Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजयूट्यूब पर बजा रहे राष्ट्रगीत तो कैसे पहचानें कौन-सा असली? जानें सबकुछ

यूट्यूब पर बजा रहे राष्ट्रगीत तो कैसे पहचानें कौन-सा असली? जानें सबकुछ

Authentic Vande Mataram: हाल ही में एकनाथ शिंदे के एक कार्यक्रम में गलत वंदे मातरम बजा दिया गया. आइए जानते हैं कि यूट्यूब पर असली वंदे मातरम की पहचान कैसे करें.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Aug 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आधिकारिक प्रसार भारती, दूरदर्शन चैनलों पर ही वंदे मातरम सुनें।
  • निर्धारित 3:10 अवधि और सभी छह पद जांचें।
  • ड्रम रोल और पारंपरिक संगीत व्यवस्था का ध्यान रखें।
  • केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही हमेशा भरोसा करें।

Authentic Vande Mataram: आप यूट्यूब पर असली वंदे मातरम की पहचान कैसे कर सकते हैं? दरअसल ऑनलाइन कई वर्जन मौजूद होने की वजह से फिल्मी गानों, एल्बम रिकॉर्डिंग और मॉडर्न अडैप्टेशन से असली वर्जन को अलग करना मुश्किल हो जाता है. हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे में एक सरकारी कार्यक्रम में एक अजीब घटना देखने को मिली. दरअसल कार्यक्रम में वंदे मातरम के बजाय लाउडस्पीकर पर लता मंगेशकर के एल्बम का एक गाना बजने लगा. यह गाना लगभग 4 मिनट तक बजता रहा. वहां मौजूद सभी लोग 4 मिनट तक खड़े रहे. इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे. इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर लोग यूट्यूब पर सुनते समय असली राष्ट्रगीत की पहचान कैसे करें? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

आधिकारिक यूट्यूब चैनल देखें 

पहला कदम रिकॉर्डिंग के स्रोत को चेक करना है. जो यूजर आधिकारिक वर्जन को ढूंढ रहे हैं उन्हें प्रसार भारती, दूरदर्शन और दूरदर्शन नेशनल जैसे सरकारी और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनलों पर भरोसा करना चाहिए. सरकारी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्री और Mygovindia  से जुड़े आधिकारिक चैनलों को भी देखा जा सकता है. चैनल के नाम के बगल में मौजूद वेरीफाइड बैज से यह संकेत मिल सकता है कि अकाउंट आधिकारिक है. हालांकि सिर्फ वेरिफिकेशन बैज ही एकमात्र पैमाना नहीं होना चाहिए. किसी रिकॉर्डिंग को असली मानने से पहले चैनल का नाम, स्रोत और वीडियो का विवरण भी चेक करना चाहिए. 


यूट्यूब पर बजा रहे राष्ट्रगीत तो कैसे पहचानें कौन-सा असली? जानें सबकुछ

अवधि और छह पद चेक करें 

नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी कार्यक्रम के लिए तय वंदे मातरम के पूरे वर्जन की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड या 190 सेकंड है. यह एक बड़ा अंतर है क्योंकि ऑनलाइन मौजूद कई पुराने वर्जन काफी छोटे हैं. सिर्फ एक से डेढ़ मिनट के वीडियो को नए पूरे वर्जन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए. 

नए फॉर्मेट में राष्ट्रगीत के सभी 6 पद शामिल हैं. ना कि सिर्फ शुरुआती हिस्से जो आमतौर पर छोटी रिकॉर्डिंग में सुने जाते हैं.  इस वजह से यूजर्स को अवधि और यह भी चेक करना चाहिए कि क्या पूरे 6 पद वाला वर्जन पेश किया जा रहा है. 


यूट्यूब पर बजा रहे राष्ट्रगीत तो कैसे पहचानें कौन-सा असली? जानें सबकुछ

ड्रम रोल सुनें 

किसी औपचारिक बैंड परफॉर्मेंस को चेक करते समय शुरुआती क्रम से भी एक संकेत मिल सकता है. तय नियम के मुताबिक जब सेना या फिर बैंड वंदे मातरम बजाते हैं तो इसकी शुरुआत धीमी चाल के सात कदमों के बराबर ड्रम रोल या फिर वहां मौजूद लोगों को सावधान करने के लिए बिगुल या ड्रम के सिग्नल से होती है. 

इस वजह से यूट्यूब पर बैंड की रिकॉर्डिंग देखते समय यूजर्स को शुरुआती कुछ सेकंड पर ध्यान देना चाहिए. यह बात खास तौर पर बैंड की औपचारिक प्रस्तुतियों के लिए लागू होती है. साथ ही हो सकता है कि स्टूडियो या गायन वाली रिकॉर्डिंग पर यह उसी तरह से लागू न हो.

यह भी पढ़ेंः तमिलनाडु-कर्नाटक के बीच क्या है कावेरी जल विवाद, क्यों लड़ रहे दोनों राज्य?

म्यूजिकल अरेंजमेंट की जांच 

मान्यता प्राप्त पारंपरिक वर्जन वंदे मातरम के संगीत के मिजाज का पालन करता है. इसमें राग देश और पारंपरिक भारतीय वाद्ययंत्रों या मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट का इस्तेमाल शामिल है. यूजर्स को कमर्शियल वर्जन और आधिकारिक समारोह वाले वर्जन के बीच भ्रमित होने से बचना चाहिए. पॉप अरेंजमेंट, मॉडर्न रीमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, डिस्को बिट्स और फ्यूजन वर्जन में वंदे मातरम के बोल या धुन का इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन उन्हें अपने आप सरकार द्वारा स्वीकृत वर्जन नहीं मान लेना चाहिए. कई जाने माने गायकों ने इस गाने के लोकप्रिय वर्जन रिकॉर्ड किए हैं. लेकिन किसी खास रिकॉर्डिंग की लोकप्रियता उसे सरकारी कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाला आधिकारिक वर्जन नहीं बनाती.

स्रोत की जांच क्यों जरूरी? 

यह घटना देशभक्ति गीत और राष्ट्रगीत के बीच के अंतर को भी दर्शाती है. भारत में देशभक्ति के कई लोकप्रिय गीत हैं लेकिन किसी गाने का राष्ट्रीय समारोह से जुड़ा होना उसे अपने आप वंदे मातरम नहीं बना देता.  यही बात यूट्यूब पर भी लागू होती है. राष्ट्रीय गीत शीर्षक वाले वीडियो में फिल्म, एल्बम, रीमिक्स या फिर स्वतंत्र प्रस्तुति हो सकती है. इस वजह से यूजर्स को सिर्फ शीर्षक या थंबनेल पर भरोसा करने के बजाय स्रोत की जांच करनी चाहिए. ज्यादा पक्की जानकारी के लिए प्रसार भारती, दूरदर्शन, सरकारी मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय जैसे आधिकारिक स्रोत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

यह भी पढ़ेंः मंगल पर देखने को मिलता है नीला सूर्यास्त, जानें पृथ्वी से क्यों है यह उलट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram Authentic Vande Mataram Vande Mataram 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
यूट्यूब पर बजा रहे राष्ट्रगीत तो कैसे पहचानें कौन-सा असली? जानें सबकुछ
यूट्यूब पर बजा रहे राष्ट्रगीत तो कैसे पहचानें कौन-सा असली? जानें सबकुछ
जनरल नॉलेज
जानबूझकर गाए वंदे मातरम के दो पैरा, कितनी होगी सजा?
जानबूझकर गाए वंदे मातरम के दो पैरा, कितनी होगी सजा?
जनरल नॉलेज
तमिलनाडु-कर्नाटक के बीच क्या है कावेरी जल विवाद, क्यों लड़ रहे दोनों राज्य?
तमिलनाडु-कर्नाटक के बीच क्या है कावेरी जल विवाद, क्यों लड़ रहे दोनों राज्य?
जनरल नॉलेज
दिल्ली के लाल किले पर ही तिरंगा क्यों फहराया जाता है, आगरा वाले पर क्यों नहीं?
दिल्ली के लाल किले पर ही तिरंगा क्यों फहराया जाता है, आगरा वाले पर क्यों नहीं?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार के एक्शन के बाद झुका Meta! CSAM कंटेंट हटाया
सरकार के एक्शन के बाद झुका Meta! CSAM कंटेंट हटाया
महाराष्ट्र
कांग्रेस के वंदेमातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'
कांग्रेस के वंदेमातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'
क्रिकेट
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
इंडिया
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
इंडिया
विनोद तावड़े बने यूपी बीजेपी के प्रभारी, गुजरात और पंजाब में किसे कमान?
विनोद तावड़े बने यूपी बीजेपी के प्रभारी, गुजरात और पंजाब में किसे कमान?
ट्रैवल
Monsoon Trekking: पहाड़ों में ट्रेकिंग का है प्लान? मानसून में गलती से भी न जाएं यहां
पहाड़ों में ट्रेकिंग का है प्लान? मानसून में गलती से भी न जाएं यहां
ट्रेंडिंग
Crocodile Enters House Video Viral: घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स
घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स
ABP NEWS
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
Embed widget