जिंदगी में चल रही है कितनी उथल-पुथल, आपकी नाक देखकर ही चल जाएगा पता

जिंदगी में चल रही है कितनी उथल-पुथल, आपकी नाक देखकर ही चल जाएगा पता

अगली बार जब आप तनाव में हों, तो अपनी नाक पर ध्यान दें, क्योंकि यह सिर्फ सांस लेने का जरिया नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही उथल-पुथल का सबसे सीधा संकेत है. यह आपके शरीर में तनाव के स्तर को बताती है.

Updated at : 17 Oct 2025 04:35 PM (IST)
कहते हैं चेहरा इंसान के मन की हालत बयां कर देता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल आपकी नाक ही यह बता सकती है कि आपकी जिंदगी में कितना तनाव चल रहा है. जी हां, आपकी नाक का तापमान आपके मानसिक हालात का आईना बन सकती है. हाल ही में किए गए रिसर्च में यह पाया गया है कि जब इंसान तनाव में होता है, तो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव आता है, जिसका सीधा असर नाक पर पड़ता है.

कैसे नाक बताएगी टेंशन का हाल

जब दिमाग किसी परेशानी या चिंता में उलझा होता है, तो शरीर खुद को अलर्ट मोड में ले आता है. इस स्थिति में ब्लड फ्लो जरूरी अंगों जैसे दिल और दिमाग की ओर बढ़ जाता है और चेहरे की सतह पर, खासकर नाक पर, यह कम हो जाता है. इसी वजह से नाक ठंडी महसूस होती है. जैसे ही तनाव कम होता है, ब्लड फ्लो सामान्य हो जाता है और नाक का तापमान फिर से गर्म हो जाता है, या सामान्य हो जाता है.

जानवरों पर भी होती है लागू

यह बात सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जानवरों पर भी लागू होती है. कई रिसर्च में पाया गया है कि घोड़े, कुत्ते या बिल्ली जैसे जानवरों की नाक का तापमान भी उनके मूड या तनाव की स्थिति को दर्शाता है. वैज्ञानिक इसे नॉन वर्बल इंडिकेटर मानते हैं, यानी बिना कुछ कहे शरीर खुद बता देता है कि मन में क्या चल रहा है.

किसके लिए लाभकारी है यह तकनीक

अब सवाल यह है कि इस जानकारी का फायदा कैसे उठाया जा सकता है? दरअसल. यह तकनीक उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति. यदि किसी की नाक लगातार ठंडी रहती है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह किसी तरह के मानसिक दबाव या चिंता से गुजर रहा है. इससे डॉक्टर या परिजन शुरुआती स्तर पर ही तनाव को पहचानकर सही कदम उठा सकते हैं.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 17 Oct 2025 04:35 PM (IST)
Nose Stress Detection Body Signs Of Stress Symptoms Of Mental Stress
