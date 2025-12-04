हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVladimir Putin Diet: ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या-क्या खाते हैं व्लादिमीर पुतिन, कौन उठाता है उनके राशन का खर्च

Vladimir Putin Diet: ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या-क्या खाते हैं व्लादिमीर पुतिन, कौन उठाता है उनके राशन का खर्च

Vladimir Putin Diet: पुतिन की हेल्दी और सुरक्षित डाइट उनके फिटनेस का असली हथियार है, जो दुनिया को लगातार चौंकाती रहती है. पुतिन की प्लेट पर हर निवाला सुरक्षा और पोषण का मिश्रण है.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Dec 2025 01:36 PM (IST)
Vladimir Putin Diet: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत में दो दिवसीय सरकारी दौरे पर आने वाले हैं. यह 30 घंटे का दौरा खास महत्व रखता है और दोनों देशों के बीच कई अहम वार्ता और समझौतों की संभावना है, लेकिन पुतिन हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, और उनमें से एक है उनकी शानदार फिटनेस. 73 साल की उम्र में भी पुतिन शारीरिक रूप से बेहद मजबूत और चुस्त हैं. उनकी यह ताकत और एक्टिव लाइफस्टाइल दुनिया भर में चर्चित है. लोगों की दिलचस्पी अक्सर यही जानने में रहती है कि उनके फिटनेस का रहस्य क्या है. आइए जानें कि पुतिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाते हैं.

पुतिन के लिए खाना स्वास्थ्य का अहम हिस्सा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी केवल राजनीतिक फैसलों तक सीमित नहीं है. उनके भोजन की आदतें भी दुनिया भर के लिए जिज्ञासापूर्ण विषय रही हैं. पुतिन के लिए खाना सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं, बल्कि यह उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का अहम हिस्सा है. इसके लिए हर भोजन को विशेष सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है.

कहां से आता है पुतिन का राशन

उनके स्टेट‑लेवल शेफ, जो क्रेमलिन की सुरक्षा और मेडिकल यूनिट का हिस्सा होते हैं, हर डिश को पुतिन तक पहुंचाने से पहले जहर‑मुक्त होने की पुष्टि करते हैं. यह भोजन न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि पोषण और स्वाद के लिहाज से भी संतुलित होता है. पुतिन के लिए राशन केवल उन नियंत्रित सप्लायर्स से आता है, जो रूसी सरकार को खाद्य सामग्री मुहैया कराते हैं.

पुतिन का नाश्ता

उनके नाश्ते में साधारण लेकिन पोषणयुक्त चीजें शामिल होती हैं जैसे- काशा, बटेर के अंडे, कॉटेज चीज और ताजा फ्रूट जूस उनके ब्रेकफास्ट का हिस्सा हैं. खास बात यह है कि पुतिन को कई प्रकार के जूस दिए जाते हैं, लेकिन बीटरूट जूस उनकी पसंदीदा ड्रिंक है. यह ड्रिंक उन्हें ऊर्जा और ताजगी दोनों देता है.

लंच और डिनर

दोपहर और रात के खाने में पुतिन हल्का और संतुलित भोजन पसंद करते हैं. मीट के बजाय फिश, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और सलाद उनकी प्लेट पर होते हैं. साथ ही कार्ब्स भी संतुलित मात्रा में शामिल किए जाते हैं. यह सब उनके स्वास्थ्य और फिटनेस बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है. पुतिन हमेशा हेल्दी, ताजा और नेचुरल भोजन पसंद करते हैं.

क्या शराब पीते हैं पुतिन?

शराब का सेवन पुतिन लगभग नहीं करते हैं. सिर्फ खास मौकों जैसे कि डिप्लोमैटिक मीटिंग्स में बेहद सीमित मात्रा में शराब लेते हैं. बाकी समय उनका रूटीन शराबमुक्त रहता है, जो उनकी शारीरिक स्थिति और चुस्ती को बनाए रखने में मदद करता है. पुतिन के खाने की यह अनोखी आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है. केवल भोजन का चुनाव ही नहीं, बल्कि इसकी तैयारी, सुरक्षा और पोषण का पूरा प्रबंधन उनके जीवनशैली का अहम हिस्सा है.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 04 Dec 2025 01:36 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

