ये हैं दुनिया के सबसे बेस्ट देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत ने 'बेस्ट कंट्रीज' रिपोर्ट में 63वां स्थान हासिल किया।

स्विट्जरलैंड लगातार शीर्ष पर, कनाडा-स्वीडन दूसरे-तीसरे स्थान पर रहे।

भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चौथी सैन्य शक्ति भी है।

Best Countries: हर साल ग्लोबल रैंकिंग में देशों का मूल्यांकन जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक ताकत, बिजनेस के मौके, सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक विकास जैसे पैमाने पर किया जाता है. यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड की बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दुनिया के प्रमुख देशों में 63वां स्थान हासिल किया है. यह रैंकिंग 70 से ज्यादा इंडिकेटर पर आधारित है.

कौन है टॉप पर?

स्विट्जरलैंड एक बार फिर दुनिया का सबसे अच्छा देश बनकर उभरा है. यह देश अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊंचे जीवन स्तर और काफी ज्यादा बेहतरीन बिजनेस माहौल की वजह से टॉप पर रहता है

कनाडा और स्वीडन ठीक पीछे

कनाडा ने रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है. यह देश अपने उच्च गुणवत्ता वाले हेल्थ केयर सिस्टम, मजबूत शिक्षा नेटवर्क, सामाजिक सुरक्षा लाभ और अप्रवासियों के लिए स्वागत करने वाले माहौल के लिए जाना जाता है. इसी के साथ स्वीडन तीसरे स्थान पर आता है. इसकी वजह सामाजिक समानता, पर्यावरण की स्थिरता, मानवाधिकारों और मजबूत कल्याणकारी नीतियों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है.

टॉप 5 में और कौन शामिल?

जर्मनी ने अपनी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, ‌ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तकनीकी इनोवेशन और काफी ज्यादा कुशल वर्कफोर्स की वजह से चौथा स्थान हासिल किया है. इसी के साथ यूनाइटेड किंगडम टॉप 5 में शामिल रहा है. इसका ग्लोबल प्रभाव इसके प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, साइंटिफिक रिसर्च और दुनिया भर में मजबूत राजनयिक उपस्थिति से आता है.

भारत की स्थिति

भारत ने कुल बेस्ट कंट्रीज लिस्ट में 63वां स्थान हासिल किया है. हालांकि रैंकिंग में भारत कई विकसित देशों से पीछे है. लेकिन देश कई महत्वपूर्ण ग्लोबल इंडिकेटर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है. भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. भारत ग्लोबल व्यापार, टेक्नोलॉजी और भू राजनीति में तेजी से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है.

दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में भारत

आर्थिक आकार के मामले में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है. जीडीपी के हिसाब से भारत अभी दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में तेजी से हो रही ग्रोथ ने भारत को दुनिया के सबसे अहम उभरते बाजारों में से एक के तौर पर अपनी जगह बनाए रखने में मदद की है.

इसी के साथ भारत दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकतों में भी गिना जाता है. ग्लोबल मिलिट्री असेसमेंट के मुताबिक कुल सैन्य ताकत के मामले में भारत चौथे स्थान पर है. देश की बढ़ती रक्षा क्षमता, रणनीतिक स्थिति और आधुनिकीकरण वैश्विक सुरक्षा में इसके प्रभाव को लगातार मजबूत कर रहे हैं.

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