Shah Rukh Khan Birthday: बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान आज 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. तीन दशकों से भी ज्यादा के करियर में शाहरुख खान ने पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया है. लेकिन ऐसा बहुत कम लोग जानते होंगे कि शाहरुख खान की पैतृक जड़ें पाकिस्तान के पेशावर से जुड़ी हुई है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में उनका पारिवारिक घर कहां पर था और उसका मकान नंबर क्या है.

पेशावर में शाहरुख खान की पैतृक जड़ें

शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान का जन्म पेशावर में हुआ था. यह शहर पाकिस्तान के सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है. प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार अनुपमा चोपड़ा द्वारा लिखी गई शाहरुख खान की जीवनी 'किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान' में इस बात का जिक्र है कि उनका परिवार कभी पेशावर के शाहवाली कतल की एक पतली गली के मकान नंबर 1147 में रहता था. यह इलाका ढाकी नाल बंदी और डूमा गली से वॉकिंग डिस्टेंस पर था. आपको बता दें कि यह दोनों इलाके भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार का घर हुआ करते थे.

शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान का जन्म 1928 में पेशावर के उसी मकान नंबर 1147 में हुआ था. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मीर ताज मोहम्मद और उनके भाई गामा को कुछ 60000 लोगों के साथ राजनीतिक सक्रियता की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था. अब पेशावर में हुई राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उनकी शिक्षा बाधित हो रही थी. इस वजह से मीर के परिवार ने उन्हें 1946 में दिल्ली भेज दिया. कुछ सालों के बाद उनकी मुलाकात हैदराबाद की एक महिला फातिमा से हुई और कुछ वक्त बाद दोनों ने शादी कर ली. 2 नवंबर, 1965 को दिल्ली के तलवार नर्सिंग होम में शाहरुख खान का जन्म हुआ.

शाहरुख खान का फिल्मी करियर

शाहरुख खान ने दूरदर्शन के एक टीवी धारावाहिक 'फौजी' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 1992 में 'दीवाना' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद बाजीगर, करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने उन्हें 'रोमांस के बादशाह' के रूप में बड़ी पहचान दी. 'दिल तो पागल है' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी फिल्मों ने तो उन्हें पीढ़ियों के लिए किंग खान के रूप में स्थापित कर दिया. आज उनके 60वें जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' की घोषणा की गई है.

