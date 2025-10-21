Female Prime Minister: जापान में एक ऐतिहासिक लम्हा आया है जब यहां की संसद ने साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना. लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की 64 वर्षीय नेता ने लोअर हाउस में 237 वोट हासिल किए और 465 सीटों वाले सदन में बहुमत का आंकड़ा बड़ी आसानी से पार कर लिया. साने ताकाइची अब शिगेरु इशिबा की जगह लेंगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि किन देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और साथ ही एशिया के कितने देश इसमें शामिल हैं.

एशिया में महिला प्रधानमंत्री

आपको बता दें कि एशिया में 14 देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री या सरकार के प्रमुख के पद पर पहुंच चुकी हैं. इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है श्रीलंका का. श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनायके न सिर्फ एशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं, बल्कि सरकार का नेतृत्व करने वाली दुनिया की भी पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. उन्होंने तीन बार श्रीलंका की सेवा की. 1960-1965, 1970-1977 और 1994-2000.

इसी के साथ भारत में 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. इसके बाद पाकिस्तान में 1988 में बेनजीर भुट्टो और बांग्लादेश में 1991 में खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद को संभाला. इसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री बनीं. इसके अलावा 1993 में तानसु चिल्लर ने तुर्की की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में काम किया. 1969 में गोल्डा मीर इजरायल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. इसी के साथ 2016 से 2021 तक आंग सान सू की ने म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में काम संभाल जो प्रधानमंत्री पद के ही समान है. बाकी देशों में थाईलैंड, सिंगापुर, नेपाल, कोसोवो, किर्गिस्तान और इंडोनेशिया के नाम शामिल हैं.

एशिया से अलग बाकी देशों की महिला प्रधानमंत्री

2022 में जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी. इनके अलावा 2019 में मेटे फ्रेडरिक्स डेनमार्क का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला हैं. इसी के साथ 2021 में काजा कैलास ने एस्टोनिया की प्रधानमंत्री के रूप में काम को संभाला है. इसी के साथ आइसलैंड में कैट्रिन जैकब्सडॉटिर ने महिला प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और साथ ही वे संयुक्त राष्ट्र महिला विश्व नेताओं की परिषद की अध्यक्ष भी रहीं. 2021 में रॉबिना नब्बांजा कि प्रधानमंत्री के रूप में काम को संभाल और इसी के साथ 2017 से 2025 तक एवलिन वेवर क्रोज अरूबा की प्रधानमंत्री रहीं. वहीं अगर बात करें समोआ की तो 2021 में फियामे नाओमी माताफा ने पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में काम किया.

