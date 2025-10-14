हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMughal Emperor: इस मुगल बादशाह ने की थीं सबसे ज्यादा शादियां, जानें कितनी थीं उसकी संताने और इसके पीछे की वजह?

Mughal Emperor: इस मुगल बादशाह ने की थीं सबसे ज्यादा शादियां, जानें कितनी थीं उसकी संताने और इसके पीछे की वजह?

Mughal Emperor: क्या आप जानते हैं कि मुगल काल में किस मुगल बादशाह ने सबसे ज्यादा शादियां की थी? आइए जानते हैं उस मुगल सम्राट के बारे में और इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

Mughal Emperor: मुगल काल को अक्सर उसकी भव्यता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है. मुगल इतिहास के कई पहलुओं में मुगल बादशाहों की शादी ने हमेशा ध्यान खींचा है.‌ उस काल में एक से ज्यादा शादी करना आम था. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा शादियां की थी. आइए जानते हैं मुगलों के किस बादशाह ने की थी सबसे ज्यादा शादियां.

किसने की थीं सबसे ज्यादा शादियां?

अबुल फजल की आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा जैसे कई ऐतिहासिक ग्रंथ अकबर के असंख्य विवाहों के बारे में जानकारी देते हैं. हालांकि उनकी पत्नियों की सही संख्या पर अभी भी पर्दा ही है, लेकिन कुछ वृतांतों में दर्जनों का जिक्र किया गया है तो कुछ में सैकड़ों का. यह तो साफ है कि उनके विवाह व्यक्तिगत मामलों से कहीं ज्यादा थे. यह एक राजनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य खास तौर से बड़े राज परिवारों के साथ गठबंधन बनाना था. बड़े राज परिवारों में विवाह करने से अकबर को उत्तर पश्चिमी भारत में अपनी शक्तियों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शासकों के बीच निष्ठा को बढ़ावा देने में मदद मिली.

अन्य मुगल बादशाहों से तुलना 

जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे दूसरे मुगल शासकों ने भी बहुविवाह का प्रचलन किया. लेकिन अकबर के विवाह अपनी संख्या और ऐतिहासिक अभिलेखों की वजह से मशहूर हैं. अकबर के विवाह साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए थे.

अकबर के बच्चे 

अकबर के कई पुत्र और पुत्रियां हुईं. इतिहास में उनके तीन पुत्रों को सबसे ज्यादा याद किया जाता है. जलालुद्दीन मोहम्मद सलीम (बाद में सम्राट जहांगीर), मुराद और दानियाल. इसी के साथ उनकी पुत्रियां भी थी जिनमें आरजानी बेगम और खानजादा बनो शामिल थीं. अपने विवाहों के जरिए अकबर ने न सिर्फ अपने समय के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया बल्कि मुगल दरबार में सांस्कृतिक एकीकरण और धार्मिक सहिष्णुता की नींव भी रखी. 

अकबर के वैवाहिक संबंध राजनीतिक एकीकरण की उनकी रणनीति के केंद्र में थे. विवाह के जरिए अकबर ने राज परिवारों को सम्मानित करके उन्हें प्रतिष्ठित उपाधियां, जागीरें और दरबार में उन्हें उच्च पद प्रदान करके मुगल प्रशासन के साथ मिलाया. अकबर के इस कदम को सुलह-ए-कुल के रूप में जाना जाता है. इन संबंधों से उत्पन्न राजकुमारों को मुगल और राजपूत दोनों वंशों से वैधता मिली हुई थी.

ये भी पढ़ें: स्वीडन में उठी बुर्का बैन की मांग, जानें किन देशों में है पहले से प्रतिबंध

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 14 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
Akbar Marriages Mughal Emperor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
साउथ सिनेमा
Monday Box Office Collection: मंडे टेस्ट में 'कांतारा चैप्टर 1' ने मारी बाजी, जानें- 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सहित सभी फिल्मों का कैसा रहा हाल
मंडे टेस्ट में किस फिल्म ने मारी बाजी? कौन हुई फुस्स, जानें-बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
Gold On Diwali: दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
नौकरी
बिहार चुनाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 200 नहीं, मिलेंगे इतने रुपये
बिहार चुनाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 200 नहीं, मिलेंगे इतने रुपये
यूटिलिटी
खुद की शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें EPFO का नियम
खुद की शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें EPFO का नियम
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget