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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजExpensive Countries: ये हैं दुनिया के सबसे महंगे देश, जानें एक हफ्ता रहने में कितना आ सकता है खर्च?

Expensive Countries: ये हैं दुनिया के सबसे महंगे देश, जानें एक हफ्ता रहने में कितना आ सकता है खर्च?

Expensive Countries: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो रहने और घूमने के हिसाब से काफी ज्यादा महंगे हैं. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 03 Jul 2026 10:40 AM (IST)
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  • सिंगापुर और अमेरिकी शहर भी काफी ऊँची लागत वाले हैं।

Expensive Countries: कुछ देशों को किफायती पर्यटन के लिए पहचाना जाता है वहीं कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो धरती पर सबसे महंगी जगहों में से एक हैं. इन देशों में एक हफ्ते रुकने का खर्च भी कई जगहों की पूरी छुट्टियों से ज्यादा हो सकता है. वैश्विक जीवन यापन सूचकांक और पर्यटन रिपोर्ट के मुताबिक स्वीटजरलैंड दुनिया में सबसे महंगे देशों में से एक है.

एक हफ्ते की लागत कितनी आ सकती है? 

औसतन दुनिया के सबसे महंगे देश में से एक में सात दिन बिताने का खर्च अंतरराष्ट्रीय हवाई किराए को छोड़कर प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपये से ढाई लाख रुपये के बीच आ सकता है. इस अनुमान में आमतौर पर होटल, भोजन, स्थानीय परिवहन और दर्शनीय स्थल का खर्च शामिल होता है. 

स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर 

स्विट्जरलैंड को निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए लगातार दुनिया के सबसे महंगे देशों में स्थान दिया गया है. यहां एक हफ्ते का खर्च आमतौर पर ₹1.75 लाख से ₹2.6 लाख है. यानी कि हर दिन ₹25000 से ₹37000 का खर्च.

नॉर्वे भी काफी महंगा 

नॉर्वे भी एक ऐसा देश है जहां पर यात्रियों को काफी ज्यादा बजट की जरूरत होती है. यहां 7 दिन की यात्रा करने पर खर्च आमतौर पर ₹1.61 लाख से ₹2.31 लाख के करीब आ सकता है. इसके पीछे वजह काफी ज्यादा वैल्यू एडिड टैक्स, महंगा किराने का सामान, और साथ ही बढ़ी हुई श्रम लागत है. 

बरमूडा और आइसलैंड महंगी द्वीप 

बरमूडा और आइसलैंड लुभावने परिदृश्य के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं. लेकिन अपनी उच्च यात्रा लागत के लिए भी उतने ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं. पर्यटक एक हफ्ते के लिए ₹1.47 लाख से ₹2.17 लाख प्रतिदिन औसतन ₹21000 से ₹31000 खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं.  ये द्वीप आयातित खाद्य और उपभोक्ता वस्तुओं पर काफी ज्यादा निर्भर हैं.

अमेरिकी शहरों का दौरा करना महंगा 

न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे शहरों की यात्रा के लिए भी सावधानी पूर्वक वित्तीय योजना बनानी पड़ सकती है. एक हफ्ते की लंबी यात्रा का खर्चा आमतौर पर ₹1.05 लाख से ₹1.75 लाख के बीच हो सकता है. 

सिंगापुर एशिया की सबसे महंगी जगह

सिंगापुर अपने छोटे आकार के बावजूद भी काफी महंगा बना हुआ है. यहां एक हफ्ते की यात्रा का खर्चा आमतौर पर ₹84 हजार से ₹1.4 लाख के बीच आ सकता है. भूमि की काफी सीमित उपलब्धता ने होटल की कीमतों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ेंः मुगल काल में किसे मिलती थी सबसे ज्यादा सैलरी, जानें एक सिपाही कितना कमाता था?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 10:40 AM (IST)
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