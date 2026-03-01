हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कितने लोग, इसमें किन-किन की हो चुकी है मौत?

Iran Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कितने लोग, इसमें किन-किन की हो चुकी है मौत?

Iran Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है. इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं. आइए जानें कि उनके परिवार में कितने लोग थे और कितनों की मौत हो चुकी है.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Mar 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

Iran Israel War: अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमलों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर बड़े दावे सामने आए हैं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से हमले में खामेनेई के मारे जाने का दावा किया गया है. ईरान के सरकारी मीडिया Press TV ने भी उनकी मौत की पुष्टि की खबर है. ऐसे हालात में आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि खामेनेई के परिवार में कौन-कौन सदस्य हैं और अब तक किन लोगों की मौत हो चुकी है.

अयातुल्ला अली खामेनेई कौन हैं?

अली खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था. वे 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे. इससे पहले वे 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे. ईरान में सुप्रीम लीडर देश का सबसे ताकतवर पद होता है. सेना, न्यायपालिका, मीडिया और बड़ी नीतियों पर अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का ही होता है. 

परिवार में कितने सदस्य

अली खामेनेई की पत्नी का नाम मंसूरा खजस्तेह बाघेरजादेह है. दोनों के कुल छह बच्चे हैं. इनमें चार बेटे और दो बेटियां शामिल हैं. उनके बेटों के नाम हैं मुस्तफा खामेनेई, मोजतबा खामेनेई, मसूद खामेनेई और मेयसम खामेनेई है. बेटियों के नाम बुशरा खामेनेई और हुदा खामेनेई बताए जाते हैं. परिवार आम तौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहता है. उनके अधिकतर बच्चे धार्मिक और शैक्षणिक कामों से जुड़े रहे हैं.

मोजतबा खामेनेई की भूमिका

अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान की राजनीति में प्रभावशाली माना जाता है. वे खुले तौर पर किसी सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड और धार्मिक संस्थाओं से उनके करीबी संबंध बताए जाते हैं. खबर है कि अब मोजतबा ही ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभालेंगे.

परिवार में अब तक किनकी मौत युद्ध में हुई

अयातुल्ला अली खामेनेई के माता-पिता का निधन पहले ही हो चुका है. उनके पिता जवाद खामेनेई एक धार्मिक विद्वान थे और उनका निधन 1986 में हुआ था. उनकी मां का निधन 2008 में हुआ था.

रिपोर्टों के मुताबिक, हमलों के दौरान उनके परिवार के कई सदस्य भी जान गंवा चुके हैं.  बताया गया है कि उनकी एक बेटी, एक पोता और पोती, दामाद की भी मौत हो गई है. कुछ दावों में यह कहा गया है कि हालिया बमबारी में बहू समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए है.

अयातुल्ला अली खामेनेई के दामाद और बहू कौन थे?

रिपोर्टों और स्थानीय परिषद के बयानों के अनुसार, अयातुल्ला अली खामेनेई की बहू का नाम जहरा हद्दाद आदेल बताया गया है. उन्हें मोजतबा खामेनेई की पत्नी बताया जाता है. मोजतबा खामेनेई, सुप्रीम लीडर के बेटों में से एक हैं और धार्मिक व राजनीतिक हलकों में प्रभावशाली माने जाते हैं. हालांकि वे किसी आधिकारिक सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन ईरान की सत्ता व्यवस्था में उनकी भूमिका को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है.

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि खामेनेई के दामाद का नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है. उन्हें ईरान के विस्तारित नेतृत्व परिवार का सदस्य बताया गया है. उनकी पहचान, पद या जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट सरकारी जानकारी उपलब्ध नहीं है.  

यह भी पढ़ें: Iran Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कितने लोग, इसमें किन-किन की हो चुकी है मौत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 01 Mar 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Iran Israel War Middle East Conflict ALi Khamenei Ali Khamenei Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Iran Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कितने लोग, इसमें किन-किन की हो चुकी है मौत?
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कितने लोग, इसमें किन-किन की हो चुकी है मौत?
जनरल नॉलेज
बांग्लादेश में कैसे खेली जाती है होली, जानें रंगों के त्योहार को लेकर यहां क्या नियम?
बांग्लादेश में कैसे खेली जाती है होली, जानें रंगों के त्योहार को लेकर यहां क्या नियम?
जनरल नॉलेज
यहूदी सिर पर क्यों पहनते हैं टोपी, जानें इजरायल में किस नाम से जाना जाता है इसे?
यहूदी सिर पर क्यों पहनते हैं टोपी, जानें इजरायल में किस नाम से जाना जाता है इसे?
जनरल नॉलेज
क्या पीएम मोदी को दे सकते हैं खुद की शादी का न्योता, क्या होता है इसका प्रोटोकॉल? 
क्या पीएम मोदी को दे सकते हैं खुद की शादी का न्योता, क्या होता है इसका प्रोटोकॉल? 
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर फिर किया हमला | Netanyahu | ALi Khamenei | Trump
US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: कौन संभालेगा ईरान की सत्ता? Trump ने कर दिया बड़ा दावा! | Khamenei | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
US-Israel Iran War: ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget