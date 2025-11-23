हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपलाश मुच्छाल से कितना ज्यादा पैसा कमाती हैं स्मृति मंधाना, दोनों में कौन ज्यादा रईस?

पलाश मुच्छाल से कितना ज्यादा पैसा कमाती हैं स्मृति मंधाना, दोनों में कौन ज्यादा रईस?

Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: मंधाना और पलाश की शादी चर्चा में है, लेकिन उनकी संपत्ति की तुलना करना तो बनता है. आइए जानें कि कमाई की रेस में होने वाले पति-पत्नी में से कौन आगे है.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Nov 2025 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छाल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाई दे रही है. मेहंदी से लेकर हल्दी तक, दोनों के जश्न की तस्वीरें छाई हुई हैं. लेकिन इसी बीच एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि आखिर दोनों में ज्यादा कमाई कौन करता है? क्या भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपने होने वाले पति, म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छाल से कहीं ज्यादा रईस हैं? उनकी संपत्ति और कमाई के आंकड़े आपको चौंका सकते हैं. आइए पूरी कहानी जानते हैं.

कब हो रही शादी?

भारतीय क्रिकेट की धाकड़ खिलाड़ी स्मृति मंधाना और युवा संगीतकार पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. 2019 में शुरू हुआ उनका रिश्ता अब नई मंजfल पर पहुंच चुका है।. सोशल मीडिया पर मेहंदी, हल्दी और संगीत की वीडियो खूब वायरल हैं, लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां उनकी नेटवर्थ और कमाई की तुलना बटोर रही है. 

कितना कमाती हैं स्मृति मंधाना?

महिला क्रिकेट में मंधाना सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली महिला खिलाड़ियों में से एक हैं. उनकी नेटवर्थ लगभग 32-34 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी कमाई के कई सोर्स हैं, जैसे- 

बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हर साल 50 लाख रुपये

टेस्ट मैच फीस 15 लाख रुपये प्रति मैच

वनडे फीस 6 लाख रुपये प्रति मैच

टी20 फीस 3 लाख रुपये प्रति मैच

इसके अलावा महिला प्रीमियर लीग में वह आरसीबी की कप्तान हैं और प्रति सीजन 3.4 करोड़ रुपये लेती हैं. साल 2024 में उन्होंने अपनी टीम आरसीबी को WPL में पहली बार चैंपियन बनाया था, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू और भी बढ़ गई. 

ब्रांड एंडोर्समेंट से करोड़ों की कमाई

स्मृति मंधाना की आय का सबसे बड़ा हिस्सा विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से आता है. वह हुंडई, गार्नियर, नाइकी, रेड बुल, मास्टरकार्ड, पीएनबी मेटलाइफ, हर्बालाइफ, रेक्सोना, गल्फ ऑयल इंडिया, बाटा पावर स्पोर्ट्सवियर समेत कई ग्लोबल कंपनियों का चेहरा रह चुकी हैं.

कई प्रॉपर्टीज की मालकिन

मंधाना महाराष्ट्र के सांगली में शानदार बंगले में रहती हैं, जिसमें जिम, लाइब्रेरी, होम थिएटर और बड़ा बगीचा भी शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मुंबई और दिल्ली में भी संपत्तियां मौजूद हैं. 

कौन हैं पलाश मुच्छाल?

पलाश मुच्छाल का नाम भले ही बॉलीवुड के दिग्गजों के बीच कम सुना जाता हो, लेकिन उनकी उपलब्धियां कम नहीं हैं. मशहूर सिंगर पलक मुच्छाल के छोटे भाई पलाश का जन्म 1995 में हुआ और उन्होंने कम उम्र में ही म्यूजिक की दुनिया में जगह बना ली थी. उनका करियर 2014 में फिल्म ‘ढिश्कियाऊं’ से शुरू हुआ. ‘भूतनाथ रिटर्न्स’ का ‘पार्टी तो बनती है’ और ‘तू ही है आशिकी’ जैसे गानों का म्यूजिक देकर उन्होंने खुद को साबित किया.

पलाश मुच्छाल की नेटवर्थ कितनी है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक पलाश की नेटवर्थ 20-41 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई म्यूजिक कंपोजिंग, फिल्म प्रोजेक्ट्स, एलबम्स और लाइव शो से आती है. 

कौन ज्यादा रईस? मंधाना या पलाश?

हालांकि दोनों अपने-अपने क्षेत्र में सफल और स्थापित हैं, लेकिन कमाई के मामले में स्मृति मंधाना आगे हैं. उनकी स्थिर आय, ब्रांड वैल्यू और क्रिकेट की लोकप्रियता उन्हें पलाश से आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है. 

यह भी पढ़ें: इस शहर में रोजाना सुबह भगवान राम को सलामी देती है पुलिस, किसने शुरू की थी यह परंपरा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 23 Nov 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
Smriti Mandhana Palash Muchhal Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding Palash Muchhal Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
Advertisement

वीडियोज

पलक झपकते ही मिट्टी में मिली Maulana Tauqeer Raza Khan की बिल्डिंग । Breaking News
G20 Summit 2025: G20 सम्मलेन में PM Modi का संबोधन ड्रग-आतंक के खिलाफ उठाई आवाज
Kailash Kher Interview | Allah Ke Bande से Saiyyan तक | Hit गानों का सफर | जिंदगी और संगीत की कहानी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में श्रीनगर का AC मैकेनिक गिरफ्तार, मिल गए पक्के सबूत? | ABP News
Mission Bengal: बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर! | PM Modi | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
बॉलीवुड
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Vitamin D Heart Health: सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
ट्रेंडिंग
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget