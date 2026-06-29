हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजStrawberry Moon 2026: आज रात दिखेगा Strawberry Moon का खूबसूरत नजारा, जानिए नॉर्मल से क्यों और कितना बड़ा हो जाता है चांद

Strawberry Moon 2026: आज रात दिखेगा Strawberry Moon का खूबसूरत नजारा, जानिए नॉर्मल से क्यों और कितना बड़ा हो जाता है चांद

आज जब चांद उगेगा तो पहली नजर में यह सामान्य से कहीं बड़ा दिखाई देगा, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय चांद का आकार बिल्कुल नहीं बदलता है. इसका कारण एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी मून इल्यूजन होता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Jun 2026 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

Strawberry Moon 2026: आज की रात आसमान देखने वालों के लिए बहुत खास होने वाली है, जून महीने की पूर्णिमा यानी स्ट्रॉबेरी मून आज रात दिखाई देगा. हर साल जून में दिखने वाली पूर्णिमा का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन चांद सामान्य दिनों के मुकाबले बड़ा और ज्यादा आकर्षक नजर आता है. हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या सच में इस दिन चांद का आकार बढ़ जाता है या फिर यह सिर्फ आंखों का भ्रम होता है. अगर आप भी आज रात इस खूबसूरत नजारे को देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले जान लीजिए कि आखिर स्ट्रॉबेरी मून क्या होता है और नॉर्मल चांद से यह इतना बड़ा क्यों हो जाता है. 

क्या सच में बड़ा हो जाता है चांद?

आज शाम जब चांद क्षितिज के पास उगेगा तो पहली नजर में यह सामान्य से कहीं बड़ा दिखाई देगा, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय चांद का आकार बिल्कुल नहीं बदलता है. इसका कारण एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी मून इल्यूजन होता है. जब चांद जमीन के बहुत करीब दिखाई देता है, तब उसके आसपास पेड़, इमारतें, पहाड़ और दूसरी वस्तुएं मौजूद होती है. हमारा दिमाग इन चीजों के साथ चांद के आकार की तुलना करने लगता है. इस वजह से चांद हमें सामान्य से काफी बड़ा दिखाई देता है. जैसे-जैसे रात बढ़ती है और चांद आसमान में ऊपर पहुंचता है, यह भ्रम खत्म होने लगता है और चांद फिर सामान्य आकार का नजर आता है. 

क्यों पड़ा स्ट्रॉबेरी मून नाम? 

स्ट्रॉबेरी मून नाम सुनकर अक्सर लोगों को लगता है कि इस दिन चांद गुलाबी स्ट्रॉबेरी जैसा लाल दिखाई देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता. स्ट्रॉबेरी मून का चांद के रंग से कोई संबंध नहीं है. दरअसल उत्तर पूर्वी अमेरिका की एल्गोनक्विन जनजाति जून के महीने में जंगली स्ट्रॉबेरी की फसल काटती है. इसी वजह से उन्होंने जून की पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी नाम दिया. बाद में यह नाम पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया, यानी इस दिन चांद का रंग स्ट्रॉबेरी जैसा नहीं होता बल्कि यह नाम केवल मौसम और फसल से जुड़ी परंपरा की वजह से पड़ा है. वहीं आज चंद गुलाबी नहीं होगा, लेकिन जब शाम को धरती के पास उगेगा तो उसका रंग हल्का सुनहरा पीला या नारंगी दिखाई दे सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे समय चांद की रोशनी को पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है. इस दौरान नीली रोशनी वातावरण में बिखर जाती है, जबकि लाल और पीले रंग की तरंग हमारी आंखों तक पहुंचती है. इसी वजह से चांद सुनहरे रंग का दिखाई देता है 

ये भी पढ़ें-Meteorites: 1 साल में धरती पर कितने उल्कापिंड गिरते हैं, जानें हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते?

इस साल स्ट्रॉबेरी मून क्यों माना जा रहा है खास?

इस बार स्ट्रॉबेरी मून कई वजह से खास माना जा रहा है. यह जून के समर सोल्सटिस यानी साल के सबसे लंबे दिन के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा है. इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में चांद सामान्य से काफी नीचे दिखाई देगा और पूरी रात दक्षिण दिशा के आसपास अपनी यात्रा करेगा. इसके अलावा यह इसलिए साल के सबसे छोटे पूर्ण चंद्रमाओं में भी शामिल है, क्योंकि यह उस समय दिखाई दे रहा है जब चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी से अपेक्षाकृत ज्यादा दूर मौजूद है. वैज्ञानिक इसे माइक्रो मून भी कहते हैं, हालांकि वास्तविक आकार थोड़ा छोटा होने के बावजूद मूल इल्यूजन के कारण यह लोगों को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देगा.

ये भी पढ़ें-Sharmistha Mukherjee: क्या काम करती हैं प्रणव मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, कहां से होती है उनकी कमाई?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Full Moon Strawberry Moon Strawberry Moon 2026 June Full Moon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Strawberry Moon 2026: आज रात दिखेगा Strawberry Moon का खूबसूरत नजारा, जानिए नॉर्मल से क्यों और कितना बड़ा हो जाता है चांद
आज रात दिखेगा Strawberry Moon का खूबसूरत नजारा, जानिए नॉर्मल से क्यों और कितना बड़ा हो जाता है चांद
जनरल नॉलेज
Meteorites: 1 साल में धरती पर कितने उल्कापिंड गिरते हैं, जानें हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते?
1 साल में धरती पर कितने उल्कापिंड गिरते हैं, जानें हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते?
जनरल नॉलेज
Khamenei Funeral Ceremony: खामेनेई के जनाजे की नमाज में सजदा क्यों नहीं करेंगे मुसलमान, क्या है इस्लाम में नियम?
खामेनेई के जनाजे की नमाज में सजदा क्यों नहीं करेंगे मुसलमान, क्या है इस्लाम में नियम?
जनरल नॉलेज
Khamenei Funeral: कैसे होगा खामेनेई का अंतिम संस्कार, क्या है गुस्ल, कफन, जनाजा और दफ्न की पूरी प्रक्रिया?
कैसे होगा खामेनेई का अंतिम संस्कार, क्या है गुस्ल, कफन, जनाजा और दफ्न की पूरी प्रक्रिया?
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल के मिड-डे-मील में अंडा देने पर बवाल, जानें क्यों ओडिशा मॉडल पर स्कूल शिक्षा विभाग की नजर
बंगाल के मिड-डे-मील में अंडा देने पर बवाल, जानें क्यों ओडिशा मॉडल पर स्कूल शिक्षा विभाग की नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला
नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला
विश्व
PM मोदी ने ईद अल- अदहा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने ईद पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी बधाई, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान; भारत को मिली जगह 
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान
बॉलीवुड
Awarapan 2 vs Batwara 1947: 15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
इंडिया
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget