गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन हैं सिद्धार्थ बाबू? BRICS में एक पल भी नहीं छोड़ा पीएम मोदी का साथ

कौन हैं सिद्धार्थ बाबू? BRICS में एक पल भी नहीं छोड़ा पीएम मोदी का साथ

UPSC 2017 बैच के IFS अधिकारी सिद्धार्थ बाबू ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के साथ कूटनीतिक Interpreter की अहम भूमिका निभाकर रातों-रात इंटरनेट सनसनी बन गए हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Sep 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन से ठीक पहले हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इन तस्वीरों में पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच खड़ा एक युवा अधिकारी भी लोगों का खास ध्यान खींच रहा है. 

यह अधिकारी हर बड़ी मुलाकात और बातचीत के दौरान पीएम मोदी के साथ मौजूद दिखाई दिए, जिसके बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर यह शख्स कौन है. इनकी पहचान भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के अधिकारी सिद्धार्थ बाबू के तौर पर हुई है.

कौन हैं सिद्धार्थ बाबू?

सिद्धार्थ बाबू केरल के कोच्चि शहर के रहने वाले 36 साल के IFS अधिकारी हैं. वह 2017 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय के ईस्ट एशिया डिवीजन में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं. चीन में लंबे समय तक रहने और मंदारिन भाषा में दक्षता की वजह से उन्हें चीन से जुड़े मामलों का जानकार माना जाता है. ब्रिक्स समिट के दौरान वह शी जिनपिंग के साथ बातचीत को पीएम मोदी तक सही तरीके से पहुंचाने में मदद कर रहे थे, यानी वह एक तरह से इंटरप्रेटर की भूमिका निभा रहे थे.

इंजीनियरिंग से डिप्लोमेसी तक का सफर

सिद्धार्थ बाबू का करियर शुरुआत में डिप्लोमेसी से बिल्कुल अलग था. उन्होंने 2012 में मार अथानासियस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और इसके बाद ई-कॉमर्स सेक्टर में नौकरी भी की. हालांकि उनका मन कहीं और ही लगा हुआ था, और उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. उनका पहला प्रयास सफल नहीं रहा, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की और IASके बजाय IFS को चुना, क्योंकि उनकी दिलचस्पी शुरू से ही डिप्लोमेसी और ग्लोबल अफेयर्स में थी.

यह भी पढ़ें: कौन हैं हूती, जो कर रहे सऊदी पर हमला? जानें इसके पीछे की वजह

चीन और अमेरिका में कर चुके हैं पोस्टिंग

दिसंबर 2017 में नई दिल्ली से बतौर ऑफिसर ट्रेनी अपना डिप्लोमैटिक करियर शुरू करने वाले सिद्धार्थ बाबू बीजिंग में करीब चार साल तक तैनात रहे, जहां उन्होंने चीन से जुड़े मामलों की गहरी समझ हासिल की. इसके अलावा वह अमेरिका में भी पोस्टेड रह चुके हैं. 2024 में भारत लौटने के बाद उन्होंने जनवरी 2025 में विदेश मंत्रालय के ईस्ट एशिया डिवीजन में डिप्टी सेक्रेटरी का पद संभाला.

पहले भी दिख चुके हैं पीएम के साथ

ब्रिक्स समिट सिद्धार्थ बाबू का पीएम मोदी के साथ किसी बड़े डिप्लोमैटिक मौके पर पहली बार दिखना नहीं था. इससे पहले जनवरी 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी वह पीएम मोदी और तत्कालीन मुख्य अतिथि, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लेयेन के बीच बातचीत में मदद करते हुए नजर आए थे. उस समय भी VIP पोडियम पर उनकी मौजूदगी ने काफी ध्यान खींचा था.

यह भी पढ़ें: किस देश के प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा है मेकअप का खर्च? चौंका देगा नाम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
PM मोदी Siddharth Babu IFS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कितने रुपये में बन जाएगा सबसे सस्ता 3BHK? समझें हिसाब-किताब
कितने रुपये में बन जाएगा सबसे सस्ता 3BHK? समझें हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
430 करोड़ का आईफोन! जानिए भारत में किसके पास है यह मोबाइल?
430 करोड़ का आईफोन! जानिए भारत में किसके पास है यह मोबाइल?
जनरल नॉलेज
जहां चाय बेचते थे PM मोदी, अब वहां किस चीज की है दुकान?
जहां चाय बेचते थे PM मोदी, अब वहां किस चीज की है दुकान?
जनरल नॉलेज
मुंबई-बेंगलुरु के मुकाबले दिल्ली में महिला क्राइम ज्यादा क्यों? पॉइंट्स से समझें
मुंबई-बेंगलुरु के मुकाबले दिल्ली में महिला क्राइम ज्यादा क्यों? पॉइंट्स से समझें
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
बिहार
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर क्या बोले नीतीश कुमार? ऐसे दी बधाई
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर क्या बोले नीतीश कुमार? ऐसे दी बधाई
इंडिया
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
आईपीएल 2026
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
बॉलीवुड
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
इंडिया
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, क्या कहा?
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, क्या कहा?
इंडिया
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget