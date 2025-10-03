हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUnhappiest Countries: दुनिया के इन देशों के लोग हैं सबसे दुखी, रहने के लिए नहीं है अच्छी स्थिति

Unhappiest Countries: दुनिया के इन देशों के लोग हैं सबसे दुखी, रहने के लिए नहीं है अच्छी स्थिति

Unhappiest Countries: दुनिया में कई ऐसे देश है जहां के लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और काफी सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Oct 2025 08:14 AM (IST)
Unhappiest Countries: दुनिया भर में कई ऐसे देश है जहां आम नागरिकों को अपनी रोज की जिंदगी में काफी ज्यादा संघर्ष और मुसीबत का सामना करना पड़ता है. फिर चाहे वह मुसीबत हेल्थ केयर की हो या फिर शिक्षा और रोजगार की, यह सभी मुश्किलें उनके जीवन स्तर पर काफी ज्यादा असर डालती हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां के लोगों का जीवन स्तर सबसे खराब माना जाता है. आइए जानते हैं.

नाइजीरिया 

नाइजीरिया के लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे खराब में से एक है. यहां पर बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और हेल्थ केयर और शिक्षा तक पहुंच काफी ज्यादा सीमित है. यहां पर रोजमर्रा की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है. एक आम नाइजीरियन को अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है.

वियतनाम 

शहरी क्षेत्र में आर्थिक विकास के बावजूद वियतनाम के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लोग आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं. यहां पर शिक्षा, हेल्थ केयर और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच काफी ज्यादा सीमित है. यहां पर विकास के लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए जिस वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी संघर्ष कर रहा है. 

केन्या 

केन्या में नागरिकों को राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. प्राकृतिक संसाधन से भरपूर होने के बावजूद भी यहां पर आर्थिक विकास के लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते.

पेरू 

पेरू में सामाजिक और आर्थिक असमानता आबादी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. यहां पर लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं तक की पहुंच नहीं है. ग्रामीण और हाशिए के समुदाय के लोगों के लिए अपने जीवन स्तर को अच्छा करना एक बड़ा संघर्ष बन चुका है.

ईरान 

ईरान में आर्थिक और सामाजिक दबाव ने नागरिकों की जिंदगी को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, मुद्रास्फीति, और उच्च बेरोजगारी दर ने जरूरी सेवाओं तक पहुंच को सीमित कर दिया है. यहां पर हेल्थ केयर की काफी ज्यादा कमी है और साथ ही बुनियादी वस्तुओं की कीमतें भी काफी ज्यादा है. 

मिस्त्र

मिस्त्र मैं आर्थिक असमानता और सीमित सामाजिक सहायता सिस्टम ने कई नागरिकों के जीवन की स्थिति को खराब कर दिया है. यहां पर खाद्य पदार्थ और आवश्यक सेवाओं की लागत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ ही हेल्थ केयर और शिक्षा तक पहुंच काफी ज्यादा सीमित है. 

बांग्लादेश और वेनेजुएला 

बांग्लादेश अपनी हाई पापुलेशन डेंसिटी और सीमित संसाधनों की वजह से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. यहां पर भी शिक्षा और रोजगार तक आम लोगों की पहुंच काफी ज्यादा सीमित है. इसी के साथ वेनेजुएला भी गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है. काफी ज्यादा मुद्रास्फीति, भोजन और दवाओं की कमी और लगातार राजनीतिक स्थिरता लोगों के जीवन पर काफी ज्यादा असर डाल रहे हैं. जिससे उन्हें जीने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 03 Oct 2025 08:14 AM (IST)
