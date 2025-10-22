हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSubmarine Engines: दुनिया के कितने देश बनाते हैं पनडुब्बी का इंजन, इस काम में कहां आता है भारत?

Submarine Engines: दुनिया के कितने देश बनाते हैं पनडुब्बी का इंजन, इस काम में कहां आता है भारत?

Submarine Engines: सैन्य अभियानों में पनडुब्बियां एक अहम किरदार निभाती हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं उन देशों के बारे में जो पनडुब्बियों के इंजन बनाते हैं. आइए जानते हैं क्या इसमें भारत भी शामिल है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

Submarine Engines: पनडुब्बी एक खास जलयान होती है जो सतह पर चलने वाले जहाज के विपरीत पानी के अंदर इस्तेमाल की जाती है. हर पनडुब्बी के मूल में उसका इंजन होता है. पनडुब्बियों के इंजन दो श्रेणियां में आते हैं. पहला परमाणु रिएक्टर इंजन और दूसरा गैर परमाणु इंजन. आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उन देशों के बारे में जो पनडुब्बियों के इंजन बनाते हैं. साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसमें भारत की स्थिति कैसी है. 

वह देश जो परमाणु पनडुब्बियों के इंजन बनाते हैं 

दुनिया में सिर्फ 6 ही देश परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी इंजन को बनाते हैं. यह रिएक्टर पनडुब्बियों को बिना ईंधन भरे सालों तक पानी के नीचे रहने, तेज गति से यात्रा करने और लगभग अदृश्य रहने की ताकत देते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका काफी लंबे समय से अपने प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर के साथ इस क्षेत्र में पहले स्थान पर है. यह इंजन वर्जीनिया श्रेणी की हमलावर पनडुब्बी और ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए बनाए जाते हैं.

इसी के साथ रूस भी अपने KTP-6-185SP रिएक्टरों के साथ बोरेई श्रेणी और यासेन श्रेणी की पनडुब्बियों को दशकों तक बिना ईंधन भरे संचालित करने में सक्षम बनाता है. इस लिस्ट में चीन का नाम भी शामिल है. चीन की टाइप 093A और टाइप 094 पनडुब्बिया एडवांस्ड परमाणु इंजन से लैस हैं.  इसी के साथ फ्रांस ब्रिटेन और भारत भी इस सूची में अपनी जगह रखते हैं.

गैर परमाणु पनडुब्बी इंजन 

गैर परमाणु इंजनों का उत्पादन और भी ज्यादा व्यापक है. स्वीडन ने स्टर्लिंग इंजन आधारित एआईपी प्रणालियों का बीड़ा उठाया हुआ है.  इसकी मदद से गोटलैंड श्रेणी जैसी पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती हैं. इसी के साथ जर्मनी अपने टाइप 212A और 212CD पनडुब्बियों में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है. वहीं जापान अपनी सोरयू श्रेणी और ताइगेई श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए लिथियम आयन  बैटरियों का इस्तेमाल कर रहा है. 

अगर स्पेन की बात करें तो बायो एथेनॉल आधारित हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली S-80 श्रेणी की पनडुब्बियों को चला रही हैं. इसी के साथ दक्षिण कोरिया ने एआईपी और लिथियम आयन तकनीक दोनों में भारी निवेश कर के अपनी जंग बोगो-III पनडुब्बियों को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया है. इसी के साथ ब्राजील पारंपरिक स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ-साथ अपने खुद के परमाणु रिएक्टर भी विकसित कर रहा है और पाकिस्तान युआन श्रेणी जैसी लाइसेंस प्राप्त चीनी एआईपी पनडुब्बियों पर निर्भर है.

भारत की क्या है स्थिति 

भारत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से स्वदेशी दाब युक्त हल्के जल रिएक्टर बना रहा है. यह INS अरिहंत और INS अरीघाट जैसी पनडुब्बियों को शक्ति प्रदान करेगा. इसी के साथ भारत अपनी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणालियों में भी निवेश कर रहा है. परमाणु पनडुब्बिया इंजन बनाने में सक्षम सिर्फ 6 देश में से एक के रूप में भारत ने अरिहंत श्रेणी और अरीघाट श्रेणी की पनडुब्बियों के विकास के जरिए स्वदेशी खासियत का प्रदर्शन किया है. 

सिर्फ परमाणु प्रणोदन ही नहीं बल्कि भारत अपनी डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों जैसे कि कलवरी श्रेणी के लिए एआईपी तकनीक को सक्रियता के साथ इस्तेमाल कर रहा है जो पानी के अंदर उनकी सहनशक्ति को बढ़ाती है और पता लगाने की क्षमता को कम करती है.

ये भी पढ़ें: भारत के किन शहरों में किराए का मकान सबसे महंगा? 30 हजार सैलरी वाले को भी देने पड़ते हैं इतने पैसे

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Tags :
Defense Technology Submarine Engines Nuclear Reactors
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली से लेकर नोएडा तक, इन इलाकों में गंभीर हैं हालात, जानें अपने यहां की हवा के हालात
दिल्ली से लेकर नोएडा तक, इन इलाकों में गंभीर हैं हालात, जानें अपने यहां की हवा के हालात
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली से लेकर नोएडा तक, इन इलाकों में गंभीर हैं हालात, जानें अपने यहां की हवा के हालात
दिल्ली से लेकर नोएडा तक, इन इलाकों में गंभीर हैं हालात, जानें अपने यहां की हवा के हालात
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
हेल्थ
Synthetic Kidney Model: इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
यूटिलिटी
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget