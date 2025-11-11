हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजहमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं ये एयरबेस, यहां तैनाती बन सकती है आखिरी ड्यूटी

हमेशा दुश्मन की नजर में रहते हैं ये एयरबेस, यहां तैनाती बन सकती है आखिरी ड्यूटी

Dangerous Airbase: दुनिया में कुछ एयरबेस ऐसे भी हैं, जिनमें तैनाती का मतलब सिर्फ मिशन पूरा करना नहीं, बल्कि जीवन और मौत के बीच संतुलन बनाए रखना है. इन एयरबेसों में हर टेकऑफ मौत के साए में होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 11 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Dangerous Airbase: दुनिया में कुछ एयरबेस ऐसे भी हैं, जिनमें तैनाती का मतलब सिर्फ मिशन पूरा करना नहीं, बल्कि जीवन और मौत के बीच संतुलन बनाए रखना है. इन एयरबेसों में हर टेकऑफ मौत के साए में होती है.

सोचिए, आपकी तैनाती ऐसी जगह हो, जहां हर टेकऑफ मौत का खतरा लिए हुए हो और रनवे के ऊपर से सीधे स्कूल, अस्पताल और आवासीय इलाके गुजरते हों. ऐसे ही हैं दुनिया के कुछ एयरबेस, जहां सिर्फ उड़ान भरना नहीं, बल्कि जिंदा लौटना भी चुनौती बन जाता है. मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन फुटेनमा हो, भूटान का पारो हवाई अड्डा या अंटार्कटिका का मैकमर्डो स्टेशन, ये एयरबेस अपने खतरनाक रनवे और चरम मौसम के लिए दुनियाभर में कुख्यात हैं.

1/7
दुनिया के कुछ एयरबेस सिर्फ सैन्य महत्व के लिए नहीं, बल्कि खतरे और चुनौती के प्रतीक भी हैं. इनमें से सबसे खतरनाक एयरबेस माना जाता है मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन (MCAS) फुटेनमा, ओकिनावा, जापान. 2003 में अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने इसे 'दुनिया का सबसे खतरनाक एयरबेस' घोषित किया था.
दुनिया के कुछ एयरबेस सिर्फ सैन्य महत्व के लिए नहीं, बल्कि खतरे और चुनौती के प्रतीक भी हैं. इनमें से सबसे खतरनाक एयरबेस माना जाता है मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन (MCAS) फुटेनमा, ओकिनावा, जापान. 2003 में अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने इसे 'दुनिया का सबसे खतरनाक एयरबेस' घोषित किया था.
2/7
यह बेस ओकिनावा के घनी आबादी वाले जिन्जान शहर के बीचो-बीच बसा है, जहां रनवे स्कूलों, अस्पतालों और आवासीय इलाकों से घिरा हुआ है. टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान विमानों का पास होना किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है.
यह बेस ओकिनावा के घनी आबादी वाले जिन्जान शहर के बीचो-बीच बसा है, जहां रनवे स्कूलों, अस्पतालों और आवासीय इलाकों से घिरा हुआ है. टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान विमानों का पास होना किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है.
3/7
फुटेनमा का रनवे छोटा है, केवल 1,729 फीट लंबा, और आसपास का क्षेत्र समुद्र तल से 9,500 फीट ऊंचा है. ओकिनावा की हिमालयी हवाओं और तूफानी मौसम के कारण टेकऑफ और लैंडिंग दोनों ही बेहद जोखिम भरे होते हैं.
फुटेनमा का रनवे छोटा है, केवल 1,729 फीट लंबा, और आसपास का क्षेत्र समुद्र तल से 9,500 फीट ऊंचा है. ओकिनावा की हिमालयी हवाओं और तूफानी मौसम के कारण टेकऑफ और लैंडिंग दोनों ही बेहद जोखिम भरे होते हैं.
4/7
यही वजह है कि यहां तैनात पायलटों को हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक गलत निर्णय भी जानलेवा साबित हो सकता है. दूसरी ओर, भूटान का पारो हवाई अड्डा भी दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है. यह हवाई अड्डा समुद्र तल से 7,332 फीट ऊंचा है और 18,000 फीट ऊंची पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है.
यही वजह है कि यहां तैनात पायलटों को हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक गलत निर्णय भी जानलेवा साबित हो सकता है. दूसरी ओर, भूटान का पारो हवाई अड्डा भी दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है. यह हवाई अड्डा समुद्र तल से 7,332 फीट ऊंचा है और 18,000 फीट ऊंची पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है.
5/7
घाटी में स्थित रनवे केवल विशेष प्रशिक्षित 24 पायलटों के लिए उड़ान सुरक्षित बनाने योग्य है. भूतपूर्व नागरिक पायलट भी इसे बेहद चुनौतीपूर्ण मानते हैं.
घाटी में स्थित रनवे केवल विशेष प्रशिक्षित 24 पायलटों के लिए उड़ान सुरक्षित बनाने योग्य है. भूतपूर्व नागरिक पायलट भी इसे बेहद चुनौतीपूर्ण मानते हैं.
6/7
टोनकॉन्टे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में स्थित है, यहां रनवे छोटा और तेज मोड़ों वाला है. इसके अलावा, अंटार्कटिका का मैकमर्डो स्टेशन एयरफील्ड बर्फीले और चरम मौसम के कारण विमान संचालन के लिए सबसे जोखिम भरे हवाई अड्डों में से एक है.
टोनकॉन्टे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में स्थित है, यहां रनवे छोटा और तेज मोड़ों वाला है. इसके अलावा, अंटार्कटिका का मैकमर्डो स्टेशन एयरफील्ड बर्फीले और चरम मौसम के कारण विमान संचालन के लिए सबसे जोखिम भरे हवाई अड्डों में से एक है.
7/7
संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ एयरबेस खतरनाक माने जाते हैं. फ्लोरिडा में PFAS प्रदूषण वाले एयरबेस और मिनोट एयर फोर्स बेस, नॉर्थ डकोटा परमाणु हथियारों और बेहद ठंडे मौसम के कारण चुनौतीपूर्ण हैं. मिनोट AFB में मिसाइल साइट होने के बावजूद सुरक्षा और संचालन दोनों बहुत सख्त नियमों के तहत होते हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ एयरबेस खतरनाक माने जाते हैं. फ्लोरिडा में PFAS प्रदूषण वाले एयरबेस और मिनोट एयर फोर्स बेस, नॉर्थ डकोटा परमाणु हथियारों और बेहद ठंडे मौसम के कारण चुनौतीपूर्ण हैं. मिनोट AFB में मिसाइल साइट होने के बावजूद सुरक्षा और संचालन दोनों बहुत सख्त नियमों के तहत होते हैं.
Published at : 11 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Tags :
Dangerous Airbase MCAS Futenma Okinawa Paro Airport Bhutan

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: Amit Shah की अध्यक्षता में हुई हाइलेवल बैठक । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: 3 बजे अमित शाह की जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ होगी बड़ी बैठक
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके की जांच पहुंची Lucknow, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: चहल-पहल के बीच जब अचानक हुआ धमाका, सामने आया ताजा वीडियो | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई खत्म | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, डॉक्टर उमर चला रहा था धमाके वाली कार, टारगेट कुछ और था?
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget