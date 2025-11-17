मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस सोमवार (17 नवंबर 2025) को डीजल टैंकर से टकरा गई. इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर है. यह दुर्घटना भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफ़रीहाट नामक स्थान पर हुई. बस में बैठे सभी लोग हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल थे.

जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय कई यात्री सो रहे थे और उन्हें हादसे का कोई अंदाज़ा भी नहीं हुआ. उमरा पूरा करने के बाद सभी मदीना की ओर जा रहे थे, जहां वे ज़ियारत के लिए पहुंचना चाहते थे. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक अभी भी हताहतों की सही संख्या और जिंदा बचे लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिली है. हालांकि, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

घटना पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने राज्य के मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास से तालमेल बनाने को कहा है. इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सचिवालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है. जहां वे अपने स्वजनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं. सरकार ने दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि परिजनों को तत्काल सहायता मिल सके.

मदद के लिए केंद्र सरकार से बात



मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति से निपटने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है. उनके निर्देश पर मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली में तैनात समन्वय सचिव गौरव उप्पल से बात कर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.



