इन देशों में है दुनिया का सबसे साफ पानी, जानें क्या‌ है भारत की स्थिति?

World Cleanest Water: साफ पीने का पानी दुनिया भर में सबसे बुनियादी लेकिन असमान रूप से बंटा हुआ संसाधन है. जहां कुछ देशों ने एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त पर्यावरण नीति के जरिए पानी की लगभग एकदम सही गुणवत्ता को हासिल कर लिया है, वहीं कुछ देश प्रदूषण और पानी तक पहुंचाने की समस्या से जूझ रहे हैं. एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देश सुरक्षित पीने के पानी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है. आइए जानते हैं इस मामले में भारत की क्या स्थिति है.

साफ पानी की गुणवत्ता में सबसे आगे देश

फिनलैंड और आइसलैंड सुरक्षित पीने का पानी के मामले में 100 में से 100 का स्कोर हासिल करके वैश्विक रैंकिंग में सबसे ऊपर है. इन देशों ने पानी साफ करने के काफी असरदार सिस्टम बनाए हैं और पर्यावरण के सख्त नियमों का पालन भी करते हैं. इससे यह पक्का होता है कि नल का पानी भी पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है. इनके ठीक पीछे यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं. यहां पानी की गुणवत्ता के मानक भी उतने ही ऊंचे हैं.

सिंगापुर और कनाडा की स्थिति

एशियाई देशों में सिंगापुर पानी के प्रबंधन में एक लीडर देश के तौर पर उभरता है. सीमित प्राकृतिक संसाधन के बावजूद भी इसने साफ पानी की लगातार आपूर्ति को सुनिश्चित किया हुआ है. इसी के साथ इसने एडवांस्ड रीसाइकलिंग और विलवणीकरण सिस्टम को भी विकसित किया है.

कनाडा भी टॉप देशों में शामिल है. इसका श्रेय उसके विशाल ताजे पानी के भंडार और पर्यावरण की मजबूत सुरक्षा को जाता है. दुनिया के ताजे पानी के संसाधनों का लगभग पांचवां हिस्सा यहीं पाया जाता है.

भारत की रैंकिंग

वैश्विक पानी की गुणवत्ता रैंकिंग में भारत की स्थिति चिंताजनक है. 2024 के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है. यह इसे पर्यावरण स्वास्थ्य के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक बनाता है.

पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली चुनौतियां

भारत की कम रैंकिंग में कई वजहें योगदान देती हैं. नदियों में प्रदूषण, अपर्याप्त गंदे पानी के उपचार की सुविधा और साफ पीने के पानी तक असमान पहुंच बड़ी समस्याएं हैं. लाखों लोगों को अभी भी अपने घरों के पास सुरक्षित पानी नहीं मिल पाता है. इस वजह से उन्हें दूषित या फिर दूर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है.

इन चुनौतियों के बावजूद भी भारत दुनिया की सबसे साफ नदियों में से एक उमनगोट नदी का घर है. मेघालय के डाउकी में स्थित यह नदी इतनी साफ है कि इसमें नाव हवा में तैरती हुई लगती है.

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