हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSaudi Arabia Bus Accident: उमराह करने गए 42 भारतीयों की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत की आशंका, जानें क्या होता है शव वापस लाने का प्रोटोकॉल

Saudi Arabia Bus Accident: उमराह करने गए 42 भारतीयों की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत की आशंका, जानें क्या होता है शव वापस लाने का प्रोटोकॉल

Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही उमराह की एक यात्री बस डीजल टैंकर से टकरा गई. हादसे में 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों के मारे जाने की आशंका हैं. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

17 Nov 2025 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में एक बड़ी दुर्घटना हो गई. 17 नवंबर 2025 को भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे मक्का से मदीना जा रही उमराह की एक यात्री बस मुफरीहाट के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई. इस हादसे में 42 भारतीय तीर्थ यात्रियों के मारे जाने की आशंका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि शवों को वापस भारत लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है. 

भारतीय दूतावास की भूमिका 

अगर ऐसी कोई घटना होती है तो जेद्दा में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास या फिर रियाद में स्थित दूतावास तुरंत कार्रवाई करता है. इन दूतावास की पहली जिम्मेदारी सऊदी पुलिस, अस्पतालों और स्थानीय नागरिक अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है. वे पीड़ितों की पहचान का पता लगाना और भारत में उनके परिवारों से संपर्क करना शुरू कर देते हैं.

वापसी से पहले जरूरी दस्तावेज 

सऊदी अरब से शव वापस लाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है. स्थानीय अस्पताल आधिकारिक चिकित्सा और मृत्यु प्रमाण पत्र को जारी करते हैं और इसी के साथ पुलिस दुर्घटना रिपोर्ट को तैयार करती है. अब क्योंकि ऐसी घटना एक अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित है इसलिए पुलिस जांच और फोरेंसिक मंजूरी में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. दूतावास मृतक के परिवार से एक सहमति पत्र को भी प्राप्त करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि वह शव को वापस भारत लाना चाहते हैं या फिर सऊदी अरब में ही दफनाना चाहते हैं. जैसे ही परिवार का निर्णय दर्ज हो जाता है मृतक का पासपोर्ट औपचारिक रूप से रद्द कर दिया जाता है और सभी दस्तावेजों को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है. 

अनापत्ति प्रमाण पत्र 

इसके बाद भारतीय दूतावास द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. यह एक दस्तावेज होता है जो पार्थिव शरीर ले जाने के लिए जरूरी है. सऊदी अधिकारी भी सभी औपचारिकताओं की पुष्टि करने के बाद अपना अलग अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हैं. 

पार्थिव शरीर की तैयारी और परिवहन

सऊदी अरब ठीक से शव संरक्षण के बाद ही अंतरराष्ट्रीय प्रत्यावर्तन की अनुमति देता है. शव को काफी सावधानी से संरक्षित किया जाता है और हवाई परिवहन के लिए डिजाइन किए गए एक खास ताबूत में सील कर दिया जाता है. शव के संरक्षण और ताबूत की सीलिंग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद दूतावास एयरलाइंस, सीमा शुल्क और इमीग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेटर करके शव को एयर कार्गो के जरिए से बुक करता है. ज्यादातर शवों को पीड़ितों के शहर के सबसे पास के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचाया जाता है. 

लागत, बीमा और दूतावास सहायता 

यदि मृतक के पास यात्रा बीमा या फिर उमराह का खास बीमा था तो परिवहन और शव संरक्षण का खर्च बीमा कंपनी द्वारा वहन कर लिया जाता है. इसी के साथ उन मामलों में जहां परिवार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय कल्याण कोष के जरिए से सहायता ले सकते हैं. 

भारत में शव प्राप्ति

जैसे ही विमान उतर जाता है हवाई अड्डा प्राधिकरण पास के परिजन को वैध पहचान पत्र और सहमति दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहता है.  कागजी कार्रवाई हो जाने के बाद शव सौंप दिया जाता है. स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसके बाद घरेलू स्तर पर मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है और परिवार तुरंत अंतिम संस्कार की रस्मों को निभा सकता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
17 Nov 2025 11:21 AM (IST)
