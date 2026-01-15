Are You Dead सुनकर ही कांप जाती है रुह, फिर भी यह ऐप धड़ाधड़ क्यों हो रहा डाउनलोड?

Are You Dead App: शुरुआत में 'आर यू डैड' नाम किसी मोबाइल एप्लीकेशन के बजाय एक हॉरर फिल्म का टाइटल लग सकता है. लेकिन आपको बता दें कि यह ऐप चीन में डाउनलोड चार्ट में काफी तेजी से ऊपर जा रहा है. यह देश में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पेड ऐप बन चुका है. ऐसे समय में जब अकेले रहना आम बात होती जा रही है, तब यह अजीब नाम वाला ऐप लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका है.

समाज में अकेले रहने वालों की संख्या में वृद्धि

चीन में अकेले रहने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसकी वजह काम के लिए पलायन, देर से शादियां और बदलती जीवनशैली है. काफी लोग छोटे अपार्टमेंट में अकेले रहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक चीन में लगभग 200 मिलियन लोग अकेले रह रहे होंगे.

एक बड़ी पहल

यह एप्लीकेशन एक काफी आसान सिद्धांत पर काम करता है. दरअसल हर दो दिन में यूजर को इस एप्लीकेशन को खोलकर एक बड़े बटन पर टैप करके यह कंफर्म करना होगा कि वे ठीक हैं. इसमें कोई मुश्किल हेल्थ मैट्रिक्स, वियरेबल्स या फिर लगातार ट्रैकिंग नहीं है. इसे इतना आसान जानबूझकर रखा गया है ताकि बुजुर्ग यूजर भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें.

अगर कुछ गलत होता है तो ऑटोमेटिक अलर्ट

अगर यूजर तय समय के अंदर बटन पर टैप नहीं करता है तो यह एप्लीकेशन अपने आप पहले से चुने गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को अलर्ट भेज देता है. यह कोई परिवार का सदस्य, दोस्त या पड़ोसी हो सकता है. यह मैसेज एक चेतावनी संकेत के रूप में काम करता है.

एक पेड ऐप

इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के 8 युआन यानी कि लगभग 75 रुपये देने होंगे. लेकिन इसके बावजूद भी मई में लॉन्च होने के बाद से यह चीन में पेड डाउनलोड के चार्ट में सबसे ऊपर है. पैसे देने की यह इच्छा दिखती है कि लोग मुफ्त विकल्पों के बजाय मन की शांति को कितना जरूरी मानते हैं. चीन में एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है. इस एप्लीकेशन का नाम है आर यू डैड. आइए जानते हैं क्या है इस एप्लीकेशन का काम. खास बात यह है की इस एप्लीकेशन का नाम भले ही डरावना है लेकिन इसका काम इंसानी हित में ही है.

