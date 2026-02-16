हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLemon Hangover: नींबू चाटते ही आखिर कैसे उतर जाता है नशा, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान

Lemon Hangover: नींबू चाटते ही आखिर कैसे उतर जाता है नशा, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान

Lemon Hangover: ऐसा माना जाता है कि शराब पीने के बाद नींबू चाटने से नशा तुरंत कम हो जाता है. आइए जानते हैं कि इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Feb 2026 07:33 PM (IST)
Preferred Sources

Lemon Hangover: अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शराब पीने के बाद अगर नींबू चाट लिया जाए तो नशा तुरंत कम हो जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इसका तेज खट्टा स्वाद शराब के असर को कम कर देता है. लेकिन क्या यह सच में काम करता है? साइंटिफिकली शराब शरीर से तुरंत गायब नहीं हो सकती. यह लीवर द्वारा एक फिक्स्ड रेट पर मेटाबोलाइज होती है और कोई भी खाना या फिर पीना इस प्रक्रिया को काफी ज्यादा तेज नहीं कर सकता. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा साइंस.

अल्कोहल मेटाबॉलिज्म 

जब आप शराब पीते हैं तो आपका लवर इस काम नुकसानदायक चीजों में बदलने से पहले एसिटैल्डिहाइड में तोड़ देता है. यह एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है. इस प्रक्रिया में समय लगता है और लीवर शराब को लगभग एक जैसी रेट पर मेटाबोलाइज करता है. नींबू कितना भी खट्टा क्यों ना हो, यह खून में अल्कोहल लेवल को तुरंत कम नहीं कर सकता. नींबू कितना भी खट्टा क्यों न हो, यह खून में अल्कोहल लेवल को तुरंत कम नहीं कर सकता. सिर्फ समय ही शरीर को खून से अल्कोहल को साफ करने देता है. 

विटामिन सी और लीवर को सपोर्ट 

नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट काफी ज्यादा होते हैं. यह न्यूट्रिएंट्स शराब पीने से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में काफी मदद करते हैं. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब एसिटैल्डिहाइड जैसे टॉक्सिक बायप्रोडक्ट लीवर सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं. विटामिन सी शरीर के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया में मदद करता है और लीवर को टॉक्सिन को ज्यादा अच्छे से संभालने में मदद करता है. हालांकि यह नशे को तुरंत खत्म नहीं करता लेकिन रिकवरी में काफी मदद कर सकता है. 

हाइड्रेशन 

शराब एक डाइयूरेटिक है. इसका मतलब होता है कि यह यूरीन आउटपुट बढ़ाकर डिहाइड्रेशन की वजह बनती है.  डिहाइड्रेशन हैंगओवर के लक्षणों जैसे कि सर दर्द, चक्कर आना और थकान की मुख्य वजहों में से एक है. नींबू पानी पीने से खोए हुए फ्लूइड्स की पूर्ति होती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक हो सकता है.

खट्टे स्वाद का अलर्टनेस इफेक्ट 

नींबू का तीखा खट्टा स्वाद सेंसरी नर्व्स को स्टिम्युलेट करता है. साथ ही यह दिमाग में अचानक शौक रिस्पांस पैदा करता है. कुछ समय के लिए अलर्टनेस बढ़ सकती है और सुस्ती की भावना कम हो सकती है. लेकिन यह असर ज्यादा देर तक नहीं रहता. तो यह सोचना की नींबू चाटने से नशा दूर हो सकता है एक मिथक है. अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करता है जिससे खट्टे खाने से जल्दी नहीं किया जा सकता.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 16 Feb 2026 07:33 PM (IST)
Alcohol Metabolism Lemon Hangover Vitamin C Liver
