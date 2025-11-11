एक्सप्लोरर
हमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं ये एयरबेस, यहां तैनाती बन सकती है आखिरी ड्यूटी
Dangerous Airbase: दुनिया में कुछ एयरबेस ऐसे भी हैं, जिनमें तैनाती का मतलब सिर्फ मिशन पूरा करना नहीं, बल्कि जीवन और मौत के बीच संतुलन बनाए रखना है. इन एयरबेसों में हर टेकऑफ मौत के साए में होती है.
सोचिए, आपकी तैनाती ऐसी जगह हो, जहां हर टेकऑफ मौत का खतरा लिए हुए हो और रनवे के ऊपर से सीधे स्कूल, अस्पताल और आवासीय इलाके गुजरते हों. ऐसे ही हैं दुनिया के कुछ एयरबेस, जहां सिर्फ उड़ान भरना नहीं, बल्कि जिंदा लौटना भी चुनौती बन जाता है. मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन फुटेनमा हो, भूटान का पारो हवाई अड्डा या अंटार्कटिका का मैकमर्डो स्टेशन, ये एयरबेस अपने खतरनाक रनवे और चरम मौसम के लिए दुनियाभर में कुख्यात हैं.
Published at : 11 Nov 2025 03:30 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion