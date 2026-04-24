हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWomen Entry Temples: देश के किन मंदिरों में महिलाओं को नहीं मिलता प्रवेश, देख लीजिए लिस्ट

Women Entry Temples: देश के किन मंदिरों में महिलाओं को नहीं मिलता प्रवेश, देख लीजिए लिस्ट

Women Entry Temples: सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक जगहों पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुनवाई चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के किन मंदिरों में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर सुनवाई जारी है।
  • सबरीमाला, कार्तिकेय मंदिर, पटबौशी सतरा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है।
  • धार्मिक मान्यताओं के कारण कुछ मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता।
  • मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नमाज के लिए मस्जिदों में प्रवेश की बात कही।

Women Entry Temples: सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक जगहों पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर चल रही सुनवाई के बीच पूजा स्थलों तक महिलाओं की पहुंच का सवाल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है.  दरअसल सबरीमाला केस के साथ-साथ अलग-अलग धार्मिक मामलों में महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान बेंच सुनवाई कर रही है. सबरीमाला मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि एक हिंदू आखिरकार तो हिंदू ही है और वह किसी भी मंदिर में जा सकता है. इसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील एमआर शमशाद ने कहा कि महिलाओं को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने पर कोई रोक नहीं है. इसी बीच आइए जानते हैं कुछ मंदिरों के बारे में जहां महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध है.

सबरीमाला मंदिर, केरल 

सबरीमाला मंदिर बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे मामलों में से एक है.  यह मंदिर भगवान अय्यप्पा को समर्पित है. अय्यप्पा भगवान को ब्रह्मचारी माना जाता है और इस मंदिर में परंपरागत रूप से 10 से 50 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया था कि सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए. लेकिन इसके बावजूद भी यह मुद्दा संवेदनशील बना हुआ है. 

पुष्कर और पेहोवा में कार्तिकेय मंदिर

भगवान कार्तिकेय को समर्पित मंदिर जैसे कि पुष्कर और पेहोवा में स्थित मंदिर आज भी महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाते हैं. यहां की मान्यता भगवान कार्तिकेय के ब्रह्मचारी स्वरूप से जुड़ी है और स्थानीय परंपराओं के मुताबिक इन मंदिरों में प्रवेश करने वाली महिलाओं को आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप का सामना करना पड़ सकता है. 

पटबौशी सतरा, असम

पटबौशी सतरा 15वीं शताब्दी में स्थापित एक ऐतिहासिक वैष्णव मठ है. हालांकि महिलाओं को कुछ खास हिस्सों में जाने की अनुमति है लेकिन उन्हें गर्भगृह में प्रवेश करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है.  यह पाबंदी मंदिर के अंदर मानी जाने वाली धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए लागू की गई है.

ऋषि ध्रूम आश्रम, उत्तर प्रदेश 

हमीरपुर में स्थित यह आश्रम एक अनोखी मान्यता का पालन करता है. महिलाओं को मंदिर परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि उनकी उपस्थिति से वहां के देवता या फिर ऋषि क्रोधित हो सकते हैं और अकाल जैसी विपत्तियां आ सकती हैं.

माता मावली मंदिर, छत्तीसगढ़ 

छत्तीसगढ़ के पुरुष गांव में स्थित माता मावली मंदिर एक ऐसी परंपरा का पालन करता है जिसके तहत महिलाएं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती. इसके बजाय वे मंदिर परिसर के बाहर से ही प्रार्थना करती हैं.

मंगल चंडी मंदिर, झारखंड

मंगल चंडी मंदिर एक और ऐसी जगह है जहां महिलाओं के प्रवेश पर रोक है. स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक अगर महिलाएं मंदिर के अंदर पूजा पाठ करती हैं तो इससे कोई अनहोनी हो सकती है. यही वजह है कि इस रोक को अभी भी जारी रखा गया है.

यह भी पढ़ें: जंग खत्म होने के बाद भी क्यों बंद रहेगा होर्मुज, जानें कितना मुश्किल है यहां पर किसी और देश का कब्जा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Temple Rules Sabarimala Case Women Entry Temples
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Women Entry Temples: देश के किन मंदिरों में महिलाओं को नहीं मिलता प्रवेश, देख लीजिए लिस्ट
देश के किन मंदिरों में महिलाओं को नहीं मिलता प्रवेश, देख लीजिए लिस्ट
जनरल नॉलेज
Assembly Election 2026: बंगाल-तमिलनाडु नहीं इन विधानसभा चुनावों में भी हो चुकी है बंपर वोटिंग, देखें टॉप-5 राज्यों के नाम
बंगाल-तमिलनाडु नहीं इन विधानसभा चुनावों में भी हो चुकी है बंपर वोटिंग, देखें टॉप-5 राज्यों के नाम
जनरल नॉलेज
Strait Of Hormuz: जंग खत्म होने के बाद भी क्यों बंद रहेगा होर्मुज, जानें कितना मुश्किल है यहां पर किसी और देश का कब्जा?
जंग खत्म होने के बाद भी क्यों बंद रहेगा होर्मुज, जानें कितना मुश्किल है यहां पर किसी और देश का कब्जा?
जनरल नॉलेज
अमेरिका-इजरायल के साथ जंग शुरू होने के बाद कितनी गिर गई ईरान की करेंसी, रुपये से कम या ज्यादा?
अमेरिका-इजरायल के साथ जंग शुरू होने के बाद कितनी गिर गई ईरान की करेंसी, रुपये से कम या ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महाराष्ट्र की राह पर यूपी में भी AIMIM! इस बयान से मच सकता है हंगामा, कहा- एक दिन आएगा जब...
महाराष्ट्र की राह पर यूपी में भी AIMIM! इस बयान से मच सकता है हंगामा, कहा- एक दिन आएगा जब...
विश्व
'ट्रंप क्या जंग में निकालेंगे न्यूक्लियर मिसाइल? बोले- 'समय तेजी से बीत रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल...'
'ट्रंप क्या जंग में निकालेंगे न्यूक्लियर मिसाइल? बोले- 'समय तेजी से बीत रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल...'
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
टेक्नोलॉजी
एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी
एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी
ट्रेंडिंग
Viral Video: मालगाड़ी पर चढ़ ड्रामा कर रहा था शख्स, ओवरहेड केबल ने बना दिया आग का गोला; देखें वीडियो
मालगाड़ी पर चढ़ ड्रामा कर रहा था शख्स, ओवरहेड केबल ने बना दिया आग का गोला; देखें वीडियो
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget