दुनिया के किस देश में चांदी सबसे सस्ती, वहां से कितनी सिल्वर लेकर आ सकते हैं भारत?

भारत में इन दिनों चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं, जिस तरह पहले सिर्फ सोने के दामों की चर्चा होती थी, अब चांदी भी निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है.बढ़ती महंगाई, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती के कारण लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं. ऐसे माहौल में चांदी को भी सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाने लगा है. यही वजह है कि इसकी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है.

भारत में हाल के दिनों में चांदी का भाव 2.5 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच चुका है. कुछ ही साल पहले जो चांदी 90 हजार रुपये प्रति किलो के आसपास मिल रही थी, वही आज ढाई लाख रुपये के करीब पहुंच गई है. इस तेजी ने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को हैरान कर दिया है. इसी बीच एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या दुनिया में कहीं चांदी भारत से सस्ती मिलती है, तो वह कौन-सा देश है और क्या वहां से चांदी खरीद कर भारत लाई जा सकती है.

दुनिया में सबसे सस्ती चांदी किस देश में मिलती है?



रिपोर्ट्स के अनुसार, दक्षिण अमेरिकी देश चिली में चांदी भारत की तुलना में काफी सस्ती मिलती है. चिली चांदी उत्पादन के बड़े केंद्रों में से एक है. वहां खनन (माइनिंग) बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए सप्लाई ज्यादा रहती है और कीमतें कम रहती हैं. बताया जाता है कि चिली में चांदी भारत से करीब 30 से 40 हजार रुपये प्रति किलो तक सस्ती मिल सकती है. चांदी सस्ती मिलने वाले देशों में दूसरा स्थान रूस का है. रूस भी खनिज संपदा से भरपूर देश है. यहां चांदी की कीमत भारत के मुकाबले लगभग 20 से 30 हजार रुपये प्रति किलो कम बताई जाती है. स्थानीय उत्पादन ज्यादा होने और अलग टैक्स ढांचे की वजह से वहां कीमतें कम रहती हैं.

अन्य देश जहां सस्ती मिलती है चांदी

तीसरे स्थान पर चीन का नाम आता है. चीन खुद चांदी का बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है. वहां 1 किलो चांदी की कीमत भारत से काफी कम बताई जाती है. स्थानीय उत्पादन, कम लागत और टैक्स व्यवस्था की वजह से वहां के दाम नीचे रहते हैं. इन देशों के अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जहां चांदी भारत की तुलना में कम कीमत पर मिल सकती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, अर्जेंटीना, बोलीविया, मेक्सिको, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका. हालांकि, इन देशों में भी असली कीमत वहां की स्थानीय बाजार दर, टैक्स और प्योरिटी पर निर्भर करती है.

क्या विदेश से चांदी भारत ला सकते हैं?

अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर किसी देश में चांदी सस्ती है, तो क्या वहां से खरीदकर भारत लाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार के कस्टम नियमों का पालन करना जरूरी है.भारत में विदेश से आने वाला यात्री सीमित मात्रा में चांदी ला सकता है. आमतौर पर चांदी लाने पर कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है. बिना ड्यूटी के बड़ी मात्रा में चांदी लाना संभव नहीं है. ज्यादा मात्रा लाने पर उसे व्यावसायिक आयात माना जा सकता है. कस्टम ड्यूटी और नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए यात्रा से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

