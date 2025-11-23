पलाश मुच्छाल से कितना ज्यादा पैसा कमाती हैं स्मृति मंधाना, दोनों में कौन ज्यादा रईस?

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छाल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाई दे रही है. मेहंदी से लेकर हल्दी तक, दोनों के जश्न की तस्वीरें छाई हुई हैं. लेकिन इसी बीच एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि आखिर दोनों में ज्यादा कमाई कौन करता है? क्या भारत की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपने होने वाले पति, म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छाल से कहीं ज्यादा रईस हैं? उनकी संपत्ति और कमाई के आंकड़े आपको चौंका सकते हैं. आइए पूरी कहानी जानते हैं.

कब हो रही शादी?

भारतीय क्रिकेट की धाकड़ खिलाड़ी स्मृति मंधाना और युवा संगीतकार पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. 2019 में शुरू हुआ उनका रिश्ता अब नई मंजfल पर पहुंच चुका है।. सोशल मीडिया पर मेहंदी, हल्दी और संगीत की वीडियो खूब वायरल हैं, लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां उनकी नेटवर्थ और कमाई की तुलना बटोर रही है.

कितना कमाती हैं स्मृति मंधाना?

महिला क्रिकेट में मंधाना सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली महिला खिलाड़ियों में से एक हैं. उनकी नेटवर्थ लगभग 32-34 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी कमाई के कई सोर्स हैं, जैसे-

बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हर साल 50 लाख रुपये

टेस्ट मैच फीस 15 लाख रुपये प्रति मैच

वनडे फीस 6 लाख रुपये प्रति मैच

टी20 फीस 3 लाख रुपये प्रति मैच

इसके अलावा महिला प्रीमियर लीग में वह आरसीबी की कप्तान हैं और प्रति सीजन 3.4 करोड़ रुपये लेती हैं. साल 2024 में उन्होंने अपनी टीम आरसीबी को WPL में पहली बार चैंपियन बनाया था, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू और भी बढ़ गई.

ब्रांड एंडोर्समेंट से करोड़ों की कमाई

स्मृति मंधाना की आय का सबसे बड़ा हिस्सा विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से आता है. वह हुंडई, गार्नियर, नाइकी, रेड बुल, मास्टरकार्ड, पीएनबी मेटलाइफ, हर्बालाइफ, रेक्सोना, गल्फ ऑयल इंडिया, बाटा पावर स्पोर्ट्सवियर समेत कई ग्लोबल कंपनियों का चेहरा रह चुकी हैं.

कई प्रॉपर्टीज की मालकिन

मंधाना महाराष्ट्र के सांगली में शानदार बंगले में रहती हैं, जिसमें जिम, लाइब्रेरी, होम थिएटर और बड़ा बगीचा भी शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मुंबई और दिल्ली में भी संपत्तियां मौजूद हैं.

कौन हैं पलाश मुच्छाल?

पलाश मुच्छाल का नाम भले ही बॉलीवुड के दिग्गजों के बीच कम सुना जाता हो, लेकिन उनकी उपलब्धियां कम नहीं हैं. मशहूर सिंगर पलक मुच्छाल के छोटे भाई पलाश का जन्म 1995 में हुआ और उन्होंने कम उम्र में ही म्यूजिक की दुनिया में जगह बना ली थी. उनका करियर 2014 में फिल्म ‘ढिश्कियाऊं’ से शुरू हुआ. ‘भूतनाथ रिटर्न्स’ का ‘पार्टी तो बनती है’ और ‘तू ही है आशिकी’ जैसे गानों का म्यूजिक देकर उन्होंने खुद को साबित किया.

पलाश मुच्छाल की नेटवर्थ कितनी है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक पलाश की नेटवर्थ 20-41 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई म्यूजिक कंपोजिंग, फिल्म प्रोजेक्ट्स, एलबम्स और लाइव शो से आती है.

कौन ज्यादा रईस? मंधाना या पलाश?

हालांकि दोनों अपने-अपने क्षेत्र में सफल और स्थापित हैं, लेकिन कमाई के मामले में स्मृति मंधाना आगे हैं. उनकी स्थिर आय, ब्रांड वैल्यू और क्रिकेट की लोकप्रियता उन्हें पलाश से आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है.

