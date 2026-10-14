Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या इस्तीफा देने वाले RS सांसदों को भी मिलती है पेंशन, कितनी होती है रकम?

क्या इस्तीफा देने वाले RS सांसदों को भी मिलती है पेंशन, कितनी होती है रकम?

राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सांसदों को भी पेंशन मिल सकती है, बशर्ते उन्होंने कम से कम पांच साल का कार्यकाल पूरा किया हो. आइए जानें कि उनके लिए और क्या नियम हैं और कितनी पेंशन मिलती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

संसद की राजनीति में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब बड़े नेता अपने पद और सदन की सदस्यता से अचानक इस्तीफा दे देते हैं. हाल ही में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन द्वारा राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के ऐलान के बाद एक बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या बीच में ही इस्तीफा देने वाले सांसदों को भी पेंशन का लाभ मिलता है या नहीं. आज हम आपको संसद के उन खास नियमों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जो पूर्व सांसदों की पेंशन और अन्य वित्तीय सुविधाओं से जुड़े हुए हैं.

क्या बीच में इस्तीफा देने पर मिलती है पेंशन?

देश के मौजूदा कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, यदि कोई सांसद अपना पूरा कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे देता है, तब भी उसे पेंशन मिल सकती है. हालांकि, इसके लिए सबसे अहम शर्त यह होती है कि उस सांसद ने संसद सदस्य के रूप में न्यूनतम आवश्यक कार्यकाल यानी कम से कम पांच साल की सेवा पूरी कर ली हो. अगर किसी जनप्रतिनिधि ने पांच साल का तय सफर पूरा करने के बाद इस्तीफा दिया है, तो वह पेंशन पाने का पूरा हकदार बनता है.

न्यूनतम पेंशन और बेसिक राशि का नियम

संसदीय नियमों के अनुसार, भारत में संसद के किसी भी पूर्व सदन के सदस्य (चाहे वे लोकसभा के रहे हों या राज्यसभा के) को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन तयशुदा होती है. वर्तमान नियमों और व्यवस्थाओं के तहत देश के हर पात्र पूर्व सांसद को हर महीने कम से कम 31,000 रुपये की बेसिक पेंशन दी जाती है. यह राशि उन सभी पूर्व सदस्यों को मिलती है जिन्होंने संसद में अपने जरूरी पांच साल सफलतापूक पूरे किए होते हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल एयरपोर्ट पर क्यों होते हैं भारतीय सुरक्षाकर्मी, कब लागू हुई यह व्यवस्था?


क्या इस्तीफा देने वाले RS सांसदों को भी मिलती है पेंशन, कितनी होती है रकम?

पांच साल से अधिक कार्यकाल पर अतिरिक्त लाभ

यदि कोई सांसद पांच साल की न्यूनतम अवधि से भी ज्यादा लंबे समय तक उच्च सदन या निचले सदन का सदस्य रहा है, तो उसे सरकार की तरफ से खास वित्तीय फायदा दिया जाता है. नियम यह कहते हैं कि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यदि कोई अतिरिक्त वर्ष जुड़ता है, तो हर साल के हिसाब से मासिक पेंशन में ढाई हजार रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाती है. इसके अलावा, यदि किसी वर्ष में नौ महीने या उससे ज्यादा का कार्यकाल हुआ हो, तो उसे पूरे एक साल के बराबर ही मान लिया जाता है.

कार्यकाल पूरा न होने पर क्या होती है स्थिति?

यदि कोई सांसद अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अचानक इस्तीफा दे देता है, तो स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है. सरकारी और विधायी नियमों के अनुसार, यदि न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी नहीं हुई है और बीच में ही पद छोड़ दिया गया है, तो सांसद उस तयशुदा न्यूनतम पेंशन के दायरे से बाहर हो सकते हैं. यानी पेंशन पाने के लिए संसद में एक निश्चित समय बिताना कानूनी रूप से बेहद अनिवार्य माना गया है.


क्या इस्तीफा देने वाले RS सांसदों को भी मिलती है पेंशन, कितनी होती है रकम?

पेंशन के अलावा मिलने वाली अन्य सुख-सुविधाएं

पूर्व सांसदों को केवल हर महीने की तय पेंशन ही नहीं मिलती, बल्कि सरकार की तरफ से उन्हें कई अन्य तरह की बड़ी सहूलियतें भी दी जाती हैं. इनमें पूर्व सांसदों और उनके एक साथी के लिए देश भर में ट्रेन की मुफ्त यात्रा (फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में) जैसी बेहतरीन सुविधाएं शामिल हैं. इसके साथ ही, सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना यानी सीजीएचएस के अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा भी आजीवन प्रदान की जाती है.

यह भी पढ़ें: क्या केरलम विधानसभा CEC को हटा सकती है, वहां क्यों पास हुआ यह प्रस्ताव?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
GK NEWS Rajya Sabha Member Pension L Murugan Resignation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या केरलम विधानसभा CEC को हटा सकती है, वहां क्यों पास हुआ यह प्रस्ताव?
क्या केरलम विधानसभा CEC को हटा सकती है, वहां क्यों पास हुआ यह प्रस्ताव?
जनरल नॉलेज
नेपाल एयरपोर्ट पर क्यों होते हैं भारतीय सुरक्षाकर्मी, कब लागू हुई यह व्यवस्था?
नेपाल एयरपोर्ट पर क्यों होते हैं भारतीय सुरक्षाकर्मी, कब लागू हुई यह व्यवस्था?
जनरल नॉलेज
2 जगह वोटर कार्ड बनवाने पर कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम
2 जगह वोटर कार्ड बनवाने पर कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम
जनरल नॉलेज
नेहा बोरा की 'वन पीस' टी-शर्ट पर क्यों मचा है बवाल? जानें वजह
नेहा बोरा की 'वन पीस' टी-शर्ट पर क्यों मचा है बवाल? जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
बिहार
इंडिया गठबंधन पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- 'विपक्षी हो या…'
इंडिया गठबंधन पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- 'विपक्षी हो या…'
इंडिया
एयर इंडिया फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने दबाया स्क्वॉक कोड 7500
एयर इंडिया फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने दबाया स्क्वॉक कोड 7500
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच, प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिए जाने से नाराज
गौतम गंभीर पर भड़के वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच, प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिए जाने से नाराज
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
अभिजीत दीपके ने क्यों कहा- 'आशुतोष और सौरव को पहले से पता था कि...'
अभिजीत दीपके ने क्यों कहा- 'आशुतोष और सौरव को पहले से पता था कि...'
दिल्ली NCR
Delhi Road Accidents 2026: रोज 5 मौतें, 17 घायल, 6 साल में सबसे खतरनाक रहा यह साल
दिल्ली रोड एक्सीडेंट: रोज 5 मौतें, 17 घायल, 6 साल में सबसे खतरनाक रहा यह साल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज
'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget