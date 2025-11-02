हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShah Rukh Khan Birthday: पाकिस्तान के किस मोहल्ले में था शाहरुख खान का घर, क्या था मकान नंबर?

Shah Rukh Khan Birthday: पाकिस्तान के किस मोहल्ले में था शाहरुख खान का घर, क्या था मकान नंबर?

Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में उनका घर कहां पर था और क्या था उसका मकान नंबर.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Nov 2025 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

Shah Rukh Khan Birthday: बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान आज 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. तीन दशकों से भी ज्यादा के करियर में शाहरुख खान ने पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया है. लेकिन ऐसा बहुत कम लोग जानते होंगे कि शाहरुख खान की पैतृक जड़ें पाकिस्तान के पेशावर से जुड़ी हुई है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में उनका पारिवारिक घर कहां पर था और उसका मकान नंबर क्या है.

पेशावर में शाहरुख खान की पैतृक जड़ें

शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान का जन्म पेशावर में हुआ था. यह शहर पाकिस्तान के सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है.  प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार अनुपमा चोपड़ा द्वारा लिखी गई शाहरुख खान की जीवनी 'किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान' में इस बात का जिक्र है कि उनका परिवार कभी पेशावर के शाहवाली कतल की एक पतली गली के मकान नंबर 1147 में रहता था. यह इलाका ढाकी नाल बंदी और डूमा गली से वॉकिंग डिस्टेंस पर था. आपको बता दें कि यह दोनों इलाके भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार का घर हुआ करते थे. 

शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान का जन्म 1928 में पेशावर के उसी मकान नंबर 1147 में हुआ था. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मीर ताज मोहम्मद और उनके भाई गामा को कुछ 60000 लोगों के साथ राजनीतिक सक्रियता की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था. अब पेशावर में हुई राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उनकी शिक्षा बाधित हो रही थी. इस वजह से मीर के परिवार ने उन्हें 1946 में दिल्ली भेज दिया. कुछ सालों के बाद उनकी मुलाकात हैदराबाद की एक महिला फातिमा से हुई और कुछ वक्त बाद दोनों ने शादी कर ली. 2 नवंबर, 1965 को दिल्ली के तलवार नर्सिंग होम में शाहरुख खान का जन्म हुआ. 

शाहरुख खान का फिल्मी करियर

शाहरुख खान ने दूरदर्शन के एक टीवी धारावाहिक 'फौजी' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 1992 में 'दीवाना' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद बाजीगर, करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने उन्हें 'रोमांस के बादशाह' के रूप में बड़ी पहचान दी. 'दिल तो पागल है' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी फिल्मों ने तो उन्हें पीढ़ियों के लिए किंग खान के रूप में स्थापित कर दिया. आज उनके 60वें जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' की घोषणा की गई है.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस ने क्यों लगा दी थी वंदे मातरम गाने पर पाबंदी, किन लाइनों को लेकर हुआ था विवाद?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 02 Nov 2025 12:45 PM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan Birthday Bollywood King SRK Pakistan House
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Naval Warning: भारत के 'त्रिशूल' से डरा पाकिस्तान! सर क्रीक के पास करेगा नेवल एक्सरसाइज; NOTAM के बाद अब जारी की वॉर्निंग!
भारत के 'त्रिशूल' से डरा PAK! सर क्रीक के पास करेगा नेवल एक्सरसाइज; जारी की वॉर्निंग!
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Naval Warning: भारत के 'त्रिशूल' से डरा पाकिस्तान! सर क्रीक के पास करेगा नेवल एक्सरसाइज; NOTAM के बाद अब जारी की वॉर्निंग!
भारत के 'त्रिशूल' से डरा PAK! सर क्रीक के पास करेगा नेवल एक्सरसाइज; जारी की वॉर्निंग!
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
जनरल नॉलेज
पीरियड्स रोकने वाली दवाओं से कितना होता है नुकसान, पूजा-पाठ के वक्त क्यों बढ़ती है इनकी डिमांड?
पीरियड्स रोकने वाली दवाओं से कितना होता है नुकसान, पूजा-पाठ के वक्त क्यों बढ़ती है इनकी डिमांड?
यूटिलिटी
मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?
मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget