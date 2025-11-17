हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वSaudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत

Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत

सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस डीजल टैंकर से टकर गई. इस हादसे में 42 भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों की मौत हुई है. सभी मृतक हैदराबाद के बताए जा रहे हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 10:55 AM (IST)
Preferred Sources

मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस सोमवार (17 नवंबर 2025) को डीजल टैंकर से टकरा गई. इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर है. यह दुर्घटना भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफ़रीहाट नामक स्थान पर हुई. बस में बैठे सभी लोग हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल थे.

जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय कई यात्री सो रहे थे और उन्हें हादसे का कोई अंदाज़ा भी नहीं हुआ. उमरा पूरा करने के बाद सभी मदीना की ओर जा रहे थे, जहां वे ज़ियारत के लिए पहुंचना चाहते थे. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक अभी भी हताहतों की सही संख्या और जिंदा बचे लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिली है. हालांकि, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

घटना पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने राज्य के मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास से तालमेल बनाने को कहा है. इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सचिवालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है. जहां वे अपने स्वजनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं. सरकार ने दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि परिजनों को तत्काल सहायता मिल सके.

मदद के लिए केंद्र सरकार से बात

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति से निपटने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है. उनके निर्देश पर मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में तैनात समन्वय सचिव गौरव उप्पल से बात कर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश

Published at : 17 Nov 2025 10:18 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Hyderabad Breaking News Abp News WORLD NEWS IN HINDI Umrah Pilgrims
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
Nayanthara Net Worth: 100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget