ये हैं दुनिया के सबसे महंगे देश, जानें एक हफ्ता रहने में कितना आ सकता है खर्च?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिंगापुर और अमेरिकी शहर भी काफी ऊँची लागत वाले हैं।

Expensive Countries: कुछ देशों को किफायती पर्यटन के लिए पहचाना जाता है वहीं कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो धरती पर सबसे महंगी जगहों में से एक हैं. इन देशों में एक हफ्ते रुकने का खर्च भी कई जगहों की पूरी छुट्टियों से ज्यादा हो सकता है. वैश्विक जीवन यापन सूचकांक और पर्यटन रिपोर्ट के मुताबिक स्वीटजरलैंड दुनिया में सबसे महंगे देशों में से एक है.

एक हफ्ते की लागत कितनी आ सकती है?

औसतन दुनिया के सबसे महंगे देश में से एक में सात दिन बिताने का खर्च अंतरराष्ट्रीय हवाई किराए को छोड़कर प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपये से ढाई लाख रुपये के बीच आ सकता है. इस अनुमान में आमतौर पर होटल, भोजन, स्थानीय परिवहन और दर्शनीय स्थल का खर्च शामिल होता है.

स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर

स्विट्जरलैंड को निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए लगातार दुनिया के सबसे महंगे देशों में स्थान दिया गया है. यहां एक हफ्ते का खर्च आमतौर पर ₹1.75 लाख से ₹2.6 लाख है. यानी कि हर दिन ₹25000 से ₹37000 का खर्च.

नॉर्वे भी काफी महंगा

नॉर्वे भी एक ऐसा देश है जहां पर यात्रियों को काफी ज्यादा बजट की जरूरत होती है. यहां 7 दिन की यात्रा करने पर खर्च आमतौर पर ₹1.61 लाख से ₹2.31 लाख के करीब आ सकता है. इसके पीछे वजह काफी ज्यादा वैल्यू एडिड टैक्स, महंगा किराने का सामान, और साथ ही बढ़ी हुई श्रम लागत है.

बरमूडा और आइसलैंड महंगी द्वीप

बरमूडा और आइसलैंड लुभावने परिदृश्य के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं. लेकिन अपनी उच्च यात्रा लागत के लिए भी उतने ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं. पर्यटक एक हफ्ते के लिए ₹1.47 लाख से ₹2.17 लाख प्रतिदिन औसतन ₹21000 से ₹31000 खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं. ये द्वीप आयातित खाद्य और उपभोक्ता वस्तुओं पर काफी ज्यादा निर्भर हैं.

अमेरिकी शहरों का दौरा करना महंगा

न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे शहरों की यात्रा के लिए भी सावधानी पूर्वक वित्तीय योजना बनानी पड़ सकती है. एक हफ्ते की लंबी यात्रा का खर्चा आमतौर पर ₹1.05 लाख से ₹1.75 लाख के बीच हो सकता है.

सिंगापुर एशिया की सबसे महंगी जगह

सिंगापुर अपने छोटे आकार के बावजूद भी काफी महंगा बना हुआ है. यहां एक हफ्ते की यात्रा का खर्चा आमतौर पर ₹84 हजार से ₹1.4 लाख के बीच आ सकता है. भूमि की काफी सीमित उपलब्धता ने होटल की कीमतों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है.

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