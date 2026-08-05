चांद से टकराया SpaceX का 4000Kg रॉकेट, विस्फोट की आवाज से गूंज उठा अंतरिक्ष

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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअंतरिक्ष में भयानक एक्सीडेंट, चांद से टकराया 4000kg रॉकेट का मलबा- हुआ खतरनाक विस्फोट

अंतरिक्ष में भयानक एक्सीडेंट, चांद से टकराया 4000kg रॉकेट का मलबा- हुआ खतरनाक विस्फोट

यह लगभग 8,690 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक स्पीड से चांद से टकराया. जब यह टकराया, तो इससे निकला धमाका इतना बड़ा था जैसे 3,000 किलो बम एक साथ फट गया हो.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Aug 2026 06:29 PM (IST)
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स्पेस की दुनिया से एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर आई है. एलोन मस्क की कंपनी 'SpaceX' का एक 4,000 किलो (यानी 4 टन) भारी रॉकेट का टुकड़ा सीधे चांद की सतह से जा टकराया. यह कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, बल्कि एक एक्सीडेंट था. यह रॉकेट का कचरा पिछले 18 महीने से स्पेस में बिना किसी कंट्रोल के ऐसे ही फालतू घूम रहा था. आखिरकार चांद की ग्रैविटी ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और यह बहुत तेज स्पीड में सीधे चांद पर जा गिरा.

यह एक्सीडेंट कितना भयानक था?

रॉकेट के टकराने की स्पीड इतनी तेज थी कि आप सोच भी नहीं सकते. यह लगभग 8,690 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक स्पीड से चांद से टकराया. जब यह टकराया, तो इससे निकला धमाका इतना बड़ा था जैसे 3,000 किलो बम एक साथ फट गया हो.

जब इतना भारी लोहे का ढांचा इतनी खतरनाक स्पीड से टकराया, तो चांद की जमीन हिल गई. साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस जोरदार धमाके की वजह से चांद पर करीब 20 से 30 मीटर यानी लगभग 8-10 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है. इसके साथ ही टकराने वाली जगह से चांद की बहुत सारी मिट्टी और धूल हवा में कई किलोमीटर ऊपर तक उड़ गई.

क्या इसे पृथ्वी से देखा जा सका?

भारतीय समय के अनुसार यह घटना दोपहर को करीब 12:05 बजे हुई. साइंटिस्ट्स ने कहा था कि शायद टेलिस्कोप से एक हल्की सी चमक दिख जाए. लेकिन क्योंकि यह एक्सीडेंट चांद के उस हिस्से पर हुआ जहां सूरज की तेज धूप थी, इसलिए हम लोग अर्थ से इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाए. हालांकि, बड़े और पावरफुल टेलिस्कोप से टकराने के बाद उड़ी धूल को कुछ देर के लिए जरूर देखा जा सकता था.

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साइंटिस्ट्स के लिए इसमें क्या खास है?

वैसे तो यह एक लापरवाही है कि स्पेस में कचरा ऐसे ही छोड़ दिया गया, लेकिन साइंटिस्ट्स के लिए यह एक बड़ा मौका बन गया है. अब वे स्टडी कर रहे हैं कि जब कोई भारी चीज इतनी तेज स्पीड से चांद से टकराती है, तो वहां की जमीन पर क्या असर पड़ता है. इससे चांद के बारे में और नई जानकारी मिलेगी. इसके अलावा, इस एक्सीडेंट ने दुनिया की सभी स्पेस कंपनियों को एक चेतावनी भी दी है कि वे अपना कचरा स्पेस में ऐसे ही न छोड़ें, वरना आगे चलकर बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Accident On Moon Space X Rocket
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