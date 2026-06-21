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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest King: ये था भारत का सबसे अमीर राजा, दुनिया की 25% GDP के बराबर थी दौलत

Richest King: ये था भारत का सबसे अमीर राजा, दुनिया की 25% GDP के बराबर थी दौलत

Richest King: भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा भी था जिसकी दौलत दुनिया की 25% जीडीपी के बराबर थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 21 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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  • अकबर का साम्राज्य वैश्विक जीडीपी में २५% योगदानकर्ता था।
  • राजा टोडरमल की दहसाला प्रणाली ने राजस्व संग्रह सुधारा।
  • घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने मुगल साम्राज्य को समृद्ध किया।
  • अकबर के बाद भी साम्राज्य की आर्थिक शक्ति कायम रही।

Richest King: भारत के इतिहास में कई काफी अमीर शासक हुए हैं. लेकिन इतिहासकार और अर्थशास्त्री मुगल सम्राट अकबर को इस सूची में सबसे ऊपर रखते हैं. अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था में से एक बन गया था. इसमें भारत की हिस्सेदारी वैश्विक आर्थिक उत्पादन का लगभग 25% थी. इसका मतलब है कि दुनिया की लगभग एक चौथाई संपत्ति उस साम्राज्य में पैदा हो रही थी जिस पर उनका शासन था. हालांकि चार सदी  से भी पहले हुए किसी शासक की सटीक व्यक्तिगत संपत्ति का हिसाब लगाना काफी मुश्किल है लेकिन आर्थिक इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने मानव इतिहास के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक पर राज किया था.

अकबर का साम्राज्य 

अकबर ने 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया. इस दौरान भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक ताकतों में से एक के रूप में उभरा. कई आर्थिक स्टडीज से यह पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वैश्विक जीडीपी में लगभग 25% योगदान था. यह आर्थिक मजबूती कृषि, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और एक काफी ज्यादा संगठित प्रशासनिक प्रणाली की वजह से मुमकिन हुई थी.

क्या था दहसाला कर?

अकबर की आर्थिक सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक उनकी दहसाला कर प्रणाली थी. अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने मशहूर दहसाला प्रणाली शुरू की. इसमें भूमि राजस्व संग्रह को मानकीकृत किया गया. इस प्रणाली ने टैक्स प्रशासन में सुधार किया, किसानों के लिए अनिश्चितता को कम किया और साथ ही शाही खजाने में इनकम को बढ़ाया. 

अकबर के शासनकाल में व्यापार फला फूला

अकबर ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया. मुगल साम्राज्य ने सेंट्रल एशिया, फारस और यूरोपीय व्यापारियों के साथ मजबूत व्यावसायिक संबंध स्थापित किए. कपड़ा, मसाले, कीमती पत्थर और विलासिता की वस्तुओं के व्यापार से साम्राज्य में भारी धन आया. जैसे-जैसे विदेशी व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और दूसरी मूल्यवान वस्तुएं देश में आईं. इससे अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई.

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अकबर के खजाने की कीमत 

इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है कि 16वीं सदी के आखिर में अकबर के खजाने, भूमि और शाही संपत्ति का कुल मूल्य आज के हिसाब से कई खरब डॉलर होता. हालांकि सटीक हिसाब किताब अलग-अलग हो सकता है लेकिन विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि इतिहास में काफी कम शासकों का आर्थिक संसाधनों पर उतना कंट्रोल था जितना अकबर के समय में मुगल साम्राज्य का था.

अकबर के बाद मुगल दौलत 

अकबर के बाद के शासकों ने भी काफी अमीर साम्राज्य पर राज किया. शाहजहां के शासनकाल में शानदार मयूर सिंहासन बनाया गया. इसी के साथ औरंगजेब के समय में साम्राज्य का विस्तार और भी ज्यादा हुआ. आर्थिक इतिहासकारों का यह अनुमान है कि औरंगजेब के शासनकाल के कुछ हिस्सों में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 25% से 27% के बीच रही. यह मुगल साम्राज्य की लगातार बनी हुई आर्थिक ताकत को दिखाता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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