स पेयर, डुप्लिकेट लाभार्थी और ज्यादा इनकम वाले कुछ परिवारों के कार्ड हटा दिए गए. अब राज्यों के पास योग्य परिवारों को लगभग 3 करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने की क्षमता है.

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पुराने बीपीएल कार्ड सिस्टम का क्या हुआ? 

काफी लोग अभी भी राशन लाभार्थियों को बीपीएल कार्ड धारक कहते हैं लेकिन पारंपरिक बीपीएल सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है और पुराने रूप में मौजूद नहीं है. 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद सरकार ने पुरानी बीपीएल और एपीएल की जगह दो नई कैटेगरी बनाईं हैं. पहली कैटेगरी का नाम है प्रायोरिटी हाउसहोल्ड. इसमें वे परिवार आते हैं जो ज्यादातर पहले की बीपीएल व्यवस्था के तहत आते थे. इसमें लाभार्थियों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज मिलता है. दूसरी कैटेगरी का नाम है अंत्योदय अन्न योजना. इसमें सबसे गरीब और सबसे कमजोर परिवारों को रखा जाता है. इसमें पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है. 

मौजूदा बीपीएल जैसी कैटेगरी में कितने लोग आते हैं? 

क्योंकि सरकार अब अलग से बीपीएल के आंकड़े जारी नहीं करती इस वजह से प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को ही इसके सबसे करीब का पैमाना माना जाता है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले 79 करोड़ राशन लाभार्थियों में से लगभग 65 करोड़ लोग प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कैटेगरी में आते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Poverty BPL Card PM Modi In Paris
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