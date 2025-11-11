हमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं ये एयरबेस, यहां तैनाती बन सकती है आखिरी ड्यूटी

यही वजह है कि यहां तैनात पायलटों को हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक गलत निर्णय भी जानलेवा साबित हो सकता है. दूसरी ओर, भूटान का पारो हवाई अड्डा भी दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है. यह हवाई अड्डा समुद्र तल से 7,332 फीट ऊंचा है और 18,000 फीट ऊंची पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है.