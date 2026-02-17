हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
World Largest Tree: यह है दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, जानें क्या है इसकी उम्र?

World Largest Tree: यह है दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, जानें क्या है इसकी उम्र?

World Largest Tree: दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जिसके पास सबसे बड़ा पेड़ होने का रिकॉर्ड है. आइए जानते हैं कि आखिर यह कितना बड़ा है और इसकी उम्र कितनी है?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 Feb 2026 10:10 AM (IST)
World Largest Tree: सिकोइया नेशनल पार्क के अंदर एक जीता जागता विशालकाय पेड़ है जिसने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है. जनरल शेरमेन को ऑफीशियली वॉल्यूम के हिसाब से धरती का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है. साइंटिस्ट का ऐसा अंदाजा है कि इसकी उम्र 2200 से 2700 साल के बीच है. यानी कि यह तब से है जब कई पुरानी सभ्यताएं अभी भी उभर रही थी.

हर तरह से एक विशालकाय पेड़ 

जनरल शेरमेन लगभग 275 फीट ऊंचा है. हालांकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ नहीं है लेकिन इसका असली रिकॉर्ड इसके बड़े तने के वॉल्यूम में है. यह लगभग 52500 क्यूबिक फीट का है. जमीन पर इसके तने का डायमीटर लगभग 36 फिट है और इसका कुल वजन लगभग 1.27 मिलियन किलोग्राम होने का अंदाजा है. इसका वजन लगभग सात एडल्ट ब्लू व्हेल जितना है.

एक पेड़ जो अभी भी बढ़ रहा है 

2000 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद भी यह पेड़ अभी भी जिंदा है और बढ़ रहा है. हर साल यह इतनी नई लकड़ी जोड़ता है कि यह 60 फीट ऊंचे पेड़ के बराबर हो. 2006 में इसकी सबसे बड़ी डालियों में से एक लगभग 100 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी टूट गई. हैरानी की बात यह है कि यह अकेली डाल कई पूरे पेड़ों से भी बड़ी थी.

यह इतने लंबे समय तक कैसे बचा रहा?

इसके पीछे का राज इसका खुद का नेचुरल डिफरेंट सिस्टम है. इसकी छाल लगभग 2 फीट मोटी और काफी ज्यादा रेशेदार होती है. इससे यह जंगल की आग का सामना कर पता है. छाल धीरे-धीरे जलती है जिस वजह से अंदर की परतें खराब होने से बच जाती हैं. इसके अलावा इसकी लकड़ी में टैनिन काफी ज्यादा होता है. यह एक नेचुरल केमिकल होता है जो सड़ने से रोकता है और कीड़ों को दूर रखता है.

दुनिया भर में दूसरे रिकॉर्ड रखने वाले पेड़

हालांकि यह पेड़ वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा है लेकिन दूसरे पेड़ों के नाम अलग-अलग ग्लोबल रिकॉर्ड हैं. चिली में 'ग्रेट ग्रैंडफादर' के नाम से जाना जाने वाला एक सरू का पेड़ लगभग 5400 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है. दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ हाइपरियन है. यह एक कोस्ट रेडवुड है और 380 फीट से ज्यादा ऊंचा है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 17 Feb 2026 10:10 AM (IST)
