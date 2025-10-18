हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपानी को ही अपना घर समझते हैं यहां के लोग, चलने से पहले तैरना सीख जाते हैं इनके बच्चे

पानी को ही अपना घर समझते हैं यहां के लोग, चलने से पहले तैरना सीख जाते हैं इनके बच्चे

Bajau Tribes Lifestyle: दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से पानी और समुद्र पर आधारित है. उनकी जीवन शैली, तैराकी की अद्भुत क्षमता उन्हें बाकी दुनिया से अलग पहचान देती है.

By : निधि पाल | Updated at : 18 Oct 2025 06:36 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में कई तरह के लोग हैं, जिनकी जीवनशैली, रहन-सहन और रोजमर्रा के काम हमें हैरान कर देते हैं. कुछ लोग अपने पहनावे, खान-पान या कला के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जिनका रहन-सहन पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग और अद्वितीय है. ऐसे ही एक समुदाय की कहानी है, जिसका जीवन सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है. ये लोग जमीन पर कम रहते हैं और ज्यादातर समय पानी पर ही अपना घर बनाकर बिताते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

बाजाऊ जनजाति

इस अद्भुत समुदाय को बाजाऊ या समुद्र के बंजारे कहा जाता है. ये लोग सदियों से पानी को अपना घर मानते आए हैं. उनकी जीवनशैली पूरी तरह से समुद्र और पानी के इर्द-गिर्द घूमती है. बाजाऊ लोग कुशल नाविक और बेहतरीन फ्रीडाइवर माने जाते हैं. उनका खानाबदोश जीवन उन्हें एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक ले जाता है, खासकर मौसम के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार. ये लकड़ी के खंभों पर बने घरों या लेपा-लेपा नामक हाउसबोट में रहते हैं, जो पूरी तरह से पानी के ऊपर आधारित होते हैं.

जीवन शैली और विशेषज्ञता

बाजाऊ लोगों की खासियत यह है कि ये मछली पकड़ने और समुद्र के संसाधनों का इस्तेमाल करने में माहिर हैं. वे पारंपरिक भाले का इस्तेमाल करके मछली और ऑक्टोपस पकड़ते हैं. उनके गोताखोरी के कौशल भी असाधारण हैं. वे बिना किसी उपकरण के 20-30 मीटर गहरे पानी में गोता लगा सकते हैं और अपनी सांस 5 मिनट तक रोक सकते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि बाजाऊ लोगों में आनुवंशिक रूप से प्लीहा (spleen) बड़ा होता है, जो उन्हें लंबे समय तक पानी में रहने और सांस रोकने में मदद करता है. 

बच्चों की अद्भुत क्षमता

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बाजाऊ समुदाय के बच्चे चलने से पहले तैरना सीख जाते हैं. उनका जीवन बचपन से ही समुद्र के साथ जुड़ा होता है, इसलिए तैरना उनके लिए जन्मजात कला के समान है. पानी में रहने, गोताखोरी और मछली पकड़ने की आदतें इनके शरीर और मस्तिष्क को भी इस माहौल के अनुसार ढाल देती हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 18 Oct 2025 06:36 AM (IST)
Embed widget