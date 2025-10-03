Unhappiest Countries: दुनिया भर में कई ऐसे देश है जहां आम नागरिकों को अपनी रोज की जिंदगी में काफी ज्यादा संघर्ष और मुसीबत का सामना करना पड़ता है. फिर चाहे वह मुसीबत हेल्थ केयर की हो या फिर शिक्षा और रोजगार की, यह सभी मुश्किलें उनके जीवन स्तर पर काफी ज्यादा असर डालती हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां के लोगों का जीवन स्तर सबसे खराब माना जाता है. आइए जानते हैं.

नाइजीरिया

नाइजीरिया के लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे खराब में से एक है. यहां पर बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और हेल्थ केयर और शिक्षा तक पहुंच काफी ज्यादा सीमित है. यहां पर रोजमर्रा की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है. एक आम नाइजीरियन को अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है.

वियतनाम

शहरी क्षेत्र में आर्थिक विकास के बावजूद वियतनाम के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लोग आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं. यहां पर शिक्षा, हेल्थ केयर और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच काफी ज्यादा सीमित है. यहां पर विकास के लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए जिस वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी संघर्ष कर रहा है.

केन्या

केन्या में नागरिकों को राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. प्राकृतिक संसाधन से भरपूर होने के बावजूद भी यहां पर आर्थिक विकास के लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते.

पेरू

पेरू में सामाजिक और आर्थिक असमानता आबादी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. यहां पर लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं तक की पहुंच नहीं है. ग्रामीण और हाशिए के समुदाय के लोगों के लिए अपने जीवन स्तर को अच्छा करना एक बड़ा संघर्ष बन चुका है.

ईरान

ईरान में आर्थिक और सामाजिक दबाव ने नागरिकों की जिंदगी को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, मुद्रास्फीति, और उच्च बेरोजगारी दर ने जरूरी सेवाओं तक पहुंच को सीमित कर दिया है. यहां पर हेल्थ केयर की काफी ज्यादा कमी है और साथ ही बुनियादी वस्तुओं की कीमतें भी काफी ज्यादा है.

मिस्त्र

मिस्त्र मैं आर्थिक असमानता और सीमित सामाजिक सहायता सिस्टम ने कई नागरिकों के जीवन की स्थिति को खराब कर दिया है. यहां पर खाद्य पदार्थ और आवश्यक सेवाओं की लागत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ ही हेल्थ केयर और शिक्षा तक पहुंच काफी ज्यादा सीमित है.

बांग्लादेश और वेनेजुएला

बांग्लादेश अपनी हाई पापुलेशन डेंसिटी और सीमित संसाधनों की वजह से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. यहां पर भी शिक्षा और रोजगार तक आम लोगों की पहुंच काफी ज्यादा सीमित है. इसी के साथ वेनेजुएला भी गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है. काफी ज्यादा मुद्रास्फीति, भोजन और दवाओं की कमी और लगातार राजनीतिक स्थिरता लोगों के जीवन पर काफी ज्यादा असर डाल रहे हैं. जिससे उन्हें जीने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: भारत को क्यों कहा जाता है उपमहाद्वीप, जानिए इसके पीछे की वजह