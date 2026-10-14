Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्यों ज्यादातर याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई नहीं करता SC, क्या है तारीख के नियम?

क्यों ज्यादातर याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई नहीं करता SC, क्या है तारीख के नियम?

सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के भारी बोझ और कागजी कमियों के कारण हर याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं हो पाती, केवल अति-आवश्यक व जमानत मामलों को प्राथमिकता मिलती है. आइए तारीख के नियम जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Oct 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सैकड़ों नई याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मामलों पर तत्काल सुनवाई होना लगभग असंभव सा हो जाता है. अक्सर आम नागरिक और याचिकाकर्ता यह सवाल उठाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय आखिर हर केस को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत क्यों नहीं सुन पाता और कोर्ट में अगली तारीख मिलने या केस लिस्ट होने का पूरा कानूनी सिस्टम किस तरह काम करता है. आइए समझते हैं कि केस पेंडेंसी से लेकर तारीखों के निर्धारण से जुड़े सर्वोच्च अदालत के मुख्य कायदे-कानून और प्रशासनिक दिशा-निर्देश क्या हैं.

लंबित मामलों का भारी दबाव और मुकदमों का अंबार

सर्वोच्च न्यायालय में तात्कालिक सुनवाई न हो पाने के पीछे सबसे बड़ी और बुनियादी वजह पेंडिंग मुकदमों की वह भारी-भरकम संख्या है जो सालों से लगातार बढ़ती जा रही है. शीर्ष अदालत के डिजिटल और प्रशासनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कोर्ट के पास पहले से ही लाखों की तादाद में जटिल मुकदमे कतार में मौजूद हैं. ऐसी स्थिति में रोस्टर प्रबंधन के तहत रोजाना नए आने वाले आम मुकदमों को बिना किसी विशेष कारण के पुराने लिस्टेड मामलों से पहले जगह देना मुमकिन नहीं हो पाता है.

कागजी कमियां और याचिकाओं की तकनीकी खामियां

सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई याचिका दाखिल होती है, तो उसे सबसे पहले रजिस्ट्री विभाग की बारीक जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में आने वाली कुल याचिकाओं में से करीब 22 प्रतिशत मामले शुरुआती स्तर पर कागजी कमियों, गलत दस्तावेज लगाने या कानूनी औपचारिकताओं के पूरा न होने की वजह से सीधे सुनवाई योग्य नहीं पाए जाते. जब तक याचिकाकर्ता या उनके वकील इन त्रुटियों को दुरुस्त नहीं कर लेते, तब तक केस आगे नहीं बढ़ता.

यह भी पढ़ें: क्या इस्तीफा देने वाले RS सांसदों को भी मिलती है पेंशन, कितनी होती है रकम?


क्यों ज्यादातर याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई नहीं करता SC, क्या है तारीख के नियम?

आपातकालीन मामलों और मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता

देश की सबसे बड़ी अदालत हर याचिका को एक ही नजरिए से नहीं देख सकती, इसलिए यहां प्राथमिकताओं का एक स्पष्ट वर्गीकरण मौजूद है. कोर्ट सबसे पहले उन मामलों को प्राथमिकता देता है जिनका सीधा संबंध किसी व्यक्ति के जीने के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या गंभीर आपातकालीन स्थितियों से होता है. उदाहरण के लिए, जमानत की अर्जियां या गैर-कानूनी हिरासत से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) जैसी याचिकाओं को अति-महत्वपूर्ण मानकर तुरंत सुना जाता है, जबकि सामान्य दीवानी या व्यावसायिक याचिकाओं को नियमित प्रक्रिया के तहत समय दिया जाता है.

दूसरे पक्ष का जवाब और नोटिस जारी करने की समय-सीमा

न्याय का सार्वभौमिक नियम यह कहता है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने कोई भी एकतरफा फैसला या आदेश नहीं दिया जा सकता है. जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई नई याचिका दर्ज होती है, तो पीठ अक्सर उस पर सीधी अंतिम सुनवाई शुरू करने के बजाय सामने वाले पक्ष, जैसे कि संबंधित सरकार, राज्य प्रशासन या जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करती है. इस नोटिस का लिखित जवाब दाखिल करने के लिए विरोधी पक्ष को पर्याप्त कानूनी समय प्रदान किया जाता है, जिसके चलते अगली तारीख तय होना स्वाभाविक है.

जमानत याचिकाओं का ऑटोमैटिक सिस्टम

मामलों के जल्द निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिस्टिंग प्रबंधन में तकनीकी और नीतिगत सुधार लागू किए हैं. इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जमानत या व्यक्तिगत आजादी से जुड़े केसों के लिए एक ऑटोमैटिक लिस्टिंग की व्यवस्था तैयार की गई है. इस नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जमानत से संबंधित मामलों को हर सप्ताह या कम से कम दो हफ्तों के भीतर स्वचालित कंप्यूटर प्रणाली के तहत पीठ के सामने सुनवाई के लिए जरूर सूचीबद्ध कर दिया जाए.

तारीख मांगने की प्रथा पर लगाम

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों द्वारा बिना किसी ठोस या अपरिहार्य कारण के सुनवाई को आगे टलवाने यानी एडजर्नमेंट मांगने की परंपरा पर काफी सख्ती दिखाई है. नए कड़े नियमों के मुताबिक, यदि किसी पक्ष का वकील सुनवाई स्थगित कराना चाहता है, तो उसे इसका बेहद ठोस कारण लिखित में देना होता है. इतना ही नहीं, सुनवाई की तय तारीख से ठीक एक दिन पहले सुबह 11 बजे तक इसकी औपचारिक सूचना दूसरे पक्ष के वकील को देना अनिवार्य कर दिया गया है.

समय प्रबंधन और वकीलों की बहस के लिए लिखित वादा

न्यायालय का कीमती समय बचाने के उद्देश्य से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा संचालित नई व्यवस्था के तहत बहस की समय-सीमा तय की जा रही है. इसके तहत किसी मामले की विस्तृत सुनवाई शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों के वकीलों को अपनी मौखिक दलीलें पूरी करने के लिए समय-सीमा का लिखित वचन देना होता है. इस अनुशासन से अदालत के समय का बराबर और सही बंटवारा हो पाता है, जिससे एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा मुकदमों पर सुनवाई संभव हो पाती है.

उच्च न्यायालयों के लिए फैसलों और सुनवाई की डेडलाइन

सर्वोच्च न्यायालय केवल अपने काम के तरीके में बदलाव नहीं कर रहा, बल्कि उसने देश के तमाम हाई कोर्ट्स के लिए भी सख्त समय-सीमा तय कर रखी है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत सभी उच्च न्यायालयों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी केस की सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसलों को हर हाल में 3 महीने के भीतर सुना दिया जाए. इसके साथ ही निचली और उच्च अदालतों में लंबित जमानत की अर्जियों को भी तय समय के भीतर बिना देरी निपटाने के आदेश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: जब नहीं था इंटरनेट तो कैसे फैलती थी अफवाहें, कैसे हो जाते थे दंगे?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
GK NEWS Supreme Court Petition Hearing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जब नहीं था इंटरनेट तो कैसे फैलती थी अफवाहें, कैसे हो जाते थे दंगे?
जब नहीं था इंटरनेट तो कैसे फैलती थी अफवाहें, कैसे हो जाते थे दंगे?
जनरल नॉलेज
किसे जाता है रामलीला मैदान के किराए का पैसा, कौन है वहां का मालिक?
किसे जाता है रामलीला मैदान के किराए का पैसा, कौन है वहां का मालिक?
जनरल नॉलेज
क्या इस्तीफा देने वाले RS सांसदों को भी मिलती है पेंशन, कितनी होती है रकम?
क्या इस्तीफा देने वाले RS सांसदों को भी मिलती है पेंशन, कितनी होती है रकम?
जनरल नॉलेज
क्या केरलम विधानसभा CEC को हटा सकती है, वहां क्यों पास हुआ यह प्रस्ताव?
क्या केरलम विधानसभा CEC को हटा सकती है, वहां क्यों पास हुआ यह प्रस्ताव?
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
महाराष्ट्र
तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग
तिहाड़ जेल भेजे गए सौरव-रांका, अब सुप्रिया सुले ने गृह मंत्रालय से की ये मांग
क्रिकेट
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
हजारों रुपये में बेच रहे थे भारत-वेस्टइंडीज मैच के मुफ्त पास, HCA मेंबर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
राहुल गांधी की याचिका की कमियां दूर, सुनवाई की आई संभावित तारीख, ओवैसी भी पहुंचे SC
राहुल गांधी की याचिका की कमियां दूर, सुनवाई की आई संभावित तारीख, ओवैसी भी पहुंचे SC
इंडिया
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
टेलीविजन
'तुम्हें शर्म नहीं आती', अर्जुन बिजलानी की पत्नी की टी-शर्ट पर 'अल्लाह' लिखे होने से विवाद, भड़कीं पाक एक्ट्रेस
'तुम्हें शर्म नहीं आती', अर्जुन बिजलानी की पत्नी की टी-शर्ट पर 'अल्लाह' लिखे होने से विवाद
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget