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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLongest Crude Oil Pipeline: किन-किन देशों को जोड़ती है दुनिया की सबसे लंबी तेल की पाइपलाइन, जानें कितनी है इसकी लंबाई?

Longest Crude Oil Pipeline: किन-किन देशों को जोड़ती है दुनिया की सबसे लंबी तेल की पाइपलाइन, जानें कितनी है इसकी लंबाई?

Longest Crude Oil Pipeline: दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन कई हजार किलोमीटर लंबी है. यह यूरोपीय देशों को जोड़ती है. रूसी भाषा में दोस्ती कहलाने वाली यह पाइपलाइन रोजाना लाखों बैरल तेल सप्लाई करती है.

By : निधि पाल | Updated at : 06 Apr 2026 08:29 AM (IST)
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Longest Crude Oil Pipeline: जब बात दुनिया की सबसे बड़ी मशीनरी या निर्माण की आती है, तो अक्सर हमारा ध्यान गगनचुंबी इमारतों या विशाल जहाजों पर जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे एक ऐसा सुपरहाईवे बिछा है, जो आधी दुनिया की रफ्तार को नियंत्रित करता है? हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन द्रुज्बा (Druzhba Pipeline) की. यह महज लोहे की एक नली नहीं है, बल्कि यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा के लेन-देन की वह जीवनरेखा है, जिसके बिना कई देशों के पहिये थम सकते हैं.

दोस्ती के नाम पर पड़ा 'द्रुज्बा' का अनोखा नाम

इस विशालकाय पाइपलाइन का नाम द्रुज्बा रखने के पीछे एक खास संदेश छिपा है. रूसी भाषा में 'द्रुज्बा' का शाब्दिक अर्थ 'दोस्ती' होता है. इस नाम को चुनने का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के दौर में पड़ोसी देशों के साथ आपसी सहयोग और ऊर्जा की निरंतर सप्लाई के जरिए मजबूत संबंध बनाना था. दशकों पुरानी यह पाइपलाइन आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में दोस्ती और भरोसे का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है, जो कई सीमाओं को पार कर एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है.

कितना लंबा सफर तय करती है है यह पाइपलाइन?

इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो द्रुज्बा पाइपलाइन किसी चमत्कार से कम नहीं है. इसकी कुल लंबाई 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है. यह इतनी लंबी है कि अगर इसे सीधा बिछाया जाए, तो यह भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी से भी अधिक होगी. यह पाइपलाइन ऊबड़-खाबड़ जमीनों, घने जंगलों और कई देशों की सीमाओं को पार करती है. जमीन के अंदर दबी होने के बावजूद यह हर पल लाखों बैरल कच्चे तेल को एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है.

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कहां से कहां तक फैला जाल?

द्रुज्बा पाइपलाइन का रूट इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल तेल सप्लाई नेटवर्क बनाता है. इसकी शुरुआत रूस से होती है और यह आगे चलकर दो मुख्य शाखाओं में बंट जाती है. इसकी उत्तरी शाखा पोलैंड और जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों तक पहुंचती है, जबकि दक्षिणी शाखा हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य जैसे देशों की तेल की जरूरतों को पूरा करती है. यह पाइपलाइन एक ऐसे जाल की तरह काम करती है, जिससे यूरोप की बड़ी रिफाइनरियों और फैक्ट्रियों को कच्चा तेल मिलता है.

लाखों बैरल तेल और दुनिया की अर्थव्यवस्था

इस पाइपलाइन की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके जरिए हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया जाता है. यह तेल सिर्फ पेट्रोल पंपों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक निर्माण और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऊर्जा देता है. अगर इस पाइपलाइन की सप्लाई में एक दिन की भी रुकावट आए, तो यूरोप के कई देशों में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और औद्योगिक उत्पादन ठप पड़ सकता है. यह ग्लोबल इकॉनमी का एक बड़ा आधार स्तंभ है.

युद्ध के दौर में बढ़ी इस पाइपलाइन की अहमियत

मौजूदा दौर में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने द्रुज्बा पाइपलाइन को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. युद्ध की वजह से यूरोप के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और ऊर्जा के नए विकल्प तलाशने शुरू किए, लेकिन इसके बावजूद यह पाइपलाइन आज भी एक बड़ा सहारा बनी हुई है. कई यूरोपीय देशों के लिए इस पाइपलाइन का विकल्प तुरंत ढूंढ पाना असंभव जैसा है. यही वजह है कि युद्ध के तनाव के बीच भी इस पाइपलाइन के जरिए तेल की आवाजाही को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 08:29 AM (IST)
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