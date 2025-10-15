Cricketers Wives: क्रिकेट और राजनीति का वैसे तो आपस में कोई संबंध नहीं है लेकिन भारत में इन दोनों क्षेत्रों का कहीं ना कहीं जुड़ाव है. दरअसल भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों की पत्नियों का राजनीति में अच्छा खासा करियर है. उन्होंने अपने दम पर सम्मान और पहचान बनाई है. नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू से लेकर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा तक आज हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रमुख नामों के बारे में जिन्होंने अपने क्रिकेट साथियों के साथ मिलकर मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई.

नवजोत कौर सिद्धू

भारत के सबसे शानदार क्रिकेटरों में से एक नवजोत सिंह सिद्धू ने संन्यास लेने के बाद राजनीति में कदम रखा था. उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया. नवजोत कौर सिद्धू एक डॉक्टर हैं. पहले वे भारतीय जनता पार्टी में थी और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुईं. नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब में विधानसभा सदस्य के रूप में काम किया और इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू पंजाब की सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक जोड़ियां में से एक बन गयी है.

पूनम आजाद

भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कीर्ति आजाद ने भाजपा से संसद के रूप में अपने राजनीतिक करियर में काफी सफलता पाई है. उनकी पत्नी पूनम आजाद का भी एक शानदार राजनीतिक करियर रहा है. उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत भाजपा से की थी और बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुईं. उन्हें दिल्ली में अपने जमीनी राजनीतिक कार्यों के लिए काफी पहचाना जाता था. 2024 में पूनम आजाद का निधन हो गया था. कीर्ति आजाद राजनीति में सक्रिय हैं वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं.

रिवाबा जडेजा

भारत के सबसे शानदार ऑलराउंडरों में से एक रविंद्र जडेजा को अक्सर अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा के राजनीतिक सफर में उनका समर्थन करते हुए देखा गया है. भारतीय जनता पार्टी की रिवाबा गुजरात के जामनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुनी गई हैं.

प्रिया सरोज

आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मशहूर धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह की प्रिया सरोज से सगाई हो चुकी है. प्रिया सरोज ने 2024 में उत्तर प्रदेश के मछलीशहर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत कर सुर्खियां बटोरी थीं. रिंकू के व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल की वजह से उनकी शादी अभी स्थगित हो चुकी है.

खेल और राजनीति का संगम

पंजाब से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक ये महिलाएं इस बात का प्रमाण है कि महिला हर क्षेत्र, हर जगह और हर फील्ड में बेहतर कर सकती है. इन महिलाओं ने क्रिकेटरों की पत्नियों से कहीं आगे जाकर अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है.

