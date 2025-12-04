एक रात के लिए कितना चार्ज करता है वो होटल, जहां रुकेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर यानी आज भारत के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं. यह दौरा कई वजहों से खास है क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन का भारत का पहला दौरा है. दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि भारत और रूस दोनों ही देशों की वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच होने वाली बातचीत से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सबकुछ चर्चा में है. ऐसे में लोगों में एक सवाल हमेशा रहता है कि ऐसे बड़े नेता आखिर किस होटल में रुकते हैं और उस होटल का एक रात का किराया कितना होता है? यह सवाल खास इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पुतिन का ठहराव दिल्ली के उस होटल में होगा जहां दुनिया के कई दिग्गज नेता पहले भी ठहर चुके हैं. तो आइए जानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां रुकेंगे, वो होटल एक रात के लिए कितने चार्ज करता है.

कहां ठहरेंगे पुतिन और कितना है एक रात का किराया?

दिल्ली में पुतिन के रुकने की तैयारी ITC मौर्या होटल में की गई है. पुतिन इस होटल के चाणक्य सुइट में रुकेंगे. यह वही होटल है जिसके प्रेसिडेंशियल सुइट में दुनिया के मशहूर नेता जैसे बराक ओबामा, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप भी ठहर चुके हैं. इस होटल के प्रेसिडेंशियल सुइट यानी ग्रैंड प्रेसिडेंशियल फ्लोर का एक रात का किराया 8 से 10 लाख रुपये तक पहुंच जाता है.



चाणक्य सुइट में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?



यह सूट सिर्फ लग्जरी के लिए ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और आराम के लिए भी एडवांस है. इसमें बुलेटप्रूफ ग्लास, प्राइवेट जिम, सौना और स्टीम रूम, 24×7 बटलर सर्विस, हाई-क्लास सुरक्षा, मास्टर बेडरूम और अलग गेस्ट रूम, 12-सीटर डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम और विशाल लिविंग एरिया, कला और कलाकृतियां सुइट के गलियारों में फेमस कलाकारों की कृतियां लगी हैं. सुइट का डिजाइन 2007 में तैयार किया गया था और इसे महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के नाम पर रखा गया. लगभग 4,600 वर्ग फुट में फैला यह सुइट शाही अंदाज, कलाकृतियों और शानदार सुविधाओं के लिए जाना जाता है.

विशेष सुरक्षा और तैयारी

पुतिन के भारत दौरे से पहले उनकी सुरक्षा टीम दिल्ली में मौजूद है. टीम ने उनके ठहरने की जगह और कार्यक्रम के स्थानों का निरीक्षण कर लिया है, जिससे यह तय किया जाता है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा दोनों हाई लेवल पर रहे. ITC मौर्या का चाणक्य सुइट पिछले कई दशकों से विदेशी और राष्ट्रीय नेताओं की पहली पसंद बना हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति और कई अन्य वैश्विक नेता भी भारत दौरे पर इसी सुइट में ठहर चुके हैं.



