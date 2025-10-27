हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तबाही का दूसरा नाम है रूस की बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल, जानें न्यूक्लियर पावर से लैस क्या है इसकी खासियत

Russia Burevestnik Nuclear Missile: रूस की बुरेवेस्तनिक मिसाइल अब दुनिया के सामने एक ऐसा खतरा बनकर उभरी है जो उड़ता रहता है. अब सवाल है, क्या यह तकनीक सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी या तबाही का?

By : निधि पाल | Updated at : 27 Oct 2025 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

Russia Burevestnik Nuclear Missile: एक ऐसी मिसाइल जो थकती नहीं, रुकती नहीं और जिसे कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है. रूस ने दुनिया को चौंका दिया है. ‘बुरेवेस्तनिक’ नाम की इस मिसाइल को अमेरिका और नाटो देश ‘स्काईफॉल’ कहते हैं. यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, जो हफ्तों तक आसमान में मंडरा सकती है. अब सवाल उठता है कि क्या वाकई रूस ने बना लिया है वो हथियार जो पूरी धरती की ताकतों को चुनौती दे सके? आइए समझते हैं इस मिसाइल की पूरी कहानी, इसके दावे और इसके पीछे छिपे खतरे को.

तबाही का दूसरा नाम बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल

रूस ने हाल ही में अपनी सबसे रहस्यमय और खतरनाक मानी जाने वाली मिसाइल ‘बुरेवेस्तनिक’ का सफल परीक्षण किया है. नाटो देशों ने इसे एक नया नाम दिया है- ‘स्काईफॉल’. इस मिसाइल को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यह मिसाइल किसी भी मौजूदा या भविष्य के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखती है. यह दावा जितना रोमांचक है, उतना ही डरावना भी, क्योंकि इसमें लगा है परमाणु रिएक्टर, यानी यह सिर्फ मार नहीं सकती, बल्कि गलती से गिरने पर तबाही भी मचा सकती है.

क्या है इसकी खासियत

बुरेवेस्तनिक को साधारण मिसाइलों से अलग बनाता है इसका न्यूक्लियर इंजन. जहां सामान्य क्रूज मिसाइलें ईंधन खत्म होने पर रुक जाती हैं, वहीं यह मिसाइल ‘असीमित रेंज’ रखती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हफ्तों या महीनों तक उड़ान भर सकती है और लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है. हाल के परीक्षणों में यह करीब 14,000 किलोमीटर तक उड़ चुकी है.

इसका नाम ‘बुरेवेस्तनिक’ रूसी भाषा के एक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ‘तूफानी पक्षी’. रूसियों का कहना है कि जैसे यह पक्षी आने वाले तूफान की आहट देता है, वैसे ही यह मिसाइल भी दुश्मन देशों के लिए आने वाले खतरे की निशानी है. 

इसको पकड़ना है नामुमकिन

आकार की बात करें तो यह मिसाइल लगभग 7 से 8 मीटर लंबी है और इसकी स्पीड करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है. यह बेहद कम ऊंचाई यानी सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे रडार को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है. इसीलिए रूस का दावा है कि यह किसी भी अमेरिकी या नाटो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे THAAD या Aegis को आसानी से मात दे सकती है.

कितनी खतरनाक है मिसाइल

लेकिन इस मिसाइल का सबसे डरावना पहलू इसका न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम है. विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यह मिसाइल उड़ान के दौरान किसी तकनीकी खराबी का शिकार हो जाए, तो यह रेडियोएक्टिव लीक का कारण बन सकती है. अमेरिकी विशेषज्ञों ने तो इसे ‘फ्लाइंग चेर्नोबिल’ का नाम दिया है, क्योंकि 1986 की चेर्नोबिल दुर्घटना की तरह यह भी पर्यावरण के लिए घातक साबित हो सकती है.

इस तरह की दुनिया की पहली मिसाइल

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गर्व के साथ कहा कि ‘यह दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा हथियार है जो अजेय है.’ उन्होंने बताया कि जब यह प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ था, तब खुद रूसी वैज्ञानिकों को शक था कि क्या ऐसी मिसाइल बन भी पाएगी या नहीं, लेकिन अब रूस का कहना है कि इसका महत्वपूर्ण चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 12:27 PM (IST)
Tags :
RUSSIA Burevestnik Nuclear Missile Russia Burevestnik Missile Test
और पढ़ें
