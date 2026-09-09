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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजघोड़े पालने का है शौक, जानें किस नस्ल के घोड़े होते हैं सबसे दमदार?

घोड़े पालने का है शौक, जानें किस नस्ल के घोड़े होते हैं सबसे दमदार?

घोड़ा पालने का शौक है तो पहले उसकी नस्ल, कद-काठी और सहनशक्ति के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है. भारत में कई देसी नस्लें अपनी ताकत और खास पहचान के लिए मशहूर हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 09 Sep 2026 07:21 AM (IST)
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घोड़े पालने का शौक काफी पुराना है और आज भी देश के कई हिस्सों में लोग घोड़ों को शौक के साथ-साथ सवारी और प्रतियोगिताओं के लिए पालते हैं. हर घोड़ा एक जैसा नहीं होता. अलग-अलग नस्लों की अपनी खासियत होती है. कोई नस्ल तेज दौड़ने के लिए जानी जाती है तो कोई कठिन मौसम और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता के लिए. भारत में भी कई देसी नस्लें हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है. अगर आप घोड़ा पालने की सोच रहे हैं या पहले से घोड़े रखते हैं, तो नस्ल की खासियत जानना आपके लिए काफी काम का हो सकता है.

 मारवाड़ी घोड़ा अपनी खास बनावट के लिए मशहूर

मारवाड़ी घोड़ा राजस्थान की प्रसिद्ध देसी नस्लों में शामिल है. इसकी सबसे खास पहचान इसके अंदर की ओर मुड़े हुए कान हैं. यह नस्ल मजबूत शरीर, फुर्ती और सहनशक्ति के लिए जानी जाती है. पुराने समय में मारवाड़ी घोड़ों का इस्तेमाल युद्ध और लंबी दूरी की सवारी में किया जाता था. आज भी इनका इस्तेमाल सवारी, घुड़सवारी कार्यक्रमों और पारंपरिक आयोजनों में देखने को मिलता है. इसकी शाही बनावट और खास चाल की वजह से घोड़े पालने के शौकीनों के बीच इसकी काफी मांग रहती है.

काठियावाड़ी घोड़ा भी है मजबूत और फुर्तीला

काठियावाड़ी घोड़े का संबंध गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से है. यह नस्ल गर्म और सूखे मौसम में रहने के लिए अच्छी तरह अनुकूल मानी जाती है. काठियावाड़ी घोड़े अपनी सहनशक्ति, फुर्ती और मजबूत शरीर के लिए पहचाने जाते हैं. इनके कान भी अंदर की ओर मुड़े हुए दिखाई देते हैं, जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है. सवारी और घुड़सवारी से जुड़े आयोजनों में इस नस्ल के घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है.

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मणिपुरी पोनी छोटा कद, लेकिन जबरदस्त फुर्ती

मणिपुरी पोनी आकार में कई दूसरी घोड़ों की नस्लों से छोटी होती है, लेकिन इसकी फुर्ती और सहनशक्ति इसे खास बनाती है. यह नस्ल मणिपुर की पारंपरिक संस्कृति से भी जुड़ी हुई है और खास तौर पर पोलो के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है. कठिन रास्तों और अलग-अलग परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के कारण इसे मजबूत नस्लों में गिना जाता है. छोटे कद का होने के बावजूद इसकी तेजी इसे खास बनाती है.

स्पीति घोड़ा पहाड़ी इलाकों का मजबूत साथी

स्पीति घोड़ा हिमाचल प्रदेश के स्पीति और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा है. यह नस्ल ठंडे मौसम और ऊंचाई वाले कठिन इलाकों में रहने के लिए अनुकूल मानी जाती है. स्पीति घोड़े आकार में बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर चलने की क्षमता और मजबूत शरीर के कारण स्थानीय लोगों के लिए काफी उपयोगी रहे हैं. कठिन मौसम में भी काम करने की क्षमता इस नस्ल की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है.

रफ्तार के लिए जाने जाते हैं थरोल्डब्रेड घोड़े

अगर बात तेज दौड़ने वाले घोड़ों की हो तो थरोल्डब्रेड नस्ल का नाम जरूर आता है. इन घोड़ों को खास तौर पर रेसिंग और घुड़दौड़ के लिए जाना जाता है. इनका शरीर एथलेटिक होता है और सही ट्रेनिंग के साथ ये काफी तेज दौड़ सकते हैं. हालांकि किसी घोड़े की ताकत और प्रदर्शन केवल उसकी नस्ल पर निर्भर नहीं करता. उसकी उम्र, स्वास्थ्य, खान-पान, ट्रेनिंग और देखभाल का भी काफी असर पड़ता है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 09 Sep 2026 07:21 AM (IST)
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