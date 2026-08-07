2 बेटे जेल में और तीसरे की हादसे में मौत, जानें अतीक अहमद के परिवार में कौन-कौन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत।

अतीक और अशरफ की पत्रकार बनकर आए हमलावरों ने हत्या की।

बेटे उमर, अली जेल में; असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर।

अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार की महिलाएं फरार।

Atiq Ahmed Family: पूर्व सांसद और पांच बार विधायक रहे अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की मौत हो गई है. गुरुवार को झांसी में एक सड़क हादसे में उनके सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है. इस हादसे में एक और व्यक्ति की भी मौत हुई है और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि अतीक अहमद के परिवार में कौन-कौन है.

अतीक अहमद और अशरफ

60 साल के अतीक अहमद का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा. वे पांच बार विधायक और एक बार लोकसभा सांसद रहे हैं. अपने राजनीतिक कैरियर के साथ-साथ उन पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे. मार्च 2023 में उन्हें उमेश पाल अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. उनके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक थे और अतीक के साथ उन पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे.

15 अप्रैल 2023 को जब दोनों भाइयों को प्रयागराज के एक अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था तब पत्रकार बनकर आए तीन हमलावरों ने टीवी कैमरों के सामने उन्हें गोली मार दी. इस घटना ने अतीक अहमद के दशकों लंबे राजनीतिक और आपराधिक करियर का अंत कर दिया.





सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद जेल में

अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद उमर अहमद अभी लखनऊ की एक हाई सिक्योरिटी जेल में न्यायिक हिरासत में है. उस पर लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के 2018 में अपहरण का आरोप है. आरोपों के मुताबिक जायसवाल का अपहरण करके उसे देवरिया जेल ले जाया गया था. यहां उस समय अतीक बंद था. वहां उसके साथ मारपीट की गई और संपत्ति और असेट्स ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला गया.

काफी वक्त तक जांच एजेंसियों से दूर रहने के बाद उमर ने अगस्त से 2022 में सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया. तब से वह जेल में है और गंभीर आरोपों की वजह से उसकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया जा रहा है.

अली अहमद भी जेल में

अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद झांसी सेंट्रल जेल में बंद है. अली पर प्रयागराज में एक प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने और जमीन के विवाद को लेकर उसे धमकाने का आरोप है. उस पर फरवरी 2023 में उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल होने और इस अपराध में शामिल लोगों की मदद पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं.

असद अहमद का एनकाउंटर

अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद की 13 अप्रैल 2023 को झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई. उस पर उमेश पाल हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप था. कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज में उसे हमले के दौरान गोली चलाते हुए देखा गया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए ₹5,00,000 के इनाम की घोषणा की थी. इसके बाद उमेश पाल की हत्या के 2 महीने से भी कम समय में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने झांसी में एक एनकाउंटर में असद को मार गिराया.

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अहजम जेल से बाहर

अतीक का चौथा बेटा मोहम्मद अहजम उर्फ अहजान अहमद अभी जेल में नहीं है. उमेश पाल हत्याकांड के समय वह नाबालिक था इस वजह से उसे आम जेल के बजाय प्रयागराज के बाल सुधार गृह में रखा गया था. बालिक होने और जरूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अक्टूबर 2023 में उसे रिहा कर दिया गया.





अबान की सड़क हादसे में मौत

परिवार के साथ हुई एक और घटना अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद से जुड़ी है. पुलिस के मुताबिक 6 अगस्त को अबान अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से यात्रा कर रहा था. तभी कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर उनकी गाड़ी का गंभीर एक्सीडेंट हो गया. तेज रफ्तार गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकरा गई. अबान की मौके पर ही मौत हो गई.

उमेश पाल हत्याकांड के समय अबान भी नाबालिग था और अपने भाई अहजम के साथ बाल सुधार गृह में रह रहा था. रिहाई के बाद वह अपनी बुआ के साथ रह रहा था और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए था.

परिवार की महिलाओं की स्थिति

अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल मर्डर केस में नामजद आरोपी है और अभी भी फरार है. पुलिस का आरोप है कि वह इस साजिश में शामिल थी और उसने अपराध में शामिल लोगों को आर्थिक मदद भी दी थी. उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर इनाम की घोषणा भी की गई है.

अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी इस मामले में वॉन्टेड है. ऐसा कहा जा रहा है कि वह भी फरार है. अधिकारियों ने उनसे जुड़ी बताई जा रही संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है. ठीक इसी तरह अतीक की बहन आयशा नूरी पर भी उमेश पाल मर्डर में शामिल लोगों को पनाह देने और उनकी मदद करने का आरोप है. उन पर लगे आरोपों के मुताबिक वह अभी भी जांच करने वालों की पकड़ से बाहर है.

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