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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या‌ LPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?

क्या‌ LPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?

India Gas Supply: होर्मुज स्ट्रेट के पास हो रहे तनाव की वजह से एलपीजी आपूर्ति में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि क्या LPG की तरह पीएनजी का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Apr 2026 11:02 AM (IST)
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India Gas Supply: मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव की वजह से एलपीजी आपूर्ति पर काफी असर पड़ा है. लेकिन एलपीजी सिलेंडरों के उलट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में पीएनजी का रास्ता काफी अलग होता है.  पीएनजी का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता है लेकिन इसका तरीका काफी अलग होता है. आइए जानते हैं कैसे.

PNG vs LPG Supply: क्या है अंतर? 

एलपीजी को जमा करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसे सिलेंडरों में दबाकर ट्रक या फिर जहाज के जरिए भेजा जा सकता है. लेकिन पीएनजी मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है और इसे उस तरह से नहीं संभाला जा सकता. इसे लंबी दूरी तक ले जाने के लिए या तो इसे तरल रूप में बदलना पड़ता है या फिर पाइपलाइन के जरिए भेजना पड़ता है. 

क्या है तरीका? 

पीएनजी को इंपोर्ट करने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका इसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस में बदलना है. इस प्रक्रिया में नेचुरल गैस को लगभग - 162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है. इससे यह तरल रूप में बदल जाती है और इसका वॉल्यूम लगभग 600 गुना कम हो जाता है. इससे खास क्रायोजेनिक जहाज का इस्तेमाल करके लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में गैस ले जाना संभव हो जाता है. 

परिवहन और दोबारा गैस में बदलना 

एक बार एलएनजी में बदलने के बाद इस ईंधन को विशेष रूप से डिजाइन किए गए टैंकर जहाज में भरकर समुद्र के रास्ते भेजा जाता है. जब यह मंजिल वाले देश में पहुंचती है तो इसे टर्मिनल में भेजा जाता है. यहां इसे वापस गैस में बदल दिया जाता है. गैस में बदलने के बाद इसे पाइपलाइनों के जरिए घर, उद्योग और बिजली संयंत्रों तक पीएनजी के रूप में पहुंचाया जाता है. 

पाइपलाइन नेटवर्क 

पीएनजी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक और तरीका सीमा पार पाइप लाइनों का इस्तेमाल करना है. ये पाइपलाइन जमीन के ऊपर या फिर पानी के नीचे भी बिछाई जा सकती हैं. लेकिन इसमें भारी निवेश और भू राजनीतिक सहयोग की जरूरत होती है. 

क्यों है यह मुश्किल?

एलपीजी के उलट पीएनजी के लिए या तो काफी ठंडे स्टोरेज की जरूरत होती है या फिर एक बड़े पाइपलाइन नेटवर्क की जरूरत होती है. इस वजह से इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा महंगा और तकनीक रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

यह भी पढ़ें: एशिया में किसके पास है सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल, भारत-चीन या पाकिस्तान...कौन है टॉप पर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
PNG LPG  Gas Import ISRAEL IRAN WAR India Gas Supply LPG Vs PNG
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