हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजधरती पर सूरज के बेहद करीब है यह जगह, जानें दोनों के बीच कितनी है दूरी?

धरती पर सूरज के बेहद करीब है यह जगह, जानें दोनों के बीच कितनी है दूरी?

Place Which is Closest To Sun: यह जगह न केवल भूगोल के लिहाज से खास है, बल्कि यह इंसान की खोज और जिज्ञासा का प्रतीक भी है. आइए जानें कि वह कौन सी जगह है, जो कि सूरज के एकदम पास है.

By : निधि पाल | Updated at : 11 Nov 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे पर्वत की चोटी पर खड़े हों जहां सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ें, हवा में चमक की चुभन महसूस हो और आंखें बिना चश्मे के खोलना मुश्किल हो जाए, तो आप धरती के उस बिंदु पर हैं जो सूरज के सबसे करीब है. यह जगह किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में मौजूद है और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी. यहां कदम रखते ही लगता है जैसे आसमान बस कुछ मीटर दूर है और सूरज की तपिश सीधे त्वचा में उतर रही हो.

कौन सी जगह है धरती पर सूरज के सबसे करीब

धरती पर जीवन के लिए सूरज सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है. उसकी रोशनी और गर्मी ही इंसान, पशु, पेड़-पौधों और पूरे पर्यावरण को संतुलित रखती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कौन सी जगह सूरज के सबसे करीब है? आमतौर पर लोग समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट ही वह स्थान होगा क्योंकि यह समुद्र तल से सबसे ऊंचा पर्वत है. लेकिन सच्चाई कुछ और है, धरती पर सूरज के सबसे करीब स्थित है इक्वाडोर का चिंबोराजो पर्वत.

यह पर्वत दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है और एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है. दिलचस्प बात यह है कि भले ही माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊंचा है, लेकिन पृथ्वी की आकृति यानी भूमध्यीय उभार  के कारण चिंबोराजो पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर बिंदु है. यही वजह है कि यह सूर्य के सबसे नजदीक माना जाता है.

कितनी है इसकी ऊंचाई

चिंबोराजो पर्वत समुद्र तल से लगभग 6,263 मीटर (20,549 फीट) ऊंचा है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी लगभग 6,384 किलोमीटर है, जो एवरेस्ट से लगभग 2 किलोमीटर ज्यादा है. इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति चिंबोराजो की चोटी पर खड़ा होता है, तो वह धरती के किसी भी और इंसान की तुलना में सूरज के सबसे करीब होता है.

आंखें खुली रखना है नामुमकिन

यह जगह देखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है. यहां हवा बेहद पतली होती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. सूरज की सीधी किरणें इतनी तेज होती हैं कि बिना सनग्लासेस के आंखें खुली रखना नामुमकिन हो जाता है. यहां आने वाले पर्यटक विशेष सनगियर और सुरक्षा उपकरणों के साथ ही ट्रेकिंग करते हैं.

फोटो खिंचाते हैं पर्यटक

इक्वाडोर में यह पर्वत न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक बड़ा पर्यटन स्थल भी है. यहां के पास ही स्थित है मिताद डेल मुंडो, जिसका अर्थ है दुनिया का मध्य. यह वह स्थान है जहां से भूमध्य रेखा (Equator) गुजरती है. यहां एक प्रसिद्ध स्मारक और पीली रेखा है, जिसके एक तरफ उत्तरी और दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध है. पर्यटक यहां दोनों गोलार्धों में एक साथ एक-एक पैर रखकर फोटो खिंचवाते हैं,मानो एक ही वक्त में दो दुनिया में खड़े हों.

सूरज का सबसे नजदीक बिंदु

वैज्ञानिकों के अनुसार, चिंबोराजो का स्थान पृथ्वी के झुकाव और भूमध्यीय उभार के कारण सूरज से लगभग 6,371 किलोमीटर की औसत दूरी पर आता है, जबकि एवरेस्ट से यह दूरी कुछ मीटर ज्यादा है. यही सूक्ष्म अंतर इसे धरती का सूरज के सबसे नजदीक बिंदु बनाता है. यह जगह न केवल भूगोल के लिहाज से खास है, बल्कि यह इंसान की खोज और जिज्ञासा का प्रतीक भी है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से पता चलता है कि प्रकृति के रहस्य कभी सतह पर नहीं, बल्कि ऊंचाइयों में छिपे होते हैं.

यह भी पढ़ें: हमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं ये एयरबेस, यहां तैनाती बन सकती है आखिरी ड्यूटी

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 11 Nov 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
Earth Sun Distance Mount Chimborazo Ecuador Chimborazo Volcano
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट की Inside Story आई सामने! | Jammu-Kashmir | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: डॉ उमर के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast:दिल्ली कार हादसे की जांच को गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर की कार i-20 का नया CCTV फुटेज आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर Uttarakhand तक पंहुचा सर्च ऑपरेशन | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
क्रिकेट
IND vs SA: टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget