ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के परिवार में कितने लोग, इसमें किन-किन की हो चुकी है मौत?

Iran Israel War: अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमलों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर बड़े दावे सामने आए हैं. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से हमले में खामेनेई के मारे जाने का दावा किया गया है. ईरान के सरकारी मीडिया Press TV ने भी उनकी मौत की पुष्टि की खबर है. ऐसे हालात में आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि खामेनेई के परिवार में कौन-कौन सदस्य हैं और अब तक किन लोगों की मौत हो चुकी है.

अयातुल्ला अली खामेनेई कौन हैं?

अली खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था. वे 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे. इससे पहले वे 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रहे. ईरान में सुप्रीम लीडर देश का सबसे ताकतवर पद होता है. सेना, न्यायपालिका, मीडिया और बड़ी नीतियों पर अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर का ही होता है.

परिवार में कितने सदस्य

अली खामेनेई की पत्नी का नाम मंसूरा खजस्तेह बाघेरजादेह है. दोनों के कुल छह बच्चे हैं. इनमें चार बेटे और दो बेटियां शामिल हैं. उनके बेटों के नाम हैं मुस्तफा खामेनेई, मोजतबा खामेनेई, मसूद खामेनेई और मेयसम खामेनेई है. बेटियों के नाम बुशरा खामेनेई और हुदा खामेनेई बताए जाते हैं. परिवार आम तौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहता है. उनके अधिकतर बच्चे धार्मिक और शैक्षणिक कामों से जुड़े रहे हैं.

मोजतबा खामेनेई की भूमिका

अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान की राजनीति में प्रभावशाली माना जाता है. वे खुले तौर पर किसी सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड और धार्मिक संस्थाओं से उनके करीबी संबंध बताए जाते हैं. खबर है कि अब मोजतबा ही ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभालेंगे.

परिवार में अब तक किनकी मौत युद्ध में हुई

अयातुल्ला अली खामेनेई के माता-पिता का निधन पहले ही हो चुका है. उनके पिता जवाद खामेनेई एक धार्मिक विद्वान थे और उनका निधन 1986 में हुआ था. उनकी मां का निधन 2008 में हुआ था.

रिपोर्टों के मुताबिक, हमलों के दौरान उनके परिवार के कई सदस्य भी जान गंवा चुके हैं. बताया गया है कि उनकी एक बेटी, एक पोता और पोती, दामाद की भी मौत हो गई है. कुछ दावों में यह कहा गया है कि हालिया बमबारी में बहू समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए है.

अयातुल्ला अली खामेनेई के दामाद और बहू कौन थे?

रिपोर्टों और स्थानीय परिषद के बयानों के अनुसार, अयातुल्ला अली खामेनेई की बहू का नाम जहरा हद्दाद आदेल बताया गया है. उन्हें मोजतबा खामेनेई की पत्नी बताया जाता है. मोजतबा खामेनेई, सुप्रीम लीडर के बेटों में से एक हैं और धार्मिक व राजनीतिक हलकों में प्रभावशाली माने जाते हैं. हालांकि वे किसी आधिकारिक सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन ईरान की सत्ता व्यवस्था में उनकी भूमिका को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है.

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि खामेनेई के दामाद का नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है. उन्हें ईरान के विस्तारित नेतृत्व परिवार का सदस्य बताया गया है. उनकी पहचान, पद या जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट सरकारी जानकारी उपलब्ध नहीं है.

